Выставка с закрытыми глазами и встреча с фотографами 60-х. В Минске проходит Месяц фотографии

В этом году «Месяц фотографии» проходит в Минске уже в пятый раз. Сегодня у фестиваля много партнеров, поддерживает инициативу посольство Франции в Беларуси, Польский Институт в Минске, Институт имени Гете в Минске, Галерея современного искусства «Ў». Но начиналось в 2014 году все иначе.

– Тады я прыйшоў без грошай, без каманды і сказаў: будзе фестываль і класныя фатаздымкі. І ўсе паверылі, хоць яшчэ і не было нічога, – рассказывает организатор фестиваля Андрей Ленкевич о том, как решил организовать фестиваль пять лет назад. Ленкевич переодевается в индейца. – Юбілей – гэта час, калі і сабе можна падарунак зрабіць. Я, відаць, у мінулым жыцці быў індзейцам і заўсёды хацеў гэта зрабіць.

Андрей Ленкевич, основатель «Месяца фотографии в Минске»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Месяц фотографии проходит в Минске пятый годФото: Святослав ЗОРКИЙ

За месяц можно посмотреть 18 выставокФото: Святослав ЗОРКИЙ

В рамках Месяца фотографии пройдут лекции, выставки и встречиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Одна из выставок на главной площадке Месяца фотографии – снимки американского фотографа Эдварда Кертиса. В начале ХХ века Кертис поехал в экспедицию, чтобы фотографировать племя пикани. За серию портретов североамериканских индейцев фотографу предложили 75 тысяч долларов. Кертис сделал больше 40 000 фотографий в 80 племенах. Хотел запечатлеть их, пока те не исчезли.

– Гэта фантастычныя здымкі, якімі Кёрціс жыў усё жыццё, – говорит о фотографиях Ленкевич.

На стене - одна из фотографий Эдварда КертисаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Третий год «Месяц фотографии» объединяют одной темой. В 2016-м году это было противостояние «центр-периферия», в 2017-м – коллективизация. В этом году – юбилей.

– Но это, скорее, тема не праздника, а ритуала, – рассказывает куратор Дина Данилович. – Слово «ритуал» встречается в описании половины проектов. Когда я размышляла, что же объединяет все эти проекты, решила, что это попытка нас, таких беспомощных, уязвимых и совсем не бессмертных, подчинить себе время, отмеряя важные для нас даты – радостные и печальные. Для этого нам и нужны ритуалы. Они могут быть очень жесткими, придуманными не нами.

Дина Данилович, куратор выставкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

О важных ритуалах в жизни человека – крещении, первом причастии, венчании и отпевании – рассказывает проект польского фотографа Пшемислава Покрытского.

– Галоўныя падзеі ў жыцці каталіка, якія гарантуюць яму ці ёй належнае зямное жыццё і – як вынік – жыццё пасля смерці, – написано в описании проекта.

Пшемислав Покрытский. «Ритуалы перехода»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На переднем плане Пшемислав ПокрытскийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна выставка, где четко прослеживается тема ритуалов, – о загсах, построенных в советские времена в Литве.

– Это ситуация, когда государство пытается контролировать очень личное и предлагает нам только одно место, где мы можем признаться в любви и верности и дать обет любимому человеку, – комментирует Дина Данилович. – И эта типология в проекте говорит о том, что это жесткая структура, в которую помещают человека. И он должен следовать правилам.

Вильма Самулените. «60 памятников. Загсы»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Месяц фото проходит в пятый разФото: Святослав ЗОРКИЙ

Sputnik Photos – это семь фотографов из разных стран, которые работают вместе: Рафал Милах, Андрей Ленкевич, Андрей Балко, Ян Брикжински, МихалЛужак, Адам Панчук, Агнешка РайсФото: Святослав ЗОРКИЙ

Представлена и выставка военного фотографа Стенли Грина «Черный паспорт». Грин умер в прошлом году, главная его тема – чеченская война. «Черный паспорт» – это его биография, в которой переплетаются военные снимки с личными: друзья Стенли, жена, коллеги.

– Я мяркую, вы можаце займацца гэтым усяго восем гадоў. Толькі восем гадоў вы здолееце захоўваць пазітыўны настрой. Калі вы застаяцеся там даўжэй за восем гадоў, вы незваротна змяняецеся, – приводится цитата Грина в описании проекта. – Я бачу гэта ў сабе, я назіраю гэта ўва ўсіх маіх сябрах і калегах. Я маю на ўвазе – усе яны ахвяры посттраўматычнага разладу. Мы ўжо не прыгожыя матылькі. Мы робімся начнымі матылямі. Мы нібы матылі, што лятуць у агонь. Наркотыкі, алкаголь, вечарынкі і ўсё такое – абы захіліць гэта, захіліць.

В этом году «Месяц фотографии» адаптирован для незрячих людей: описания всех фотографий дублируются шрифтом Брайля. А еще можно прийти на выставку с закрытыми глазами, чтобы понять, как картины видят незрячие. Но зарегистрироваться надо заранее.

Наталья Ковалевич, куратор инклюзивной экскурсииФото: Святослав ЗОРКИЙ

– На экскурсии будет возможность с завязанными глазам и тростью ощутить этот мир тактильно, пройти от ближайшей станции метро до галереи, – рассказывает куратор экскурсии Наталья Ковалевич.

– Фатаграфія – гэта не толькі раздрукаванае нешта, што вісіць у раме, – говорит Ленкевич.

Подробная программа «Месяца фотографии».

Галерея «Ў» и в прошлые годы поддерживала «Месяц фотографии»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом году галерея переехала на Октябрьскую и стала гораздо просторнееФото: Святослав ЗОРКИЙ