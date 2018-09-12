Дом у цирка: лепнину вывезли на свалку, а мусоропроводы в квартирах оставили

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-12T17:49:41+03:00

Купить квартиру в доме возле цирка не каждому по карману: за квадратный метр в элитной сталинке просят около 3300 долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы познакомились с архитектором Комаровки, увидели уникальную коллекцию картин, послушали, как звучит раритетное пианино, и полюбовались видом из окна сразу на два парка и проспект

«Комсомолка» продолжает рассказывать о том, как все устроено в знаковых для столицы домах. Мы уже побывали в квартирах на Карла Маркса, площади Победы, в «Воротах Минска» и у Большого театра. А сегодня заглянем в дом возле цирка на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы.

Купить квартиру в элитной сталинке не каждому по карману: за трешку площадью 83 квадрата, которая сейчас здесь продается, хозяева просят 275 тысяч долларов. Цена за один метр - около $3300. В объявлении владельцы с гордостью перечисляют преимущества квартиры: центр города, вид из окна на цирк, рядом метро, в доме железобетонные перекрытия, в квартире паркетный пол, высокие потолки, есть автостоянка…

Чтобы узнать, кто сейчас здесь живет и кому давали квартиры в 1957 году, когда он был построен, идем знакомиться с жильцами.

«Этому дому не повезло»

В отличие от многих зданий сталинской эпохи, щедро украшенных лепниной, дом выглядит достаточно строго - почти никаких «украшательств». В просторном зеленом дворе кто-то выгуливает собак, кто-то сидит на лавочках под старыми высокими деревьями. Интересно, что возле дома есть гаражи - редкость для центра города! От жильцов узнаем, что здесь живет несколько известных людей: архитектор Вальмен Аладов, построивший здание Комаровского рынка и спорткомплекс «Раубичи», бегунья-рекордсменка советских времен Мария Иткина, художник и коллекционер картин Андрей Плесанов.

Подъезд, в который мы заходим, выглядит очень ухоженным и чистым. Здесь большие деревянные окна с переплетом, а на площадках много комнатных цветов.

Подъезд выглядит чистым и ухоженным.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Архитектор Вальмен Аладов живет в просторной четырехкомнатной квартире. Часть окон выходит на проспект Независимости, часть смотрит на цирк.

Архитектор Вальмен Аладов живет в квартире, которую в конце 50-х получил его отец.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Этому дому не повезло, - говорит Вальмен Николаевич. - Изначально планировалось, что он будет выглядеть по-другому: он должен был быть украшен лепниной. Однако он сдавался в 1957 году, а в 1954-м вышло постановление о ликвидации архитектурных излишеств. Дом был уже почти построен, но еще не полностью отделан, когда он попал под эту мясорубку: его начали упрощать. Уже готовую лепнину грузовиками вывозили на свалку. Разрешили оставить только некоторые основные элементы.

Дом, где живет Аладов (справа) построен в 1957 году, а соседний дом (слева) - в 1953, еще до постановления об архитектурных излишествах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Архитектор, наверное, переживал за свой проект?

- Московский архитектор Михаил Барщ, который проектировал этот дом, сказал, что больше никогда не будет здесь работать, и навсегда порвал с Минском.

Квартиру, в которой сейчас живет Вальмен Николаевич, в конце 50-х получил его отец, директор консерватории. 88-летний архитектор вспоминает свою юность: прежде чем они переехали сюда, вся семья после войны некоторое время жила в консерватории. Ночевали в директорском кабинете отца, где стоял рояль: расстилали матрасы на полу и спали на них. Потом жили в доме на улице Белорусской (теперь Ульяновской), а уже затем получили квартиру возле цирка. В те годы в квартирах были дровяные плиты и дровяные колонки в ванных, которые нужно было топить. Жили как в коммуналке: в одной квартире - 12 человек.

- Война так распорядилась, что мамины сестры остались с детьми без мужей, и они все жили у нас. Конечно, тяжело было…

- Кому еще давали квартиры в этом доме?

- Здесь жили разные люди: в одной квартире по соседству - генерал, в другой - художник из журнала «Вожык». Партийных деятелей тут не селили, они жили в других домах.

Вальмен Николаевич показывает нам свою квартиру: вот кабинет, вот библиотека, в которой собраны книги по архитектуре, вот коллекция фарфоровых статуэток, а вот старинные английские часы. На стенах - картины, фотографии и забавный шарж, на котором Аладов изображен в виде рыцаря с карандашами.

Украшение квартиры – картины, старинные часы и забавный шарж, на котором архитектор изображен в виде рыцаря.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Четыре квартиры на этаже - четыре мусоропровода в подъезде

С удивлением узнаем про необычное архитектурное решение: оказывается, мусоропроводы в этом доме находятся… прямо в квартирах! Четыре квартиры на этаже - четыре мусоропровода в подъезде. В квартире Аладовых отверстие для мусора спрятано за дверцами шкафа.

Выбрасывать мусор можно, не выходя из квартиры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Нет, никакие запахи нас не беспокоят и никогда не беспокоили. Выбрасывать мусор, не выходя из квартиры, очень удобно. Правда, периодически мусоропроводы хотят закрыть, но мы за них сражаемся!

Ну а с особой гордостью архитектор говорит о том, что во дворе дома имеются гаражи:

- Наш двор проектировался в мастерской, где я работал. И мне досталось проектирование генплана. Тут была подпорная стенка, я нарисовал возле нее гаражи, и их утвердили.

Люстра в квартире Аладовых.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вальмен Николаевич проектировал еще и магазин «Центральный» на проспекте Независимости недалеко от своего дома. С ним связана забавная история: жильцы дома пришли к Петру Машерову жаловаться на появление магазина в доме - мол, слишком шумно, невозможно жить. Он снял трубку телефона, набрал номер и сказал: «Ко мне пришли уважаемые люди, надо обязательно им помочь. Найдите им в спокойном районе хорошие квартиры, мы их туда переселим». Больше они жаловаться не приходили.

Одна из комнат в квартире архитектора.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вальмен Николаевич и его жена Нинель Ивановна вместе уже больше 60 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяин квартиры-музея: «У меня дома примерно полторы тысячи картин»

По соседству с архитектором Аладовым живет художник, музыкант и владелец коллекции белорусской авангардной живописи Андрей Плесанов. Когда заходишь в его квартиру, кажется, что попадаешь в музей: повсюду развешаны картины. По словам хозяина, здесь их около полутора тысяч.

Квартира Андрея Плесанова похожа на музей: у него огромная коллекция авангардной живописи.

- Мы живем здесь с 1993 года, - рассказывает хозяин. - Поменяли 4-комнатную квартиру моей жены и 2-комнатную мою квартиру на эту 4-комнатную сталинку. Когда выбирали квартиру, эта комната мне сначала не понравилась, потому что в ней шесть углов. Я думал: как я буду слушать музыку? Когда сидишь посередине, у тебя одна колонка слева, одна справа, и должен быть стереобаланс... А сейчас не представляю, как бы я жил в другом месте!

В 90-х Андрей с женой обменяли две квартиры на это жилье в центре Минска.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поскольку Андрей живет на самом верхнем, 7-м этаже, ему достался и самый впечатляющий вид из окна, и досадные проблемы с протекающей крышей:

- Неприятности начались, когда на крыше над моей квартирой установили рекламный билборд. Крыша текла постоянно, потому что, как бы они ее ни укрепляли и ни замазывали, все равно, если по крыше прошел человек, все сдвигалось, и вода снова текла. Я ругался, ругался, а потом плюнул и сделал подвесные потолки.

Из окна квартиры открывается вид на проспект Независимости и парк имени Янки Купалы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А в 2005 году на чердаке случился сильный пожар. По словам коллекционера, там был притон наркоманов.

- Я посмотрел в окно - а неба не видно! Было ощущение, как будто в самолете в облаке летишь. Я схватил телефон, вызвал пожарную. Когда мы выскочили из квартиры в полпервого ночи, я вынес с собой из квартиры только две гитары - ту, на которой когда-то до меня играл Брюс Уиллис, и еще одну, ручной работы известного английского мастера. Вынести картины было нереально. Я стоял, смотрел на языки пламени и думал: «Ну все, пропала моя коллекция живописи». Но, к счастью, картины не пострадали. Поскольку после тушения пожара на крыше скопилась вода, я шилом проделывал маленькие отверстия в подвесном потолке, ставил ведра, и недели две с половиной оттуда все текло.

На стенах уже не осталось свободных мест для картин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на это ЧП, Андрей своим жильем очень доволен. Говорит, что ему предлагали обменять его квартиру на трехэтажный коттедж под ключ на улице Парниковой в Минске, недалеко от Национальной библиотеки.

- Я съездил, посмотрел из окна и с ужасом представил, что мне зимой нужно будет расчищать снег до ворот, чтобы жена смогла пойти на работу. Столько хлопот с этими домами: то ремонтировать нужно что-то, то канализацию чистить. А тут никаких проблем: вышел дворник и все убрал!

«В нашем дворе снимали «Удивительные приключения Дениса Кораблева»

Еще один житель этого дома - Владимир, служащий банка, купил здесь квартиру 12 лет назад.

- Мне очень нравится и этот дом, и мои соседи, - говорит он. - А вы знаете, что наш двор знаменит тем, что здесь снимали два фильма: «Удивительные приключения Дениса Кораблева» и «По секрету всему свету»? Я своему ребенку об этом рассказываю. Понимаете, это дом с историей. Мы пришли сюда и сразу поняли, что эта квартира должна быть нашей. Мы ее никогда не разменяем и никогда не продадим. Вот посмотрите, видите, возле дома растет рябина? Это мы ее посадили. Я с детства хотел жить в таком доме, и я осуществил свою мечту. Мне нравится здесь не потому, что это центр, а потому что здесь есть своя аура. Я жил в современных домах, но такой атмосферы и такого диалога с соседями у нас не было.

Отец Алексии купил квартиру возле цирка 12 лет назад. Он гордится, что его семья живет в доме с историей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

До недавнего времени у жителей дома была проблема: из-за отсутствия шлагбаума двор был забит чужими машинами, особенно во время представлений в цирке. Но теперь проблему решили: установили шлагбаум.

В квартире у Владимира мусоропровод тоже был, но при ремонте хозяин решил от него избавиться и заварил его. А вот его соседка Инесса Романовна с удовольствием пользуется возможностью выбросить мусор, не выходя из квартиры. Чтобы не было запахов, она периодически проводит дезинфекцию, а мусор обязательно складывает в пакеты. Кстати, восторга по поводу жизни в центре города она не разделяет:

- Для молодых это, может быть, интересно, а для меня ничего особенного не представляет. Честно говоря, я с удовольствием перебралась бы в какой-нибудь коттедж.

Инесса Романовна считает, что мусоропровод в квартире - это удобно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Соседи огорчаются, что я редко играю на пианино»

Любопытно, что в старых домах хозяева квартир часто просят гостей не снимать обувь. Вот и 93-летняя Раиса Марковна, бывший врач-анатом, кандидат медицинских наук, нас предупредила:

- Не снимайте обувь, иначе вы для меня потеряете свою респектабельность! - объявила она с порога.

Полюбовавшись видом из окна (справа - парк Горького с колесом обозрения, слева - парк Купалы, между ними - купол цирка), интересуемся, как хозяйка относится к недостроенному зданию не-«Кемпински», расположенному рядом.

- Ой, вы мне про него не говорите! Вы знаете, они мне все испортили этим зданием. Раньше я видела восход солнца, а теперь они мне его закрыли.

Из окна - чудесный вид сразу на два парка (справа - Горького, слева - Купалы), цирк и проспект.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А от мусоропровода в квартире хозяйка отказалась сразу же: мешал запах. Заклеила при заселении в 80-е и ни разу не воспользовалась. Говорит, не нужен ей в квартире этот анахронизм.

В квартире у Раисы Марковны мы обращаем внимание на старинный немецкий сервант и раритетное пианино.

- Этому серванту больше ста лет. Мы его купили, когда мой муж, хирург, полковник медицинской службы Александр Петров, служил в Германии. Я ухаживаю за сервантом, чтобы он красиво выглядел. Немецкое пианино тоже очень старое, но у него звук великолепный! Я приглашаю настройщика, а внутрь ставлю бутылки с водой, чтобы оно не рассыхалось.

- Соседи не жалуются, когда вы играете на пианино?

- Они говорят, что сожалеют, что я в последнее время перестала играть.

Раиса Марковна садится за пианино и играет для нас. Звук и правда чудесный!

Раиса Марковна играет на раритетном пианино.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звук великолепный!Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Карла Маркса в Минске есть жилой дом со световым колодцем и комнатами для прислуги

Четырехэтажный жилой дом на Карла Маркса, 30 чудом пережил две войны. Он был построен в конце ХIХ - начале ХХ века как доходный - квартиры сдавались в аренду состоятельным людям. Интересно, что его владельцем был не богатый купец или банкир, а врач [читать далее]

Скульптуры на балконе и трамвай вместо будильника. Как живется в "Воротах Минска"

Башни-близнецы, расположенные возле вокзала, называют визитной карточкой Минска, а их изображение штампуют на открытках, магнитиках и коробках конфет. Но мало кто видел, как выглядит Минск из окон этих зданий. Мы познакомились с жильцами и попросили их рассказать о плюсах и минусах жизни в домах-достопримечательностях [читать далее]

Жилой дом у Большого театра: мини-бассейны вместо ванн и подъезд для прислуги

ом известен не только своей печальной историей, но и необычным архитектурным решением. В здании пять подъездов, четыре из которых заселялись элитой, а пятый был предназначен для прислуги - шоферов и домработниц, обслуживавших номенклатуру. Поэтому и планировки квартир отличаются: в элитных подъездах - просторные трех- и четырехкомнатные квартиры, а в пятом - небольшие двушки (читать далее)

В минской пятиэтажке с мраморными каминами квартира стоит $245 тысяч

Дом построен по проекту, удивительному для Минска: в квартирах есть камины. Не декоративные, а самые настоящие, с дымоходами. Приносишь дрова, разжигаешь очаг - и сидишь, как Шерлок Холмс, размышляешь о жизни. И это в городской-то квартире! Любопытно, что дом не старой постройки, как можно было предположить - он 2006 года (читать далее)