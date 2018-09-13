Эксперт - о строительстве жилья в Минске: «Если доллар продолжит дорожать, к ноябрю квартиры подешевеют»

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-13T15:39:25+03:00

Предложений на рынке жилья стало больше, а цены все равно ползут вверх. Хотя скоро ситуация может измениться

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На начало сентября в Минске продавали чуть более 7 тысяч квартир - это и первичный, и вторичный рынок жилья. Для сравнения: на начало июня квартир было 6300. Такие данные приводит портал Realt.by. То есть жилья на продажу стало больше, но при этом цены не снижаются, а растут! Так, если в начале лета квадрат стоил $1298, то сейчас - $1312. Да, всего +1%, но ведь и предложение выросло, и доллар подорожал примерно на 8% за три месяца (с 2,0123 рубля на 1 июня до 2,1681 рубля на 13 сентября, по Нацбанку). А квартиры мы оцениваем в долларах, пусть и платим в рублях.

Итак, что происходит на рынке жилья и когда квартиры начнут дешеветь?

Осень пришла, а рынок жилья не оживился

По мнению почетного председателя совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николая Простолупова, покупатели из-за скакнувшего доллара нервничают. Особенно те, кто держит сбережения в белорусских рублях.

- Если падение рубля закончится нынешними цифрами, то ничего страшного, конечно, на рынке жилья не произойдет. А если все будет так, как предполагают некоторые российские эксперты (что доллар в России подорожает на 30%. - Ред.), тогда можно ожидать серьезного снижения цены квадратного метра у нас. Вероятно, тогда начнется и активность покупателей.

Журналисты не раз слышали от властей, что стоимость квадратного метра жилья должна равняться средней зарплате. В принципе, это мировая формула. Но белорусские коммерческие застройщики говорят, что квадратный метр в Минске стоит 2,4 - 2,8 средние зарплаты, и такая корреляция выдерживается давно. Если учесть, что доллар у нас подорожал, то квадратный метр должен подешеветь - долларов на сто. По словам эксперта, если падение рубля продолжится, то мы увидим снижение цены.

- По данным кадастрового агентства, в Минске летом заключалось где-то по 1000 сделок. А ведь еще в апреле-мае было по 1400 сделок в месяц. Низкая активность среди покупателей.

- С другой стороны, для лета небольшие продажи - это нормально.

- Поэтому летом на это никто особенно и не обращал внимания. Но и сентябрь не особенно активный. Может, люди еще отдыхают, время бархатного сезона. По крайней мере, ажиотажа на рынке мы не наблюдаем. А раз мало сделок, то и цены стоят. Особенно у застройщиков. Недвижимость не так быстро реагирует на экономическую ситуацию, как продукты питания. Квартира - это не колбаса, которая сразу может в цене подвинуться. Жилью время нужно. Так что месяца через два, к ноябрьским праздникам, мы увидим какую-то тенденцию.

Бизнесмены стали покупать меньше квартир

За три месяца доллар вырос примерно на 8%, застройщики при этом цены не снижают. Например, в районе Грушевки госзастройщик начал возводить панельную многоэтажку. Территория досталась ему без обременения (не надо ничего сносить, никого расселять), а квадратный метр выставляется по 1200 долларов. Дороговато. Да и построенное жилье много где стоит с растяжками «продаем квартиры», но ценник вниз не идет.

Предположим, доллар и дальше будет дорожать, а домов будут строить по-прежнему мало. Что перевесит - покупательная способность или дефицит жилья?

- Диктовать цену все-таки будет покупательная способность. Доходы у населения не растут в долларовом выражении, хотя определенным категориям - врачам, учителям - с сентября зарплаты подняли.

- Но ведь это не те категории граждан, которые покупают квартиры…

- Ошибаетесь. У нас 80% сделок - альтернативные. То есть люди, покупая квартиру, продают свою. Тех, кто приходит с чистыми деньгами, всего 20%. Однушка сейчас в Минске стоит примерно 45-50 тысяч долларов, двушка – 55-60 тысяч долларов. То есть для улучшения жилищных условий надо всего 10 тысяч. Их можно насобирать или взять в кредит - тем более заемные деньги стали более-менее доступны. Единственное, что действительно изменилось, - среди покупателей стало меньше бизнесменов. Раньше много было представителей бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Сейчас их порядка 15 - 20%. Остальные покупатели жилья - это наемные работники.

По словам эксперта, раньше бизнесмены использовали покупку жилья как инструмент для инвестиций. Но если учесть, что сейчас квадратный метр стоит 1200 - 1300 долларов и пока расти не собирается, то вкладывать в недвижимость смысла нет. То есть практически 100% сделок сейчас - это решение жилищных проблем.

- Для Минска 1300 долларов за квадрат - это завышенная цена?

- Конечно. Надо приближаться к средней зарплате. Даже с рыночным коэффициентом это многовато. 1100 долларов сейчас было бы более адекватной ценой. Но все вопросы к застройщикам, они жадничают и не снижают ценник. А вторичка всего лишь ориентируется на новостройки. Будем честны, всем хочется продать жилье подороже. Это нормально. Но у некоторых квартиры не продаются по нескольку месяцев. Агентства недвижимости не в состоянии уговорить продавца сбросить 2 - 3 тысячи долларов, чтобы квартира ушла. Мы же помним: 80% сделок – альтернативные, и продавец мыслит так: если я уступлю 2 - 3 тысячи, мне потом их где-то надо будет взять - кредит, одолжить, накопить или уговорить следующего продавца тоже снизить цену. Замкнутый круг! Цены на самом деле неадекватные, завышенные. Но если бы новое жилье стоило по 1000 долларов за квадратный метр, то и вторичное никуда бы не делось. Любой человек с радостью скорее купит квартиру в новом доме, чем в хрущевке или брежневке.