2018-09-13T16:22:01+03:00
Звезды

Белоруска прошла в «Танцы»

Юлия Сувалова придумала танец на народную песню «На моры вутка» в исполнении этно-группы Shuma [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Юлия Сувалова занимается танцами всего три года! Кадр из шоу "Танцы"Юлия Сувалова занимается танцами всего три года! Кадр из шоу "Танцы"
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В новом сезоне «Танцев» на ТНТ появилась белоруска Юлия Сувалова. Она выступала под трек группы Shuma «На моры вутка». По лицам жюри - Егора Дружинина, Мигеля и Татьяны Денисовой - было видно, что девушка их заинтересовала. После завершения танца Мигель сказал ей: «Ты прикольная и первая, кому я говорю «Ты в «Танцах». Таким образом, Юля попала в команду Мигеля, хотя до этого признавалась, что даже не рассчитывала на его голос.

Танец у нашей девушки оказался действительно сложным и красивым. Интересно, что ставила она его сама, причем на все ушло всего три дня. А вот выбор песни занял куда больше времени.

- Мне очень понравилось сочетание песни и танца, который придумала Юля, - говорит Руся из группы Shuma. Мы как-то встречались после работы с ней и хореографом Димой Залесским, и Юля сказала, что хочет попробовать взять нашу песню. Я была очень рада. Мне нравится, когда люди из мира хореографии переосмысливают музыку на свой вкус. Но я не ожидала, что танец окажется настолько крут! Я, когда увидела, была просто в шоке. Реально очень сложная деликатная работа, танец полон обнаженного чувства тревоги и любви. Хореография, пластика, архитектура движений… Мне кажется, Юля прекрасно дополнила песню. Мы хотим сейчас снять арт-видеоклип с ее танцем.

Интересно, что Юлия Сувалова увлекается танцами всего три года. Правда, до этого с самого детства занималась гимнастикой в родных Барановичах. Сейчас она учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств на хореографа. Именно хореограф Дмитрий Сенькевич, в команде у которого она занимается в студии "Этаж Ларри", и посоветовал ей сходить на кастинг «Танцев».

Юлия Сувалова придумала танец на народную песню На моры вутка в исполнении этно-группы Shuma.Источник: шоу Танцы

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