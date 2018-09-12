Папы говорят: Александр Солодуха – о страхах отцовства, а Дмитрий Чеснов – о безопасности в детской комнате

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-12T16:06:03+03:00

Оупен-классы для активных семей пройдут в эту субботу в Минске

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СПРАВКА «КП»

«ПапаPro» – семейное мероприятие в формате оупен-классов. Это общение в формате выступлений и мастер-классов от экспертов – ведущих врачей, блогеров и известных отцов. Проводится при поддержке министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты.

Пройдет мероприятие в торговом центре Galleria Minsk. Он превратится в дом с типичными квартирными комнатами – спальней, кухней и детской комнатой, где пройдут мастер-классы, лекции и краш-тесты.

– Мы построили программу так, чтобы одновременно в разных зонах не проходили мастер-классы одной тематики, – отмечает Диана Мардас, руководитель проекта Pro, врач акушер-гинеколог. – Для нас важно, чтобы мамы и папы нашли ответы на интересующие вопросы, не пропустив важных моментов, чтобы им было комфортно и уютно в каждой из комнат. На каждом мастер-классе будет возможность присесть, отдохнуть, попить воды. Эксперты настолько разные и по-своему интересные, что найдут «свое» как и состоявшиеся родители, так и пары в ожидании и даже те, кто только планирует беременность. Это прекрасная возможность провести семейный выходной: не только обучиться, но поиграть с ребенком в детской зоне, получить подарки, а еще сделать новые семейные снимки на классных фотозонах.

Прийти можно и нужно не только вместе с мамами, но и с детьми: на оупен-классах откроется детская развлекательная зона с играми и мультфильмами, а на этажах разместят пеленальные столики. Появится также «Папа маркет», где можно будет сразу посмотреть, попробовать и купить все самое нужное и полезное для молодой семьи.

Фото: организаторы.

«Гараж»

Первое мероприятие – специально для пап.

- Здесь вместе со специалистами и врачами родители смогут узнать о безопасности ребенка в автомобиле и научатся правильно устанавливать автомобильное кресло, - рассказывают организаторы.

Будущим мамам расскажут, можно ли беременной автоледи садиться за руль и какие ремни безопасности ей нужны.

- Для тех, кто уже стал родителем, но пока боится отправится в долгое путешествие с ребенком на руках, – немного личного опыта от автожурналиста и заядлого путешественника Дмитрия Новицкого.

Оупен-классы на первом этаже

Ведущий Александр Найденов посадит белорусских пап за школьные парты прямо посреди торгового центра, вместе будем учиться… осознанному отцовству. «Учителями» станут известные певцы и папы Александр Солодуха, Александр Патлис, Саша Немо, а к ним присоединятся спортсмены, блогеры и ведущие.

- Популярные люди дома – тоже просто папы, временами растерянные, временами счастливые от собственных «лайфхаков». Никакого менторского тона, только дружелюбный разговор пап с папами.

Кстати, многие из спикеров уже сделали необычный «анонс» своих лекций и запустили в социальных сетях флешмоб под единым хэштегом #папаproстрах, где откровенно поделились со своими подписчиками страхами, которые были в период ожидания малыша, и как они с ними справлялись.

«Спальня»

Телеведущий Юрий Ярошик дотошно расспросит психолога и сексолога о том, как запланировать беременность и решиться на партнерские роды. Педиатр и телеведущий Дмитрий Чеснов покажет, как зонировать пространство, чтобы ребенок остался в безопасности.

«Детская»

Тут пройдет «курс молодого отца»: эксперты Bella Baby Happy приготовили краш-тесты подгузников и советы по правильной гигиене и уходу за малышом.

«Кухня»

Ведущий Антон Мартыненко научит готовить по-настоящему «мужские», но полезные, завтраки всей семьей и поговорит с экспертами про первый прикорм ребенка и то, как в этом может поучаствовать папа.

Фото: организаторы.

ГДЕ? ТРЦ Galleria Minsk

КОГДА? 15 сентября в 12.00-17.00

ЦЕНА ВОПРОСА: бесплатно