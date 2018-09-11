Александр Лукашенко: «Люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное»

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-11T16:42:19+03:00

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На совещании 11 сентября Александр Лукашенко сразу обмолвился о том, что актуальность встречи вызвана необходимостью решить проблемы, которые накопились в медицинской сфере.

- Их масштаб таков, что уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями, - подчеркнул президент. - С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло - почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль - от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть, и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача - не найти «стрелочников», а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал.

По словам президента, нудно было выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов. В итоге почти 100 человек попали под следствие.

- Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают, - подчеркнул президент.

Так же президент сказал о …

… АККУРАТНОЙ РАБОТЕ КГБ

«Я думаю, что и другие структуры могут этот опыт заимствовать, чтобы не ломать организации, не хватать кого попало, чтобы организации, насколько это возможно, работали, потому что там трудятся люди. А невиновные ни в коем случае не должны нести ответственности».

… СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Здравоохранение - это еще и значимая часть экономики. Там трудится больше наших граждан, чем в сферах транспорта и связи вместе взятых, - порядка 270 тыс. человек. А доля здравоохранения в валовом внутреннем продукте (3,2%) не намного меньше, чем у строительной отрасли».

… УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ

«Я хотел, чтобы все знали эту информацию и не было сетующих: «Зачем так жестко?». Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства. Меньше всего я хочу, чтобы эти громкие правонарушения негативно повлияли на отношение общества к отечественному здравоохранению. Такие случаи ни в коей мере не должны бросать тень на честных и порядочных работников здравоохранения, врачей, медсестер. И естественно, порядочных людей в нашей системе большинство».

«Да, немало, - сотня пока попала под следствие. Но ведь работают (в системе здравоохранения, - ред.) 270 тыс. И пятно на них всех легло. В чем виноваты те люди, которые честно и добросовестно исполняют свой долг? В чем виноваты они перед вами, перед теми чинушами, которые брали взятки в Министерстве здравоохранения, перед руководителями организаций, притом с большими именами? Сотни тысяч долларов в тайниках, гаражах. Как это могло произойти, почему так произошло? Ведь я, назначая вас, обратил на это ваше внимание».

«Оправдываться здесь нечем. Стыдно, конечно, в первую очередь это недобросовестность отдельных руководителей. И, конечно, трудно объяснить поведение отдельных наших руководителей. Но вместе с тем систему мы в целом планируем менять. Прозрачность закупок должна быть изначально».

… КОРРУПЦИОННОЙ ПАУТИНЕ

«Тот, кто запутался в коррупционной паутине, - мы его оттуда вытащим и определим туда, где он должен быть. Ни для кого это не является секретом, я об этом говорю часто».

… КРИТИКЕ

«Люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное. Откройте любое СМИ, в интернет посмотрите, социальные сети - вы там увидите свою работу».

«При всех социологических опросах, какой ни проводишь, как минимум в пятерку негатива вы всегда попадаете. Жалуются на равнодушие, плохое отношение, особенно там, где люди лечатся, - на местах». «Хирургия, гинекология, терапия, кардиология… Находятся на лечении обычные люди. Посмотрите на них, как они реагируют на вашу работу, - там проблем выше крыши, а вы по верхушкам полетели».

Цитаты belta.by