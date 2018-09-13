«Гражданин поэт»: Дмитрий Быков приедет в Минск и проведет тут творческий вечер

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-13T14:15:59+03:00

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Видео цикла «Гражданин поэт» - наверное, самый резонансный проект, в котором участвовал Дмитрий Быков. Он выходил на YouTube, в его рамках прозвучали стихи в жанре политической сатиры, выдержанные в стилистике известных поэтов прошлого. Читал их Михаил Ефремов. Выпуски собрали миллионы просмотров.

Дмитрий Быков Я не люблю красивых женщин.Уважаемые господа! Большая к Вам просьба: подпишитесь на мой канал. Обещаю Вам интересные видеоматериалы и кино. Спасибо! Приятных просмотров.

- Дмитрий Быков – это не только награды и литературные труды, лекции и видеопроекты, он прежде всего ироничный интеллектуал: талантливый, независимо мыслящий и готовый высказывать непривычные идеи и взгляды, смотреть под другим углом и побуждать к этому свою аудиторию, - говорят организаторы. - В рамках творческой встречи в Минске он прочитает поэзию и прозу, расскажет о малоизвестных моментах своей жизни и, конечно же, ответит на вопросы зрителей.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Быков родился и вырос в Москве. Карьеру журналиста начинал в середине 80-х в газете «Собеседник». С 1991 года – член Союза писателей России. Сегодня – профессор кафедры мировой культуры и литературы МГИМО(У) МИД России, ведущий программ на телеканале «Дождь» и радио «Эхо Москвы». Быков – автор романов, рассказов, стихов, а также биографий Владимира Маяковского, Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, Максима Горького. Его произведения неоднократно удостаивались Международной литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких, премии «Национальный бестселлер» и других.

Фото: организаторы.

ГДЕ? ДК Профсоюзов (пр. Независимости, 25)

КОГДА? 16 декабря в 19:00

ЦЕНА ВОПРОСА: от 27,50 рублей. Справка по телефонам 8 (017) 293-03-74, 8 (029) 989-19-25.