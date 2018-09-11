2018-09-11T18:01:51+03:00
Минск

В Красный костел привезли новые колокола, купленные на пожертвования прихожан

На них собрали 70 тысяч евро, отливали звоны в Польше
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Красный костел привезли три новых колокола, купленных на деньги прихожанВ Красный костел привезли три новых колокола, купленных на деньги прихожанФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Реставрация Красного костела в самом разгаре, идут работы над внешним видом здания. Строители почистили стены, двери и окна, заменили кровлю… В планах – установить на костеле колокола. До того были лишь электрические, их установили в прошлом году и использовали куранты, ради звона в определенное время.

Перед тем, как их установить, нужно будет провести экспертизу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед тем, как их установить, нужно будет провести экспертизуФото: Святослав ЗОРКИЙ

В костел уже привезли три новых колокола, их отливала польская фирма. Деньги на новые колокола собирали прихожане, как говорится, всем миром. В костеле говорят, что собрать нужно было 70 тысяч евро.

Пока неизвестно, когда именно над площадью Независимости зазвучит колокольный звон. В костеле уточняют, что прежде чем установить колокола, нужно провести экспертизу, насколько башни смогут выдержать их, и какой получится звук.

Новые костелы обошлись в 70 тысяч евро Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новые костелы обошлись в 70 тысяч евроФото: Святослав ЗОРКИЙ

Также непонятно, и как будет решаться вопрос с местными жителями. Около года назад они жаловались Мингорисполком на звон электрических колоколов. В тот раз столичные власти пошли навстречу пожеланиям жильцов и порекомендовали их не использовать. Но тогда электронные «часы» звучали каждый час, и в этом была главная проблема.

В Красном костеле столицы продолжается большая рестоврация Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Красном костеле столицы продолжается большая рестоврацияФото: Святослав ЗОРКИЙ

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Из-за жалоб жильцов столичные чиновники запрещают Красному костелу звонить в колокола (читайте далее)

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