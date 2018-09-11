«Мне очень сильно ударили в почку. Все явки с повинной я писал под диктовку сотрудника КГБ»

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-11T16:48:41+03:00

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Во вторник, 11 сентября, в суде начался допрос обвиняемых. Первым показания давал сержант Евгений Барановский. (читайте подробнее, что он говорил в первой части заседания: «Да, превышали власть. Но не знаю, почему следствие решило, что наши действия повлекли самоубийство Коржича»)

Затем вопросы Барановскому стала задавать мама Коржича. Она интересуется, какие у обвиняемого были отношения с ее сыном. Сержант отвечает спокойно, обращается к потерпевшей по имени-отчеству.

- Отношения были не дружеские и не служебные. Я ко всем солдатам относился по-человечески.

Затем Светлана Николаевна спросила, как к Барановскому попал сенсорный телефон Саши.

- Когда у меня сломался телефон, я подошел к Коржичу и спросил, не против ли он пользоваться вместе со мной одним телефоном. Он согласился.

- Знали ли вы, что больше трех недель Сашина карточка находилась в распоряжении прапорщика Артура Вирбала? – задает третий вопрос мама солдата.

- Не знаю насчет трех недель, но мне об этом говорил ваш Саша. И потом об этом мы говорили на совещании. В это время Вирбал вроде бы находился в вынужденном отпуске.

- В запое он был! – уточняет Светлана Коржич.

Евгений Барановский говорит, что только во время следствия узнал, что кто-то требовал у Коржича 50 рублей каждый день.

Из показаний обвиняемого стало известно, что дедовщина в армии была цепной: офицеры били сержантов, сержанты – рядовых. Барановский еще раз подчеркнул, что просил солдат покупать продукты, чтобы потом передать их своим командирам.

- Если этого не сделать, офицеры могли ударить – все то же самое практически. Только мы получали больше, чем солдаты.

Барановский проходит потерпевшим по делу старшего лейтенанта Суковенко (после смерти Коржича его обвинили в "Злоупотреблении властью, превышении власти и бездействии власти". Слушание дела еще не началось).

- Были отжимания, применение насилия. Если начальник узнавал о проступках моих подчиненных, мне за это доставалось.

Барановский не согласен с тем, что преступления совершал из корыстных побуждений, не признает он и то, что действовал вместе с Вяжевичем и Скуратовичем по предварительному сговору.

Обвиняемый рассказывает что во время первого допроса в КГБ ему угрожали, били.

- Я до сих пор в туалет хожу с кровью. Мне очень сильно ударили в почку. Все явки с повинной я писал под диктовку сотрудника КГБ. Мне никто не объяснял, что можно не давать показания против себя, адвоката у меня на тот момент не было.

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