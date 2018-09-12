Эти 10 фото домов на Полесье не оставят вас равнодушными!

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-12T10:46:35+03:00

Давид-Городок - если и не самый яркий город Беларуси, то уж точно - самый красочный населенный пункт на Полесье. Он спрятался в полесской глубинке, до Минска отсюда - больше 300 километров. Здесь нет каких-то особенных достопримечательностей, ради которых захочется преодолеть такое расстояние, но вы только посмотрите на эти разноцветные фасады! Если вам не хватает красок в жизни - поезжайте в Давид-Городок!

Сиреневая крыша!Фото: Оксана БРОВАЧ

Городчане вам обязательно пожалуются на то, что за последние годы в городе снесли несколько старых домов, которые можно было бы оставить как образец полесской деревянной архитектуры. Но даже на эти ухоженные и нарядные домики интересно взглянуть - эстетическое удовольствие обеспечено! А может даже на вас накатит ностальгия по деревенскому детству, по хате, которая не сохранилась, а ведь могла бы быть такой же яркой и красивой...

Путешествуйте по Беларуси!

И даже цветы под окнами в цвет наличников!Фото: Оксана БРОВАЧ

Терракотовый дом.Фото: Оксана БРОВАЧ

Опять желтые цветочки возле дома.Фото: Оксана БРОВАЧ

Зимой и летом одним цветом!Фото: Оксана БРОВАЧ

Какие необычные окна.Фото: Оксана БРОВАЧ

Стильно, аккуратно - загляденье!Фото: Оксана БРОВАЧ

Забор хотя и новый, но гармонично смотрится рядом со старым домом.Фото: Оксана БРОВАЧ

В полесских деревушках встречаются и такие дома.Фото: Оксана БРОВАЧ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Калядный карнавал на Полесье: «Не погубите наших коней!»

Уже 100 лет в Давид-Городке в ночь с 13 на 14 января проводят обряд «Коники», где главный герой праздника - всадник в шинели и на коне. Колядовать идет даже Джек Воробей! (читать далее и смотреть фото)