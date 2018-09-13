Суд по делу Коржича: «Командир роты выдавал денежное довольствие не полностью»

СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-13T16:18:23+03:00

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В четверг, 13 сентября, в суде Московского района продолжается судебное слушание по делу Коржича. Напомним, на скамье подсудимых три сержанта - Антон Вяжевич, Егор Скуратович и Евгений Барановский. В суде уже допросили Барановского.

Сегодня утром продолжился допрос Скуратовича. Молодой человек не считает, что его действия повлекли тяжкие последствия, а именно самоубийство рядового Александра Коржича.

«Коржич сказал, что служба в армии - пустая трата времени»

Гособвинитель стал оглашать прежние показания подсудимого:

- Барановский оскорблял Коржича, а также наносил ему удары по голени. Он не перестал трогать (бить) Коржича. Коржич покупал сержанту сигареты, кофе и т. д.

- Это я предполагал. Я забыл указать, что это мои предположения, - прокомментировал уже в суде подсудимый. Мол, этого он не видел.

- С какой целью такие показания давали?

- Не помню.

В явке с повинной Скуратович заявлял, что был свидетелем того, как Барановский ударил Коржича, когда тот лег на его кровать.

- Барановский тогда был в сланцах, а не в берцах, - уточняет обвиняемый.

Как писала «Комсомолка», сержант Барановский жаловался в суде, что во время допроса в КГБ его били - сильно ударили в почку. Скуратович же утверждает, что физическую силу сотрудники Комитета госбезопасности к нему не применяли. Но моральное давление, по словам молодого человека, было.

- С утра до вечера сидишь в кабинете без еды... - вспоминает обвиняемый.

Из показаний Скуратовича становится известно, что Барановский пользовался телефоном Коржича.

- Они пользовались телефоном вместе, - уточнил в суде подсудимый.

Так, по показаниям допрашиваемого, рядовой Коржич и сержант Барановский почти каждый день ходили в буфет.

- Уверен, что платил за него Коржич. Он покупал в основном ему сигареты, вафли, порционный кофе. Полагаю, что деньги ему пересылали родители на карточку, которой он пользовался (...), - зачитывает показания гособвинитель. - Я видел, что Коржич находится под покровительством Барановского: он не работал, в то время как его сослуживцы выполняли работы.

В своих показаниях обвиняемый называет Коржича веселым и общительным парнем, который в срок выполнял задачи, пользовался уважением во взводе. Между ними были служебные, товарищеские отношения. При этом после выписки из медроты Коржич выглядел «опечаленным».

- Коржич как-то сказал, что служба в армии - это пустая трата времени. И выразился нецензурно, что ему все надоело, - говорил раньше Скуратович.

«Командиру роты Суковенко делали кофе»

К слову, в своих прежних показаниях Скуратович рассказывал, что командир роты Павел Суковенко (бывший военнослужащий проходит обвиняемым по другому уголовному делу) заставлял своих подчиненных делать ему кофе.

- По понедельникам кофе должен был быть 100%. Мог потребовать от дежурного по роте принести сосиску в тесте. Я купил ему продукты на не менее чем 50 рублей из своих личных денег. Суковенко деньги никогда не возвращал.

По словам Скуратовича, командир роты выдавал ему денежное довольствие в неполном размере и разницу присваивал себе.

- Он сказал, что ему все объяснит сержант Барановский. Тот сказал, что это было так всегда, - приводит слова обвиняемого гособвинитель.

Мало того, сержанты носили командиру роты пакеты еды.

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