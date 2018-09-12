2018-09-12T16:25:38+03:00
Досуг

В Минске пройдет второй концерт Anastacia. На этот раз с оркестром!

Американская поп-звезда возвращается в Беларусь через три года
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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Одна из главных хитмейкерш 2000-х возвращается в Беларусь! Три года назад Anastacia дала концерт в рамках тура Resurrection, в этот раз нас ждет Evolution.

- Минск – очень красивый, очень милый, - сказала певица на первом выступлении. - У меня, американской девушки, русское имя - Анастасия. Ваш язык немного сложный: я пытаюсь выучить его, но пока все, что у меня есть – это «спасибо» и «Анастасия».

Прошлый концерт прошел в клубе, в этот раз – Дворец республики. Концерт пройдет с президентским оркестром, руководить которым будет Виктор Бабарикин.

Исполнительница представит вышедший в прошлом году альбом Evolution. Работать над ним 49-летней певице помогал продюсер Андерс Багге, который писал песни для Джанет Джексон, Селин Дион, Мадонны, Дженнифер Лопес, Лары Фабиан…

- Evolution – многогранный и музыкальный. SPRock – баланс соул-музыки, поп-музыки и рок-музыки, - описывает его сама Анастейша.

СПРАВКА «КП»

Anastacia – поп-певица из Чикаго. С 1993 года она выпустила 8 студийных альбомов и продала больше 30 миллионов копий.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Дворец Республики (Октябрьская площадь, 1)

КОГДА? 20 ноября 2018 года в 19:00.

ЦЕНА ВОПРОСА: 70 - 123 рубля. Справки по телефонам: 8 (017) 229-92-18, 8 (017) 229-90-39.

Anastacia спела в Минске кавер на песню AC/DC Back in Black.Anastacia performing Back in Black (AC/DC cover) in Minsk, Belarus, 13 February 2015

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