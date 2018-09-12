2018-09-12T17:49:41+03:00
Экономика

Беларусь подарит Венесуэле 500 тонн сухого молока

Его специально изготовят на двух наших предприятиях по венесуэльским стандартам
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Если бы это сухое молоко мы продали, то могли бы заработать почти миллион долларов!Если бы это сухое молоко мы продали, то могли бы заработать почти миллион долларов!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Указ о безвозмездной передаче Венесуэле сухого молока Александр Лукашенко подписал во вторник, 11 сентября.

- Данное решение направлено на оказание в сложной экономической ситуации поддержки стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию политического и делового сотрудничества, укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами, - сказано на сайте пресс-службы президента.

Сухое молоко в подарок Венесуэле изготовят два предприятия - Лепельский молочно-консервный комбинат и «Беллакт». Причем произведено оно будет по венесуэльским стандартам и с содержанием витаминов А и D.

Сейчас сухое молоко в Венесуэлу мы не продаем, как не продавали и в последние несколько лет. Но зато его мы экспортируем в 33 другие страны в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. По данным Белстата, за первые шесть месяцев этого года Беларусь заработала на экспорте сухого и сгущенного молока и сливок 183 миллиона долларов (за тот же период прошлого года - 237,4 миллиона).

И по объемам, и по выручке наш главный покупатель - Россия. За шесть месяцев мы продали соседям 57,6 тысячи тонн сухого молока и заработали на этом почти 111 миллионов долларов. Получается, одна тонна в среднем стоит 1923 доллара. Дороже всего наше сухое молоко обходится Монголии - 2781 доллар за тонну. А самый низкий ценник - для Литвы: 1520 долларов.

Средняя стоимость нашего экспортного сухого молока за первое полугодие - 1961 доллар за тонну. Получается, если бы эти 500 тонн мы продали, то заработали бы почти миллион - точнее, 980,5 тысячи долларов.

КСТАТИ

За 6 лет товарооборот с Венесуэлой снизился в 750 раз!

В конце нулевых Беларусь активно сотрудничала с Венесуэлой. Мы строили там промышленные объекты и жилье, а Венесуэла в ответ поставляла нам нефть. К 2010 году товарооборот между странами вырос почти до 1,5 миллиарда долларов! Однако в 2013-м к власти пришел Николас Мадуро, и страна погрузилась в глубокий экономический и политический кризис. В результате в 2016 году товарооборот между Беларусью и Венесуэлой по сравнению с пиком снизился до 2 миллионов долларов - то есть в 750 раз! К тому же, по данным агентства БелаПАН, Венесуэла задолжала нашим предприятиям за поставки сотни миллионов долларов. Например, на конец прошлого года долг перед МТЗ составлял 50 миллионов долларов, перед компанией «Белзарубежстрой» - 108 миллионов.

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