«Тот, кто управлял этим дроном, поступил по-разгильдяйски!»

СЕГОДНЯ 16:39 2018-09-13T16:39:19+03:00

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В минувшую субботу, когда в Лиде проходил масштабный фестиваль LIDBEER, фотограф снимал панораму возле Лидского замка, используя беспилотный квадрокоптер с видеокамерой. На запечатленных кадрах видно, как прямо в дрон летит вертолет. Ми-2 катал туристов над замком и окрестностями. Чудом вертолет не сбил дрон - тот пролетел в считаных сантиметрах от вращающихся лопастей.

- Все нормально, дрон живой, ни одной царапинки на нем нету. Как все было: летел вертолет, датчики дрона определили поток воздуха как препятствие, и он облетел вертолет, - позже объяснил автор в своем видеообращении.

Очевидно, что пилот вертолета попросту не заметил зависший в воздухе дрон. Есть мнение, что, скорее всего, от столкновения вертолет бы не пострадал - лопасти выдерживают такие нагрузки легко и даже могут во время вращения касаться земли - что как-то уже случалось во время авиашоу на Боровой. Однако оказаться пассажиром вертолета, который прямо в воздухе лопастью сбивает какой-то предмет, - не самое приятное удовольствие.

Ситуацию прокомментировали в ДОСААФ.

- Специалистами авиационного отдела центрального аппарата ДОСААФ был изучен полученный видеоматериал, из которого нельзя определить время и место видеосъемки, с какого летательного аппарата велась видеосъемка, а также принадлежность вертолета Ми-2, - говорится в заявлении. - Из видеоматериала можно сделать вывод, что летательный аппарат, производивший видеосъемку, пролетел в непосредственной близости от несущего и рулевого винтов вертолета Ми-2, что создало опасную ситуацию. Его попадание в плоскость вращения несущего или рулевого винта привело бы к аварии или катастрофе.

В Белорусской федерации беспилотной авиации (БФБА) отмечают, что давно обращали внимание на возможность таких ситуаций.

- Еще год назад мы били в набат, что возможны такие ситуации, - сказал нам заместитель председателя совета БФБА Глеб Бондарик. - Нахождение на небольшой площади трех дронов (или малых беспилотных летательных аппаратов - мБЛА) уже может создавать трудности из-за радиопомех. В мае мы написали в МВД письмо с предложениями и рекомендациями, как можно оптимизировать ситуацию с использованием мБЛА на массовых мероприятиях. МВД имеет возможность контролировать нахождение операторов дронов на территории мероприятия. Но мы получили такой ответ, мол, это не в их компетенции. В общем, как нам кажется, должным образом не прореагировали. Департамент авиации Министерства транспорта и коммуникаций, который должен был разрабатывать регламент по использованию беспилотников, вообще с мая нам не ответил.

Тот, кто управлял этим дроном во время фестиваля, мягко говоря, поступил по-разгильдяйски. Там три нарушения. Полет проходил вне пределов прямой видимости (это нарушение указа президента №81 «Об использовании авиамоделей»). Я разговаривал с «виновником торжества», он говорил, что только потом заметил, как летал возле винтов вертолета. Кроме того, у него не было согласования Генерального штаба Министерства обороны о разрешении на аэросъемку. Также он не является членом БФБА, а это необходимое условие, чтобы легально пользовать радиочастотами 2400 - 2483,5 МГц до 100 мВт, которые для беспилотников выделила Государственная комиссия по радиочастотам при Совете безопасности 13 сентября прошлого года.

На всех выставках, через все инфоканалы мы объясняем, как безопасно пользоваться мБЛА. Часто на массовых мероприятиях мы наводим порядок, но наш ресурс ограничен. В прошлом году на фестивале «Пронебо» было много беспилотников, наш руководитель полетов контактировал с руководителем полетов вертолетов, и все было четко. Для этого должна быть воля и ресурс. У нас нет полномочий, чтобы подойти к человеку и запретить ему управлять дроном, можем только рекомендовать. Пока получается так, что в МВД нам сказали, что это не их компетенция, отправили в Минобороны, но они физически не могут на это влиять, они же не будут истребители поднимать по такому случаю.

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