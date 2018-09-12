2018-09-12T17:46:49+03:00
Спорт

Лига наций: не смогли обыграть сборную, проигравшую Люксембургу 0:4

После феерии с Сан-Марино в игре с Молдовой мы увидели привычную сборную Беларуси
Владимир КРИУЛИН
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В игре с Молдовой могли и выиграть, и проиграть. Фото: abff.byВ игре с Молдовой могли и выиграть, и проиграть. Фото: abff.by
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В рейтинге ФИФА Беларусь на 78-й позиции, Молдова - на 175-й. В предыдущем туре Лиги наций мы обыграли Сан-Марино (5:0), Молдова неожиданно крупно уступила Люксембургу (0:4). Такой расклад, возможно, кому-то рисовал картину, как наши футболисты добудут легкую победу. Но Молдова пусть и не выигрывала даже в товарищеских матчах полтора года, имеет неплохой подбор футболистов: Артур Ионицэ стабильно играет за итальянский «Кальяри», 19-летний Виталий Дамашкан пробивается в состав «Торино», Александр Гацкан съел пуд соли в «Ростове» вместе с нашим Тимофеем Калачевым, есть легионеры из Голландии, Израиля, Турции. В нашей сборной большая часть игроков - из чемпионата Беларуси.

В общем, легкую прогулку не стоило ожидать, а вот трудовую победу - вполне. На деле же получилась боевая игра на три результата: победить могли и те и другие, реализуй один из редких голевых моментов в матче. В итоге - 0:0. Если любителей из Сан-Марино наша сборная раскатывала как хотела, то с Молдовой не получался выход из обороны, не хватало предприимчивости и проворности в атаке.

- Была игра с переменным успехом. Моментами хозяева владели инициативой, моментами мы. Чувствовалось напряжение, зажатость. Результат давил на команду, как бы мы ни пытались снять этот момент - не до конца получилось. Ну и соперник сыграл очень плотно, жестко сзади, старался перекрывать зоны. К сожалению, забить не удалось. Атакующие действия не совсем удались нам в сегодняшней игре. Результат закономерный, - резюмировал главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко.

Тем не менее ничья на выезде оставляет хорошие шансы на первое место в группе. Впереди еще четыре игры.

- Это не самый плохой результат - ничья на выезде. Насколько я знаю, сборная Молдовы тоже ставит задачу выхода дальше. Все еще зависит от нас: играть две игры с Люксембургом, с Молдовой, Сан-Марино. Все еще в наших руках, - отметил Криушенко.

Положение команд в группе D2 после двух туров: Люксембург - 6 очков, Беларусь - 4, Молдова - 1, Сан-Марино - 0.

12 и 15 октября сборная дома сыграет с Люксембургом и Молдовой.

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