2018-09-12T17:27:41+03:00
Общество

Чиновники объяснили, как подписали документ, в котором почти 100 ошибок

«Слухальвыступш- дзяржа)шай». Где-то пропущены буквы, а некоторые слова и вовсе не разобрать
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixaby.comФото: pixaby.com
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Документом, который невозможно прочитать с первого раза, поделилась в соцсетях минчанка Виктория Шаблинская. Вместе с инициативной группой из Боровлян девушка хотела зарегистрировать общественное объединение, но им трижды отказали. Тогда жители решили обратиться в суд.

- Не особо верили в результат, но рассчитывали на шоу. И мы его получили, - рассказывает Виктория.

На заседании суда коллеги Виктории сфотографировали документ: с подписями и официальным «Зацвярджаю». Но о значении слов в официальном документе можно только догадываться. Кроме орфографических ошибок, в словах неожиданно появляются символы. Всего на неполной странице около сотни ошибок.

- Наше устное заявление о том, что документ не составлен ни на одном из государственных языков Беларуси, как и все другие наши доводы, суд проигнорировал, - поделилась с «Комсомолкой» Виктория.

«Комсомолка» связалась с главным специалистом отдела регистрации субъектов хозяйствования и общественных организаций Ольгой Дрочан. Ее подпись стоит в документе. Правда, ее должность там звучит немного иначе: гало$шы спецыял1ст аддзела рэпстрацы1 суб’ектау гаспадарання і грамадсшх аргашзацый.

Фото: фейсбук Виктории Шаблинской

Фото: фейсбук Виктории Шаблинской

- Это не я отправляла, - ответила Ольга на вопрос о том, как могла подписать документ с сотней ошибок.

- Но подпись стоит ваша.

- Да, подпись моя. Но я подписывала оригинал, в котором не было ошибок. А вы видели сканированный документ. Это техническая ошибка. Кто его сканировал, я не знаю.

По ошибкам и опискам понятно: документ действительно отсканировали. А в программе, которая переводит картинку в текст, не было белорусского языка.

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