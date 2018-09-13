9 злых рожиц и 10 «ого»: на закрашенном коммунальниками граффити появились реакции из Фейсбука
Минчане отреагировали за закрашенные серой краской распределительные ящики на Золотой Горке, которые несколько месяцев были полицией, барбершопом и творческим центром (в котором даже жила канарейка из бисера).
А раньше там жила птичка из бисера.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
Причем в прямом смысле – реакциями из «Фейсбука»! Поставили 10 лайков, 9 сердечек, 10 «ого», 8 «ха-ха» и 9 злых рожиц.
Было - стало.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
Напомним, уничтожение красивых граффити и любого несогласованного творчества в Минске началось еще в 2016-м году. Первой жертвой стерилизации города стал знаменитый «Кот в шарфе» возле парка Горького авторства Алеся Благого, который работает под псевдонимом Kontra.
Фото: https://vk.com/minskcat
В 2018-м крупные замазывания возобновились: желтой стеной сделали «Человека без лица» на Воронянского (этого потребовали некоторые возмущенные граждане), цветную маску на улице Платонова – бежевой.
Если с неприличными надписями все ясно, то почему нельзя оставить действительно красивые работы?
- Городские власти дают разрешение на размещение граффити и других художественных работ на фасадах зданий. Однако спрогнозировать, каким будет состояние рисунка через два-три года и как на нем отразятся погодные условия, невозможно. Если фасад подлежит ремонту, то работы будут производиться независимо от того, есть на стене граффити или нет. Это вынужденная мера. В то же время город готов рассмотреть предложения от художников по замене рисунков после завершения работ, - ответили чиновники «КП».