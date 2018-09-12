Владимир Сунгоркин: «Лучше дружить, чем спорить и ссориться»

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-12T17:02:58+03:00

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В белорусской столице собрались редакторы крупнейших СМИ Беларуси, России, Китая, Азербайджана и других стран.

В Минске проходит ХIII Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С приветствием к участникам форума обратился Александр Лукашенко:

- За время своего существования форум стал авторитетной площадкой для делового общения представителей СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья. Это мероприятие дает уникальную возможность обменяться профессиональным опытом и вдохновляет на новые идеи, - говорится в обращении президента.

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич в приветственном слове подчеркнул, что цифровая трансформация происходит опережающими темпами:

- Она несет с собой не только новые технологии, но и в целом меняет парадигму журналистики. Информационная сфера находится под мощнейшим влиянием социальных медиа, благодаря которым сегодня практически каждый человек способен влиять на формирование информационной повестки дня. Наряду с позитивными переменами цифровизация медиапространства несет и определенные негативные последствия, отрицательно сказываясь на достоверности, качестве, объективности информации. Сегодня стоит вопрос не просто о борьбе с фейковой информацией и непрофессиональными подходами к освещению серьезной проблематики, но об обеспечении информационной экологии и информационной защите личности. И традиционные СМИ должны стать в этом процессе мощным объединяющим фактором.

В белорусской столице собрались редакторы крупнейших СМИ Беларуси, России, Китая, Азербайджана и других стран.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральный директор и главный редактор ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своем выступлении сказал, что он большой сторонник Союзного государства: «Лучше дружить, чем спорить и ссориться». Он напомнил, что многие союзные СМИ работают на площадке издательского дома, который он возглавляет.

Владимир Сунгоркин выступил на Белорусском международном медиафоруме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Самый популярный вопрос, который мне задают: «А какая судьба у печатных СМИ?» Черт его знает, какая у них судьба, - откровенно признался Владимир Николаевич. - Будут деньги - их будет больше, не будет - меньше. Но рекламные ресурсы буквально на глазах уходят из печатных СМИ. Читатель тоже все больше любит всякие разные экранчики - и эту историю нам не переломить. Но в то же время в России продолжается дискуссия по пенсионной реформе. И в массе своей будущие пенсионеры ничего не поняли, что им говорили с экрана телевизора и по радиостанциям. Им надо внимательно посмотреть все в печатном виде, изучить. И в этот период мы почувствовали повышенный интерес к газете. Вот это один из примеров того, какие могут быть перспективы у печатных СМИ: это разъяснение важных документов для широкой аудитории.