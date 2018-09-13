Православный мир на грани раскола

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-13T16:09:39+03:00

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Внутрицерковное решение, или томос, об автокефалии (административной независимости от других поместных церквей) Вселенским патриархом и главой Константинопольской церкви Варфоломеем пока не издан. Но сама перспектива его появления поставила православный мир на грань раскола.

В апреле президент Украины Петр Порошенко побывал с визитом в Стамбуле (он назывался Константинополем до 1930 года). Там украинский лидер встретился с Варфоломеем. Вслед за визитом он направил просьбу об автокефалии для православной церкви в Украине, которую оперативно начали рассматривать. Порошенко даже говорил, что вопрос могут решить к 1030-летию Крещения Руси в июле, но все оказалось не так просто.

Так, просьбу украинских властей поддержали только Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Обе не признаны Московским патриархатом и ни одной православной церковью мира в принципе. Порой их даже называют не иначе, как группировками раскольников.

Как раз в желании изменить в свою пользу этот статус и видят причину активного участия данных церквей в попытке получения автокефалии в Украинской православной церкви Московского патриархата. Во главе со своим митрополитом Онуфрием инициативу ее Синод прокомментировал так: «Автокефальный статус (…) не может быть инструментом в геополитической борьбе». А еще звучат опасения, что появление параллельной юрисдикции может усугубить противостояния в украинском обществе и церкви: «Наш народ может быть разделен надолго, если не навсегда».

Президент Украины Петр Порошенко написал просьбу патриарху Варфоломею об автокефалии, а его поддержали иерархи двух украинских церквей. Фото: president.gov.ua

У МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА В УКРАИНЕ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПРИХОДОВ, ЧЕМ У ДРУГИХ ЦЕРКВЕЙ

Со своей просьбой президент Украины должен был обратиться в так называемую материнскую церковь, которая имеет право давать разрешение на создание отдельной церкви. Но Украина исторически является одной из территорий, право церковной юрисдикции над которой веками оспаривают патриархаты Москвы и Константинополя.

Первый объясняет свое право историческим фактом 1686 года, когда Киевскую митрополию по благословению Константинопольского патриарха присоединили к Московскому патриархату. Константинопольский же патриархат считает это присоединение неканоническим и недействительным. По крайней мере, временным в связи с особенностями геополитики того времени. Патриарх Варфоломей даже уточнил: «Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского патриарха». Правда, никаких официальных церковных документов по вопросу своего несогласия с историческим переделом Константинополем не издавалось.

Свою трактовку признания константинопольского начала дал Петр Порошенко (с ним солидарные и две задействованные в процессе украинские церкви):

- Князь Владимир Великий принял христианскую веру от Константинопольской церкви, и поэтому именно от нее Украина ждет признания автокефалии для поместной церкви.

Также, выступая по теме создания Единой поместной украинской православной церкви, Порошенко говорил: православным Московского патриархата в Украине гарантируют свободу вероисповедания. Новая церковь в случае предоставления автокефалии не станет государственной.

Кстати, на сегодня православных верующих, относящихся к той или иной церкви, можно представить по соотношению числа приходов этой конфессии христианства у соседей. Так, УПЦ Киевского патриархата, созданная в 1992 году, насчитывает 5 тысяч приходов, УАПЦ (берет начало в 1920-х, и слово «автокефальная» в ее названии присвоено самой церковью) - порядка 1 тысячи, причем ее верующие в основном - украинская диаспора Западной Европы и Северной Америки. А вот у УПЦ Московского патриархата порядка 12 тысяч приходов. Важно и то, что это, без малого, около трети сферы влияния РПЦ в принципе. И уже очевидно, что часть из них может перейти из юрисдикции Московского патриархата в новую единую церковь. Ведь ряд епископов УПЦ Московского патриархата уже отправили патриарху Варфоломею письма с поддержкой автокефалии.

Киево-Печерская лавра, символ православия, относится к УПЦ Московского патриархата. Фото: wikipedia.org

ПРОЦЕСС МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ, А ОТНОШЕНИЯМ МОСКВЫ И КОНСТАНТИНОПОЛЯ ГРОЗИТ РАЗРЫВ

Острым в этом нарастающем конфликте остается вопрос о признании независимости Украинской церкви другими поместными церквями (автокефальные либо автономные в пределах суверенной страны и независимые друг от друга). Константинополь среди четырнадцати считается «первым по чести», на чем и строится внутренняя философия лидерства Вселенской церкви в православном мире. С этим категорически не согласен Московский патриархат.

Между строк можно понять в риторике последнего и процедурный момент: томос о создание новой Единой поместной украинской церкви должны для всеправославного единства одобрить еще 13 церквей. По сути, это значит, что запущенный процесс предоставления автокефалии может затянуться на десятилетия. Так в свое время было, к примеру, с Грузинской и Польской православными церквями. Ведь, само собой, против признании независимости Украинской церкви выступает Московский патриархат, наверняка единую с ним позицию займут Болгарская, Греческая, Сербская и, возможно, Грузинская православные церкви. Это объясняется давно сложившейся и внутрицерковной ситуацией, и геополитической внешней орбитой России. Заметим, Белорусская православная церковь находится под юрисдикцией Русской православной церкви.

Тем временем Константинопольский патриарх Варфоломей уже подтвердил планы предоставить автокефалию Православной церкви в Украине в одностороннем порядке. Так он видит возможность «восстановить единство православных верующих Украины». После этого заявления в последние дни августа, вероятно, наводить дипломатические мосты в Стамбул поехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Но его переговоры со Вселенским патриархом Варфоломеем ни к чему определенному не привели. Как полагают аналитики, Варфоломей познакомил Кирилла со сценарием развития событий, который видится приемлемым Константинополю.

Ведь уже 7 сентября Константинополь назначает этнических украинцев архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады экзархами Константинопольского патриархата в Киеве. Мало того, решение было принято как раз во время визита патриарха Кирилла, но его опубликование, что называется, попридержали до отъезда московского гостя. Аналитики видят задачу экзархов (в константинопольской традиции это кто-то вроде спецпосланников, а не топ-администраторов, как в случае иерархии РПЦ) в подготовке Объединительного собора двух украинских православных церквей вместе с официальным Киевом. Это событие запланировано на октябрь, тогда же ожидают принятие томоса об автокефалии.

На эти события среагировала Москва: Священный Синод РПЦ назвал назначения без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Киевским митрополитом Онуфрием «грубейшим попранием церковных канонов». Согласно им, подчеркивают в Москве, епископам одной поместной церкви запрещено вмешиваться во внутреннюю жизнь другой. Назначение представители церкви назвали шагом подлым и вероломным. Мало того, РПЦ в лице митрополита Иллариона, главы отдела внешних церковных связей, уже заявила о готовности разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, если автокефалия будет предоставлена.

Правда, в РПЦ по-прежнему рассчитывают, что партнеры Московского патриархата в Константинополе «одумаются и пересмотрят свои решения». Как пишет ВВС, очень вероятный вариант - разрыв евхаристического общения. То есть не только иерархи или клир, но и миряне не смогут взаимно участвовать в литургиях Вселенской и Русской православных церквей. Особенно это может оказаться ощутимо для Вселенской православной церкви, к которой относится порядка 3,5 - 5,3 млн. верующих против 80 - 164 млн. у РПЦ.

Одна из жемчужин Киева, Михайловский собор, относится к УПЦ Киевского патриархата. Фото: wikipedia.org

А В ЭТО ВРЕМЯ

БПЦ о конфликте:

Вмешательство патриарха Варфоломея - агрессия

Синод Белорусской православной церкви отреагировал на конфликт православных Москвы, Киева и Константинополя и поддержал Московский патриархат.

В обращении вмешательство патриарха Варфоломея в дела РПЦ названо «антиканоническим», «агрессивным», «направленным на подрыв основ межправославного мира и единства». Против этого БПЦ протестует. А также «единогласно и единодушно» поддерживает позицию патриарха Кирилла, Священного Синода РПЦ и митрополита Киевского Онуфрия.

Белорусские иерархи также призывают духовенство и паству Белорусского Экзархата к молитвам о «скорейшем уврачевании и преодолении сложившейся ситуации, о вразумлении и покаянии тех, кто провоцирует церковные нестроения и расколы», а также о мире на земле Украины». В БПЦ напоминают о том, что братские народы Беларуси, России и Украины – «чада Русской Православной Церкви», а историческая Русь «духовно рождена в Киевской крещальной купели».

КСТАТИ

РПЦ уже прекращала общение с Константинополем в 1996-м. Причиной было предоставление автономии части православных приходов в Эстонии. Правда, эта ситуация не продлилась долго. Сегодня в Эстонии приходы сами определяют, к чьей юрисдикции они относятся - Московской или Константинопольской.