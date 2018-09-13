«Цвет настроения синий»: Филипп Киркоров привезет в Минск второе «Я»

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-13T13:44:17+03:00

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Сейчас Филипп Киркоров переживает вторую волну дикой популярности – на сей раз в интернете. 27 апреля вышел клип «Цвет настроения синий», который набрал почти 44 миллиона просмотров. Песня стала мемом и гимном школьных выпускных-2018.

Филипп Киркоров - Цвет настроения синий. Источник: StarPro

Клип «Ибица», каждый день набирает по миллиону – всего на шестой день публикации у него 6 614 989 просмотров (на момент написания заметки).

Филипп Киркоров и Николай Басков - Ibiza.

Каждый концерт Киркорова – целое представление. В программе «Я» он задействовал сцену-трансформер, лифты, сотни костюмов. Работало 96 человек за сценой и 75 на ней.

- Программа называется «Я+Я второе Я», - говорят организаторы. – Он уделяет огромное внимание живым выступлениям.

Фото: организаторы.

ГДЕ? «Минск-Арена» (пр. Победителей, 111)

КОГДА? 6 апреля 2019 года в 20.00

ЦЕНА ВОПРОСА: 35 – 220 рублей. Справки по телефону: 8 (033) 365-00-00.