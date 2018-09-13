В пятницу минских тусовщиков вернут домой до 00:00

СЕГОДНЯ 15:02 2018-09-13T15:02:55+03:00

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Шесть маршрутных такси «Аливария-лайнс» отправятся от Зыбицкой, Революционной и Октябрьской по «зеленой», еще не построенной ветке метро, чтобы вернуть до 00:00 домой тех, кто умеет веселиться ответственно: до полуночи и с нулем проблем на следующий день.

День ответственного потребления пива (Global beer responsibility day) отмечают ежегодно в середине сентября. Это масштабная акция призвана привлечь внимание к культуре пития — от количества бокалов в пабе за один вечер до «запрета» засиживаться после полуночи. Мероприятия проходят в 62 странах, в том числе в Германии, Австрии, Бельгии, а с 2015 к акции присоединилась Беларусь, где культуру ответственного потребления пива помогает формировать пивоваренная компания «Аливария».

— В Минске за прошлый год открылось больше 100 новых заведений, белорусы с нетерпением ждут пятницу и планируют настоящие марафоны по барам, — рассказывает Наталья Жук, ведущий специалист по корпоративным коммуникациям «Аливария». — 14 сентября в День ответственного потребления пива «Аливария» напомнит всем, что развлекаться нужно умеренно, а один из способов контролировать себя — не засиживаться с бокалом пива после 00:00. Мы запускаем шесть автобусов «Аливария-лайнс» от трех самых тусовочных улиц и предлагаем всем в этот день с комфортом вернуться домой пораньше, чтобы отдохнуть не меньше 8 часов, а на следующий день осуществить все, что было запланировано. Отправление в 23:00.

Маршрутные такси будут ждать ответственных пассажиров на остановке «Станция метро «Немига» со стороны Зыбицкой, на стоянке возле завода МЗОР (здание с портретом мэра Чапского на Октябрьской) и на остановке «Романовская слобода», что в 100 метрах от улицы Революционной. Посадка будет осуществляться по живой очереди, в каждом автобусе по 20 мягких сидячих мест.

Курсировать «Аливария-лайнс» будет по «зеленой» линии метро, первая очередь строительства которой завершится только к 2020 году. При движении автобус буду делать остановки именно там, где появятся новые станции. В Зеленом Луге «конечной» станет перекресток улицы Восточной и Широкой, в Курасовщине — остановка «Слуцкий гостинец», что на пересечении улиц Кижеватова и Корженевского.

Узнать маршрут и точное место отправления «Аливария-лайнс» можно и в столичных барах. За ноль безответственного потребления в этот день выступят сразу 25 заведений Зыбицкой, Октябрьской, Революционной. Они дополнят свое меню информацией о GRBD и акции от «Аливария», а ровно в 00:00 сделают музыку чуть-чуть тише, чтобы напомнить всем посетителям про важность умеренного потребления.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ