Суд по делу Коржича: «Командир роты выдавал денежное довольствие не полностью»
В четверг, 13 сентября, в суде Московского района продолжается судебное слушание по делу Коржича. Напомним, на скамье подсудимых три сержанта - Антон Вяжевич, Егор Скуратович и Евгений Барановский. В суде уже допросили Барановского.
Сегодня утром продолжился допрос Скуратовича. Молодой человек не считает, что его действия повлекли тяжкие последствия, а именно самоубийство рядового Александра Коржича.
«Коржич сказал, что служба в армии - пустая трата времени»
Гособвинитель стал оглашать прежние показания подсудимого:
- Барановский оскорблял Коржича, а также наносил ему удары по голени. Он не перестал трогать (бить) Коржича. Коржич покупал сержанту сигареты, кофе и т. д.
- Это я предполагал. Я забыл указать, что это мои предположения, - прокомментировал уже в суде подсудимый. Мол, этого он не видел.
- С какой целью такие показания давали?
- Не помню.
В явке с повинной Скуратович заявлял, что был свидетелем того, как Барановский ударил Коржича, когда тот лег на его кровать.
- Барановский тогда был в сланцах, а не в берцах, - уточняет обвиняемый.
Как писала «Комсомолка», сержант Барановский жаловался в суде, что во время допроса в КГБ его били - сильно ударили в почку. Скуратович же утверждает, что физическую силу сотрудники Комитета госбезопасности к нему не применяли. Но моральное давление, по словам молодого человека, было.
- С утра до вечера сидишь в кабинете без еды... - вспоминает обвиняемый.
Из показаний Скуратовича становится известно, что Барановский пользовался телефоном Коржича.
- Они пользовались телефоном вместе, - уточнил в суде подсудимый.
Так, по показаниям допрашиваемого, рядовой Коржич и сержант Барановский почти каждый день ходили в буфет.
- Уверен, что платил за него Коржич. Он покупал в основном ему сигареты, вафли, порционный кофе. Полагаю, что деньги ему пересылали родители на карточку, которой он пользовался (...), - зачитывает показания гособвинитель. - Я видел, что Коржич находится под покровительством Барановского: он не работал, в то время как его сослуживцы выполняли работы.
В своих показаниях обвиняемый называет Коржича веселым и общительным парнем, который в срок выполнял задачи, пользовался уважением во взводе. Между ними были служебные, товарищеские отношения. При этом после выписки из медроты Коржич выглядел «опечаленным».
- Коржич как-то сказал, что служба в армии - это пустая трата времени. И выразился нецензурно, что ему все надоело, - говорил раньше Скуратович.
«Командиру роты Суковенко делали кофе»
К слову, в своих прежних показаниях Скуратович рассказывал, что командир роты Павел Суковенко (бывший военнослужащий проходит обвиняемым по другому уголовному делу) заставлял своих подчиненных делать ему кофе.
- По понедельникам кофе должен был быть 100%. Мог потребовать от дежурного по роте принести сосиску в тесте. Я купил ему продукты на не менее чем 50 рублей из своих личных денег. Суковенко деньги никогда не возвращал.
По словам Скуратовича, командир роты выдавал ему денежное довольствие в неполном размере и разницу присваивал себе.
- Он сказал, что ему все объяснит сержант Барановский. Тот сказал, что это было так всегда, - приводит слова обвиняемого гособвинитель.
Мало того, сержанты носили командиру роты пакеты еды.
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