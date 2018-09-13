Мама двоих детей выиграла чемпионат мира в пятиборье

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-13T17:50:43+03:00

- Беларусь, я вас люблю! Сын Антошка, доченька Лиза, мама, родители, все, я вас люблю! - кричала на финише, буквально задыхаясь от эмоций, Анастасия Прокопенко после финиша. Фото: uipmworld.org

Изменить размер текста: A A

- Беларусь, я вас люблю! Сын Антошка, доченька Лиза, мама, родители, все, я вас люблю! - кричала на финише, буквально задыхаясь от эмоций, Анастасия.

Ее можно было понять. Современное пятиборье состоит из пяти элементов: фехтование, плавание, конкур, комбайн (бег и стрельба). Перед заключительным видом программы (комбайн) Анастасия шла 12-й и отставала более чем на минуту от первого места. Но она показала фантастический бег по трассе и уверенную стрельбу. В итоге обогнала 11 человек и победила. Сразу после финиша она упала на дорожку и визжала от радости.

- В глубине души я верила, что все получится, но, глядя на свой стартовый номер (12-й), сомневалась в успехе. Это невероятно! Моя стрельба была фантастической, бежала я тоже очень быстро. Поверила, что может произойти что-то грандиозное. Я не видела соперниц, только концентрировалась на цели, контролировала стрельбу. И когда все закончилось, долго не могла поверить, что я первая. Это определенно был мой день. Это моя первая золотая медаль чемпионата мира, - сказала спортсменка.

Анастасия Прокопенко показала фантастический бег по трассе и уверенную стрельбу. Ее личный тренер - Анатолий Ткаченко, главный тренер сборной - Вальдемар Дариуш де Макай.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Через неделю Анастасии исполнится 33 года, сыну Антону - 8 лет, дочке Лизе - 5. Муж Михаил Прокопенко - председатель Белорусской федерации современного пятиборья. Вместе они в 2012 году выиграли чемпионат Европы в смешанной эстафете.

Пятилетняя Лиза и восьмилетний Антон – главные болельщики и мотиваторы Анастасии Прокопенко. Фото: личный архив

Анастасия рассказывала, что тяжело расставаться с детьми, когда надо ехать на сборы или соревнования. Но они же - главные болельщики и мотиваторы:

- В мае на этапе Кубка мира в Кечкемете очень болело бедро, так, что плакала. Даже тренер предлагал сняться с турнира. Но, сжав зубы, дотерпела, хорошо отфехтовала. Но продолжать ли дальше - были вопросы. До верховой езды было еще три часа. Позвонила мужу: «Миша, наверное, буду сниматься, еле на ногах стою». Он сказал, мол, действуйте по обстановке, вам виднее. Через пару минут звонок с номера мужа, а это сын Антон: «Мамочка, удачного тебе дня. Сделай как надо, выиграй там всех». И какое «сниматься» может быть после этого? Вот ради сына и продолжила, на финише даже смогла поднажать и стала серебряным призером.

Муж - главная опора пятиборки.

- Сначала просто вместе тренировались, дружили, а потом что-то такое произошло… Все время к нему тянулась, он выиграет соревнования, а я уже на финише встречаю. Есть в нем что-то необычное, как говорится, изюминка. С 2003 года мы вместе. Вместе выиграли чемпионат Европы 2012 года в смешанной эстафете. Его поддержка очень важна. Самое главное - это понимание. Зачастую остается с детьми, если надо - машину оставит. В семье все друг другу должны помогать. Если бы этого не было, то и не было бы результатов, - рассказывала нам Прокопенко.

Ее золото - первая медаль высшей пробы белорусской спортсменки в личных первенствах чемпионата мира по современному пятиборью. А всего у Анастасии 12 наград с чемпионатов мира. Еще одно золото Мехико она выиграла в воскресенье, когда вместе с Ириной Просенцовой стала первой в женской эстафете.

Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова выиграло золото в женской эстафете. Фото: uipmworld.org

КСТАТИ

Анастасия Прокопенко должна получить олимпийскую медаль спустя десять лет

На Олимпиаде-2008 белоруска стала четвертой. В 2017 году стало известно, что после повторной проверки в анализах 35-летней украинской спортсменки Виктории Терещук, выигравшей тогда бронзу, обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол. Ее бронзовая медаль должна перейти белоруске Анастасии Прокопенко. Но пока это не случилось.

- Официально еще ничего не объявили. Наша федерация недавно написала ходатайство в международную федерацию пятиборья, чтобы они поспособствовали вручению медали. Видимо, у МОК были такие большие столкновения с российскими спортсменами, что они забыли про остальных. На всех сайтах, в том числе в олимпийском протоколе, украинка Терещук вычеркнута, а я – на третьем месте. Украинская сторона подавала апелляцию, но суд ее отклонил. Конечно, сейчас олимпийскую медаль хотелось бы получить, хотя когда все это началось, эмоции были не те. Дай Бог, выиграю еще в Токио – тогда будет две медали, - рассказывала нам в мае Анастасия Прокопенко.