2018-09-11T12:41:17+03:00
Спорт

Бьорндален и Домрачева получили медали почета IBU

Пара предстала в шикарных вечерних нарядах
Захар ПЛАТОНОВ
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Оле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева на юбилее IBU. Фото: instagram.com/dadofunОле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева на юбилее IBU. Фото: instagram.com/dadofun
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Восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален и четырехкратная победительница Игр Дарья Домрачева получили медаль почета на торжественном вечере Международного союза биатлонистов (IBU). Мероприятие проходило в Хорватии (город Пореч) в честь 25-летнего юбилея союза.

Бьорндален с наградой. Фото:instagram.com/dadofun/

Бьорндален с наградой. Фото:instagram.com/dadofun/

Дарья также выступила в роли соведущей вечера.

Дарья также выступила в роли соведущей вечера. Фото: instagram.com/dadofun

Дарья также выступила в роли соведущей вечера. Фото: instagram.com/dadofun

- Это очень приятно. Это отличное место для награждения медалями почета IBU, – отметил Бьорндален.

- Должна сказать, это был интересный и совершенно новый опыт для меня. Это далеко от того, что я делала, когда была спортсменкой. Хочу сказать спасибо IBU за предоставленную возможность провести 25-й гала-вечер союза. И, конечно, большое спасибо за сюрприз – медаль почета IBU. 25 лет с момента основания IBU и 25-26 лет с момента начала моих тренировок. Горжусь, что все эти годы мы прошли и развивались вместе. Спасибо за чудесный вечер! Удачи новому президенту IBU Олле Далину, – написала Домрачева в инстаграме.

Дарья Домрачева: «А вот и медаль!» (Here you are! IBU MEDAL OF HONOUR!) Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева: «А вот и медаль!» (Here you are! IBU MEDAL OF HONOUR!) Фото: instagram.com/dadofun

Напомним, что в декабре Домрачева и Бьорндален планируют снова участвовать в биатлонной гонке.

Домрачева и Бьорндален выйдут на биатлонный старт в Германии

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