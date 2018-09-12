2018-09-12T21:48:16+03:00
Общество

Видеофакт: над фестивалем LIDBEER вертолет с туристами едва не врезался в дрон

Беспилотник оказался буквально в нескольких сантиметрах от лопастей вертолета [видео]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Видеофакт: над фестивалем LIDBEER вертолет с туристам едва не врезался в дрон. Кадр из видео.Видеофакт: над фестивалем LIDBEER вертолет с туристам едва не врезался в дрон. Кадр из видео.
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Все случилось в минувшую субботу в Лиде – там проходил масштабный фестиваль LIDBEER. Адель Гаджалиев снимал панораму возле Лидского замка используя беспилотный квадрокоптер с видеокамерой. На запечатленных кадрах видно, как прямо в дрон летит вертолет Ми-2, который катает туристов над фестивалем. Чудом вертолет не сбил дрон – тот оказался в считанных сантиметрах от вращающихся лопастей.

Над фестивалем LIDBEER вертолет с туристами едва не врезался в дрон.ВИДЕО: www.instagram.com/adelgadzhaliev/

- Все нормально, дрон живой, ни одной царапинки на нем нету. Как все было: летел вертолет, и датчики дрона определили поток воздуха как препятствие и облетели вертолет. Все нормально, дрон живой, - позже объяснил автор в своем видеообращении.

Очевидно, что пилот вертолета попросту не заметил зависший в воздухе дрон. Специалисты говорят, что, скорее всего, от столкновения вертолет бы не пострадал – лопасти выдерживают такие нагрузки легко, и даже могут во время вращения касаться земли – что как-то уже случалось во время авиа-шоу на Боровой. Однако оказаться пассажиром вертолета, который прямо в воздухе лопастью сбивает какой-то предмет – не самое приятное удовольствие.

Вертолет Ми-2 принадлежит Минскому клубу ДОСААФ и базируется под Минском на аэродроме Липки. Вертолету уже 33 года.

КСТАТИ

Год назад на фестивале LIDBEER такой же вертолет совершил жесткую посадку

В прошлом году очевидцы сняли, как такой же вертолет Ми-2, который катал туристов во время фестиваля, совершил жесткую посадку. К счастью, никто не пострадал.

Жесткая посадка вертолета на LIDBEER.ВИДЕО: Yaroslav Green на youtube.com

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