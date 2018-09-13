2018-09-13T17:01:21+03:00
Общество

Пассажиров без талона обязали заходить только в переднюю дверь, а таксистам запретили курить

С 12 октября в Беларуси начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров
Геннадий МОЖЕЙКО
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Если у человека нет талончика и он собирается его купить у водителя, то заходить в общественный транспорт нужно только через переднюю дверь.Если у человека нет талончика и он собирается его купить у водителя, то заходить в общественный транспорт нужно только через переднюю дверь.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Большинство изменений касаются уже привычных нам вещей: например, электронных билетов или предварительной брони на междугородние маршрутки, - уточнил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина.

По словам чиновников, большинство изменений никак не скажутся на обычных пассажирах - были узаконены те понятия, которые перевозчики уже давно использовали. Но отдельные моменты все же коснутся всех. Например, если у человека нет талончика и он собирается его купить у водителя, то заходить в общественный транспорт нужно только через переднюю дверь.

- А что делать, например, если пассажир с коляской и в переднюю дверь она не пролезет? - спросили журналисты.

- Все возможные ситуации учитывать при составлении правил нельзя, - ответил Сергей Дубина. - Но пассажиры заранее должны думать о том, как будут оплачивать проезд.

Также выяснилось, что, если у водителя закончились талоны и нагрянули контролеры, пассажир все равно заплатит штраф за безбилетный проезд.

Еще одно новшество касается дресс-кода и запрета курения для водителей. После чемпионата мира по хоккею в 2014 году водители общественного транспорта ездят в фирменных рубашках и жилетках. С таксистами ситуация иная.

- По новым правилам таксисты должны иметь опрятный внешний вид, не использовать домашнюю и спортивную одежду, - рассказал Сергей Дубина. - Также вводится запрет на курение водителями такси и общественного транспорта.

Теперь в транспорте официально можно провозить длинномерные и габаритные предметы: лыжи, удочки, инвалидные коляски, крупные музыкальные инструменты и так далее. Водителей также обязали помогать инвалидам при посадке и высадке. А еще разрешили провозить велосипеды без предварительной разборки. Правда, в специально оборудованных для этого местах - а таких, как выяснилось, в нашем транспорте еще нет. Пока же велики можно провозить только в разобранном и упакованном виде, если суммарно высота, ширина и глубина упаковки не превышает двух метров.

Также сократился срок рассмотрения жалоб и претензий, полученных от пассажиров, - с 30 до 15 дней.

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