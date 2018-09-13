Допрос обвиняемых: «Лопаты в Коржича я не бросал. Перед ним бросал»

СЕГОДНЯ 20:11 2018-09-13T20:33:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Во второй половине дня в суде Московского района Минска прокурор начал допрашивать сержанта Антона Вяжевича. По словам бывшего военнослужащего, он не требовал продукты у рядовых, а просил ими поделиться.

- От рядовых я вообще ничего не требовал, - уверенным голосом говорил на суде Антон. - Просил: "Купи пакетик кофе". (...) В большинстве случаев это покупалось для командира роты Павла Суковенко (сейчас он проходит обвиняемым по другому уголовному делу - Ред.).

По словам Вяжевича, он даже одалживал деньги на покупку продуктов своему начальнику.

- Когда вы были молодым солдатом, при таких же условиях вы приобретали продукты питания для своих начальников? - спрашивает гособвинитель.

- Для командира роты приобретал...

Антон Вяжевич признается, что после отбоя он приказывал солдатам отжиматься, так как они шумели и бегали.

- На мои замечания они не обращали внимания. (...) Я согласен, что мои действия были незаконны.

Потерпевший Козубовский ранее в суде рассказывал, что расстилал кровать Вяжевичу по его просьбе.

- Когда я шел мыться, я говорил Козубовскому в шутку: "Выгани мой КАМАЗ". Это значит расстели кровать. Прихожу, а он взял и выгнал...

Гособвинитель спрашивает, сталкивал ли он Александра Коржича в яму, в которую воткнул пару лопат.

- Такой случай был. Но в него лопаты я не бросал. Перед ним бросал. Он сам спрыгнул в этот окоп.

Антон Вяжевич уверяет, что они - обвиняемые - не создавали таких условий, чтобы Александру было сложно служить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд по делу Коржича: «Командир роты выдавал денежное довольствие не полностью»

На судебном слушании продолжают допрашивать обвиняемых (читать далее)

«Мне очень сильно ударили в почку. Все явки с повинной я писал под диктовку сотрудника КГБ»

Обвиняемый по делу Коржича сержант Барановский дает показания в суде (читать далее)

Что стало известно за месяц суда по делу о гибели Коржича

Свои показания уже дали потерпевшие, медики и начальство учебного центра (читать далее)

Эксперт-психиатр: "По меркам психиатрии Коржич был практически здоров"

Специалист утверждает, что соматоформная вегетативная дисфункция достаточно легкое и кратковременное расстройство (читать далее)