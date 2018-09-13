Легендарное кабаре из Парижа покажет в Минске шоу The Legend

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-13T14:31:24+03:00

Каждый год на их выступления во Францию приезжает полмиллиона человек

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Старейшее парижское кабаре Lido отправляется в международный тур The Legend, и Минск – в числе городов, в которых они выступят.

- В Минск Lido везет труппу из 25 танцовщиков и артистов, более 300 аутентичных исторических костюмов и огромную лестницу-веер, - рассказывают организаторы.

В их числе шестнадцать артисток «девочек-блюбелл» и одна солистка.

- Зрители увидят и незаменимый элемент ревю, который сценографы Lido спроектировали специально для нового шоу – парадную лестницу, раскрытую на сцене в виде веера, по которой артисты в будут спускаться на сцену.

LIDO - Bande Annonce - Paris Merveilles.

Длится шоу 90 минут.

- Мы нырнули в сундук с сокровищами Lido и все лучшее, что мы там нашли, представим в постановке The Legend. Ярчайшие эпизоды непревзойденных ревю и самые красивые костюмы за последние 40 лет войдут в новое шоу, которое воссоздает настоящее, опираясь на прошлое, - говорит о новом спектакле постановщик.

Фото: организаторы.

Профессиональные стандарты Lido не меняются 86 лет. Артистов отбирают по строгим критериям, начиная от требований к росту (175 см для девушек, 185 см для мужчин) и заканчивая выносливостью и подготовкой, атлетической и танцевальной.

СПРАВКА «КП»

Кабаре Le Lido появились в Париже в 1946 году и быстро стали такой же французской достопримечательностью, как Эйфелева башня или Монмартр. На сцене Lido выступали Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, Элтон Джон, Далида. 27 ревю, которые подготовила труппа, произвели фурор в странах Азии, Европы и в США. Каждый год на их шоу в Париже ходит более полумиллиона человек.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Дворец Республики (Октябрьская площадь, 1)

КОГДА? 2 марта 2019 года в

ЦЕНА ВОПРОСА: 48 – 253 рубля.