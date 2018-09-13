Новый театральный сезон: спектакли, которые нельзя пропустить

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-13T15:41:38+03:00

«Комсомолка» в начале театрального сезона составила гид по спектаклям, которые стоит посетить в ближайшие месяцы. Есть здесь и современные прочтения классики, и постановки, поднимающие острые темы сегодняшнего дня

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«Сон у купальскую ноч»

О чем спектакль? Текст Шекспира (в шикарном переводе на белорусский поэта Алеся Рязанова) рассказывает о любовных перипетиях жителей Афин. Колорит действу придают лесные духи, которые вносят коррективы в события волшебным зельем.

Постановке "Сон у купальскую ноч" прочат статус самой высокотехнологичной в сезоне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почему надо идти? Российский режиссер Андрей Прикотенко поставил спектакль со множеством визуальных эффектов и в нестандартном антураже. Всего этого оказалось так много, что пришлось расширить сценическое пространство, а часть зрителей переместить на подмостки. Постановке прочат статус самой высокотехнологичной в сезоне. А все это нужно для глубинного исследования режиссером феномена любви.

Где и когда? Купаловский театр - 2, 3, 30, 31 октября, билеты - 9 - 25 руб.

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«Богема»

О чем спектакль? Опера о радостях и печалях парижских художников и писателей. В основном, конечно, о печалях. Хотя в свежей версии немало и юмора. А еще о любви.

"Богема" - один из самых красивых спектаклей минувшего сезона - зрелищный и современный. Фото: bolshoibelarus.by

Почему надо идти? Это один из самых красивых спектаклей минувшего сезона - зрелищный и современный. Особенно удивятся те, кто привык считать: опера - это нафталин. Вдобавок события перенесли в Париж начала ХХ века - Монмартр, Улей. А уж связь с полотном «Над городом» Марка Шагала делает оперу еще ближе: не секрет, что знаменитая Парижская школа - это и выходцы из Беларуси.

Где и когда? Большой театр - 17 декабря, билеты - 4,5 - 120 руб.

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«З нагоды мёртвых душ (SOS)»

О чем спектакль? Подростковая история от популярных литераторов Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак о том, как герои ширпотребных книжек, пользуясь возможностями интернета, пытаются пройтись катком цивилизации по классической литературе и ее гениям.

В ТЮЗе подняли не только тему высокой и низкой литературы, а еще и поговорили об интернет-зависимости и спорных реформах образования.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Почему надо идти? В ТЮЗе подняли не только тему высокой и низкой литературы, а еще и поговорили об интернет-зависимости и спорных реформах образования и культуры, которые сводятся нередко к словам «оптимизировать» и «заставить». Спектакль стоит смотреть с детьми, чтобы узнать, аргументы какой стороны показались более убедительными.

Где и когда? ТЮЗ - 19 сентября, 11 и 18 октября, билеты - 5 - 9 руб.

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«С училища»

О чем спектакль? В постановке сталкиваются две молодежные ментальности - пэтэушники и гламурные ребята. Девочка Таня из простых, прямо скажем - гопница, и хочет она всего-навсего счастья. Но вокруг этого простого желания заваривается каша с треньканьем мессенджеров, постоянным матом и натуралистичными постельными сценами. И все происходит в легко узнаваемой минской реальности.

На «С училища» стоит сходить и чтобы увидеть, как функционирует театр вне подмостков в бывшем заводском цеху. Фото: Игорь ЧИЩЕНЯ, страница «Арт-корпорейшн» в Фэйсбук

Почему надо идти? Пьеса «С училища» Андрея Иванова - пример того, что представляют собой современные драматургические тексты белорусов. Они давно ценятся по всему СНГ, ведь там о нашем времени сказано до боли точно и без прикрас. А спектакль Александра Марченко - очередной успех проектного театра, где с удовольствием играют ведущие актеры столицы. Кстати, на «С училища» стоит сходить и чтобы увидеть, как функционирует театр вне подмостков в бывшем заводском цеху.

Где и когда? Пространство «ОК16» (ул. Октябрьская, 16) - 21 сентября, 24 октября, билеты - 21 руб.

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«Сестры Грайи»

О чем спектакль? Мифологические сестры Грайи обитают на грани смерти - это недоступный разуму мир, который нельзя воспринимать буквально.

«Сестры Грайи» - это современный взгляд на театр кукол.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Почему надо идти? В случае с «Сестрами Грайи», пожалуй, нет смысла пытаться описать действо. Можно лишь сказать, что это современный взгляд на театр кукол. Магическая постановка приедет на фестиваль «Теарт» из Минского областного театра кукол «Батлейка». Там ее осуществил Евгений Корняг, нашумевший «Интервью с ведьмами» в столичном кукольном и «Бетоном» в РТБД.

Где и когда? Пространство «ОК16» (ул. Октябрьская, 16) - 22 сентября, билеты - 20 руб.

КСТАТИ

Что посмотреть из постановок прошлого сезона

«Рэвізор»

Худрук Купаловского театра Николай Пинигин по-новому прочитал классическую гоголевскую историю о взяточниках и коррупционерах. «Ревизор» - история о местных ребятах, которые создали под себя цивилизацию», - говорит он. И билеты на постановку уже полгода разлетаются с бешеным спросом.

20 и 23 сентября, 5, 16 и 26 октября.

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«Радзіва «Прудок»

Полесский дзен от бывшего дворника Купаловского так и хочется перенести с камерной сцены на большую, ведь ажиотаж после майской премьеры не спадает. Кстати, феномен сначала книжного, а теперь сценического успеха дневника Андруся Горвата пока никто так и не объяснил.

20 и 29 сентября, 4, 5, 20 и 24 октября.

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«Человек из Подольска»

В Молодежном театре идет одна из громких русскоязычных пьес последних лет: хипстер Николай был уверен, что Подольск нельзя сравнивать с Амстердамом, пока не угодил на ночь в отделение полиции и на своей шкуре не почувствовал, что такое абсурд в наших реалиях.

22 сентября.

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«Недалеко от нормы»

На раздвоение личности после смерти близкого человека порой можно взглянуть с оптимизмом. Например, если это бродвейское шоу - театр «Территория мюзикла» поставил его всего на сезон.

21 октября, 12 ноября, 12 декабря.

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«Дарожка мая»

Если вы знаете, что такое чарующая музыка этно-трио «Троіца», то и моноспектакль лидера группы Ивана Кирчука не оставит вас равнодушным. Тем более в нем бытие человека показано в контексте традиций белорусов.

23 сентября.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Ждем бандитский Минск-1918 и скандальную «Саломею»

Еще не все театры анонсировали свои планы на сезон. Но уже можно предположить, что на сцене Купаловского внимание публики привлечет «Яблычак». Инсценировку по одноименной первой части минской бандитской трилогии, события которой разворачиваются в 1918-м, сделает худрук труппы Николай Пинигин. А пьесу «Вешальнікі» ирландца Мартина МакДонаха о том, как жилось палачам в Англии, где только-только отменили смертную казнь, ставит с купаловцами Виталь Кравченко.

РТБД обратится к «Утиной охоте» Александра Вампилова - «Паляванне на сябе» поставит киевлянин Стас Жирков. В Могилевском областном драмтеатре Камиля Исмаилова только-только на малой сцене вышел «Жоўты пясочак» по Василю Быкову - история последней дороги приговоренных к расстрелу в годы сталинских репрессий.

Еще зрители и критики с нетерпением ждут показа оперы «Саломея» в постановке Михаила Панджавидзе 18, 19 и 20 октября. Ею должен был открыться сезон Большого еще 9 сентября, но после письма православных активистов в Администрацию президента и Генпрокуратуру, а также пожелания Белорусской православной церкви премьера была перенесена.