«В целях установления взаимоотношений». Коммунальники предлагают заключать договоры на отопление и горячую воду

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-13T17:01:21+03:00

Услуги отопления и горячего водоснабжения - основные. И на них нужно заключить договоры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Причем договор можно и не заключать - вы автоматически станете участником этих взаимоотношений

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- Какие взаимоотношения со мной хочет установить ЖЭС? О чем это и зачем нужен какой-то договор? - минчанка Анна попросила «Комсомолку» разобраться в объявлении, которое обнаружила на дверях в свой подъезд.

Объявление звучит так: «Уважаемые жители микрорайона! В целях установления взаимоотношений по теплоснабжению между поставщиком и потребителем жилищно-коммунальных услуг (…) работниками КУП «ЖКХ Ленинского района г. Минска» будет производиться заключение индивидуальных договоров на оказание услуг по теплоснабжению для нужд отопления и/или горячего водоснабжения с собственниками жилых помещений… Для заключения договора необходимо прибыть в вышеуказанный ЖЭС».

Вот такие объявления увидели жители Ленинского района.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Коммунальники просят жильцов в течение семи дней прийти в ЖЭС с 16.00 до 20.00 с паспортом. Из объявления неясно, зачем и что будет, если этого не сделать?

В Министерстве ЖКХ нам объяснили, что заключение таких договоров происходит впервые. Но это и понятно - постановление Совмина №485 «Об установлении типовой формы договора», на которое ссылаются коммунальники в объявлении, принято только в июне этого года. В министерстве также уточнили, что на каждую основную жилищно-коммунальную услугу (отопление и горячее водоснабжение к ним относятся) нужен договор, как и на водоснабжение/водоотведение, техобслуживание. Просто кто-то их уже заключил и забыл, а кому-то это еще предстоит.

- Почему не всем белорусам пришли такие оповещения?

- Оповещают всех. Если кому-то бумаги не пришли, то это временно. Планируется заключить договоры со всеми потребителями ЖКУ, - объяснили в министерстве.

- А что будет, если не заключить договор? Ведь кто-то может быть в отъезде, не успеть прийти в ЖЭС.

- По сути, вас имеют право принудить к заключению договора. Отопление и горячее водоснабжение - это основная жилищно-коммунальная услуга.

- А если не заключить, то услугу отключат? Или, например, будут начислять по стопроцентному тарифу коммуналку?

- Нет, не отключат и коммуналку по стопроцентному тарифу начислять не будут. Просто документы надо привести в соответствие. Но наказания за это не будет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За лишние строчки в жировках штраф - от 49 до 245 рублей

Заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов рассказал, что с 29 октября начнет действовать административная ответственность за лишние суммы в жировках. Если вам включили какую-то услугу в извещение, а вы не согласны получать ее и не заключали договор, то сможете этот факт обжаловать.

- При обнаружении лишних сумм в извещении можно обратиться в местный исполком или администрацию соответствующего района города. Если факт правонарушения подтвердится, то на виновное должностное лицо должен быть составлен административный протокол, - объясняет чиновник. Если правонарушение будет доказано, то виновному назначат предупреждение или штраф в 2 базовые величины (49 руб.), а при повторном нарушении в течение года - от 4 до 10 базовых величин (от 98 до 245 руб.), - цитирует belta.by чиновника.