К концу года белорусы будут платить за коммуналку 76% от ее стоимости

11 Сент. 22:20 2018-09-11T22:45:53+03:00

В прошлом году белорусы оплачивали почти 70% от полной стоимости коммуналки. К концу этого года будет более 76%. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Коммуналка для населения повышается в двух случаях. Во-первых, по указу президента - раз в год в эквиваленте 5 долларов. Это для семьи из трех человек, которые проживают в типовой двухкомнатной квартире площадью 48 квадратных метров и вписываются в нормы потребления. Во-вторых, коммуналка может повышаться раз в квартал, если растут средние зарплаты. При этом в программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 - 2020 годы записано, что затраты на оказание ЖКУ населению надо снижать.

В недавней статье профильного журнала Минэкономики «Экономический бюллетень» указали, что в январе - июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, тарифы на ЖКУ выросли на 18,2%. И расшифровали: электроэнергия подорожала на 18,1%, газ - на 14,6%, вода - на 1,3%, а техобслуживание - на 15,9%.

При этом государство снижает затраты на оказание ЖКУ «на 5% в сопоставимых условиях». Но за счет чего?

- За счет реализации мероприятий по энергосбережению; снижению удельных норм расхода топливно-энергетических ресурсов в результате внедрения прогрессивных технологий производства; сокращению технологических потерь воды и тепловой энергии при их транспортировке; оптимизации численности работающих и других организационных и технических мероприятий, - отвечают в статье. Проще говоря, новые технологии, экономия и увольнения.

Также в публикации сказано, что, по данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, к концу 2018 года уровень возмещения населением затрат на ЖКУ достигнет 76,3%. В прошлом году этот показатель составил 69,7%. По большинству услуг планируется даже выйти на стопроцентное возмещение. Это касается техобслуживания, работы лифтов, водоснабжения и водоотведения, сбора, вывоза и обезвреживания коммунальных отходов.

Напомним, что население возмещает меньше всего затрат на отопление и подогрев воды - порядка 20%. За электроэнергию мы платим около 80% от полной стоимости.

Чиновники также напоминают, что с учетом дорожающей коммуналки государство продолжает поддерживать людей безналичными жилищными субсидиями. То есть частично компенсирует стоимость коммуналки безработным, инвалидам, пенсионерам и так далее, но только в случае, если они вписываются в нормы по потреблению воды и электричества, а также платят более 20% от дохода за коммуналку в городе (или 15% на селе).

По данным Минжилкомхоза, в прошлом году субсидии получили 14 950 семей на сумму 744,3 тысячи рублей, то есть каждая в среднем по 49 руб. 78 коп. за год. А только за пять месяцев 2018 года субсидии получили уже более 24 тысяч семей на сумму 605,7 тысячи рублей, то есть в среднем по 25 руб. 23 коп. на семью.