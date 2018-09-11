2018-09-11T16:06:25+03:00
Спорт

Диего Марадона: «Покинул белорусов»

Аргентинец предстал в роли технического директора мексиканского клуба «Дорадос» и сделал новые противоречивые заявления
Захар ПЛАТОНОВ
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Марадона провел с "Дорадос" тренировку. Фото: twitter.com/DoradosМарадона провел с "Дорадос" тренировку. Фото: twitter.com/Dorados
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Как и сообщалось ранее, Диего Марадона был представлен как технический директор «Дорадоса», клуба из второго дивизиона чемпионата Мексики.

- Мы приехали сюда не на отдых. Мы будем работать, как и в Дубае. Те, с кем мы работали, могут подтвердить, что мы стараемся изо всех сил. У меня есть друг Мохамед, он хорошо отзывался о «Дорадос», - цитирует Марадону Marca.

А вот дальше он говорит любопытные слова:

- Я почти подписал контракт с белорусами но потом покинул их, потому что думаю, что могу остаться здесь надолго.

А еще в прошлую пятницу агент Марадоны Матиас Морла заявил, что Диего останется председателем брестского «Динамо» и будет выполнять обязанности технического директора в мексиканском клубе «Дорадос».

В Бресте официально подтвердили эту информацию:

- Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях. Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность Председателя правления ФК «Динамо-Брест» (Почётного президента "Динамо-Брест") одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба, - говорилось в заявлении «Динамо».

Также пояснили функционал Марадоны:

- Диего Марадона был приглашён в футбольный клуб «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола.

Новые заявления Марадоны пока в клубе не комментируют. А ведь недавно он обещал приступить к работе в Беларуси.

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