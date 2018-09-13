2018-09-13T15:39:25+03:00
Общество

Экс-чиновник пришел пьяным в зал суда и, пытаясь сбежать, избил конвой

За это ему продлили срок лишения свободы
Алеся ДОБЫШ
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После оглашения приговора обвиняемый повел себя не совсем обычно.После оглашения приговора обвиняемый повел себя не совсем обычно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Дмитрия Б. осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки еще в июне прошлого года. Он работал руководителем сельисполкома в Брестском районе и за взятки предлагал помочь получить земельный участок для строительства дома в деревнях. Кому-то из потерпевших он обещал лично помочь, другим говорил, что передаст нужную сумму чиновникам госорганов.

Потерпевших в деле пятеро. Суммы, которые они передавали бывшему председателю, начинались от 100 долларов и заканчивались 6 тысячами долларов. Деньги обвиняемый тратил на себя. В приговоре указано, что у мужчины была игровая зависимость, он постоянно искал деньги для новых ставок.

Дмитрий Б. не был под стражей, на заседания он приходил сам. В суде он признал свою вину частично, отрицал, что подстрекал потерпевших к даче взяток. Ему назначили два года семь месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима.

После оглашения приговора он повел себя не совсем обычно.

- В зал вошел сотрудник конвоя, чтобы взять обвиняемого под стражу. В это время мужчина бросился во вторую дверь и выбежал в коридор, - рассказывает старший помощник прокурора Бреста Ирина Рубанова. - Там тоже находились сотрудники конвоя: мужчина попытался ударить одного милиционера кулаком в голову, второго - ногой в пах. Сотрудники милиции блокировали удары, повалили мужчину на пол.

Позже выяснилось, что мужчина был пьян. Как он сам пояснил, вечером накануне судебного заседания он сильно волновался и выпил. Наутро алкоголь еще остался в крови. Экс-руководитель сказал, что не ожидал такого приговора, - думал, что решение суда будет не связано с лишением свободы, поэтому и пытался сбежать.

- В результате Дмитрия Б., с учетом предыдущего наказания, приговорили к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, - отметила Ирина Рубанова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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