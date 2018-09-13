Параатлет Александр Трипуть: «Золото чемпионата Европы завоевал благодаря своей девушке»

13 Сент. 22:20 2018-09-13T23:07:19+03:00

Копьеметатель стал первым на чемпионате Европы среди спортсменов-инвалидов в Берлине в августе этого года. Александр рассказал «Комсомолке» насколько важна финансовая поддержка от «МакДональдс» в Беларуси и душевная - от возлюбленной Карины

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13 сентября Александр Трипуть встретился с президентом Национального паралимпийского комитета Казахстана, акционером «МакДональдс» в Беларуси Кайратом Боранбаевым. Дело в том, что подготовку и выступления белорусского параспортсмена в большем финансирует компания «МакДональдс» в Беларуси.

- Александр, поздравляю с заслуженной победой и со своей стороны обещаю и дальше продолжать инвестировать в развитие Паралимпийского движения в Беларуси на международном уровне для твоей подготовки к победе в Паралимпийских играх в Токио в 2020 году, - обратился к параатлету Кайрат Боранбаев. – Твоя победа в чемпионате Европы в Берлине – достижение не только в Паралимпийском спорте Беларуси, но и победа для всей страны. Паралимпийское движение признано равным с остальными олимпийскими федерациями, а это означает его дальнейшую интеграцию в олимпийский спорт. Это закладывает фундамент и огромный потенциал для его развития.

После официального приветствия делегация из Казахстана во главе с Кайратом Боранбаевым перешла на неформальное общение со спортсменом. А пока все ждали обед в одном из ресторанов «МакДональдс», мы пообщались с Александром. Судьба параспортсмена не простая: с детства он был инвалидом по зрению (врожденная близорукость), а в 2013 году выпал из окна 4-го этажа, сломав себе шею и позвоночник.

- Александр, помощь «МакДональдс» насколько важна для вас?

- Помимо чемпионатов Европы и мира, среди паралимпийцев проводится серия Гран-при. Но чтобы участвовать, нужны деньги – и компания как раз финансирует мое участие. Сами понимаете, что я не могу соревноваться на коляске со спортсменами, которые на ногах - мы метаем со стула. А как подготовить себя к Паралимпиаде, например, если нет практики? До этого года я все время был третьим на коляске, но наконец-то стал первым. Пусть это пока и чемпионат Европы, но я серьезно настроен на высокий результат на Паралимпиаде в 2020-ом году.

- Причем золото вы завоевали сразу после операции по замене нейростимулятора?

- Да, я выступал через неделю после операции и установил там личный рекорд. Расскажу предысторию. Как раз перед вылетом в Берлин, где прошел и чемпионат Европы и серия Гран-при, у меня села батарея у нейростимулятора – ее нужно было экстренно менять. Меня прооперировали. Спасибо хирургу Владимиру Алексеевцу: он все сделал так, чтобы я мог после операции выступить. Через три дня после операции я улетел в Берлин. Владимир Владимирович взялся за меня сразу после несчастного случая и обещал помощь. И я очень доволен. Сейчас мне поставили нейростимулятор нового поколения. Если сядет батарея, не надо через год-два снова оперироваться. Он уже заряжается через беспроводную зарядку, которую просто надо надеть на себя. И это на 15 лет и больше. А медицина не стоит на месте. Скоро мы станем на половину людьми, на половину роботами.

- Кстати, вы не обижаетесь, что вас называют киборгом?

- Да, еще и терминатором, и электроником (улыбается). Мне надоело, что все меня так называют, подшучивают. Но я не обижаюсь, потому что моя девушка убедила меня, что я такой же человек, как и все!

- Поздравляем, вы давно ждали личного счастья…

- Да, Карина дает мне силы, вдохновение. Для меня семья – это самое главное в жизни, даже медали не заменят это. С Кариной мы познакомились чуть больше года назад – она администратор в гостинице, где я живу в Минске. Сначала дружили, но вот уже 3 месяца у нас отношения. Она бывшая спортсменка – шесть лет занималась гандболом, но ушла из-за травмы.

- Наверняка Карина «помогла» вам взять золото чемпионата?

- Да, она всегда была рядом и поддерживала меня. Мне был обещан личный призовой фонд (смеется). Я просто не мог не победить!

Я был уверен на 99%, что возьму золото. В хорошей форме был уже за месяц до соревнований. Но больше всего боялся, что могу ее потерять. Ведь соревнований не было, поэтому удерживать форму было очень тяжело.

- В одном из интервью вы сказали, что уходить из спорта нужно на пике своей формы. Как себя сейчас оцениваете?

- Да, нужно уходить, когда ты на высоте, когда ты чемпион. Мне не хочется уходить, когда про меня не вспомнят. Сколько у нас эталонных спортсменов, которые были чемпионами, а потом продолжили выступать и не показали никаких результатов. Поэтому после Паралимпиады в 2020 году буду думать, что делать со своей жизнью дальше.

- Но ведь уровень подготовки паралимпийских спортсменов растет…

- Раньше было так: легкоатлеты могли выступать в нескольких видах и завоевывать медали, а сейчас все это закончилось. Хотя бы в одном виде спорта состояться. Паралимпийцы могут не то, что конкурировать со здоровыми спортсменами, но и обыгрывать их. Во всем мире параспортсмены готовятся к соревнованиям также, как и здоровые: по одной-две тренировки каждый день.

- Александр, а теперь житейский вопрос. Как вы оцениваете безбарьерную среду в Минске?

- Если сравнить со странами Западной Европы, у нас много проблем. Но я не хочу жаловаться, потому что думаю, что все потихоньку сделают. Вот, например, когда я был в Берлине, не думал, что на пешеходном переходе надо запрыгивать на бордюр, потом спрыгивать. Просто «летел» и даже не держался за обода, чтобы затормозить. Однажды даже чуть не сбил человека. Летел с горки с большой скоростью, а передо мной резко человек остановился. Чтобы его не сбить – а на такой скорости я бы его убил – мне пришлось резко тормозить. И в итоге я просто вылетел из коляски. Это говорит о том, что там ты не думаешь об этом. Везде есть лифты, не надо просить помощи.

- Часто позволяете себе бургеры? – спрашиваю напоследок, глядя как официант подносит картонные коробочки с угощениями.

- Иногда можно себя побаловать, - улыбается параспортсмен. – «МакДональдс» – официальный спонсор Олимпиады и Паралимпиады, поэтому на соревнованиях всегда открыт ресторан для спортсменов. И после выступления я всегда устраиваю себе праздник с бургерами, картошкой фри, и газировкой!

Справка «КП»

Александр Трипуть - участник трех Паралимпиад. В его копилке золото Афин в 2004 году, серебро в Сиднее в 2000 году и бронза в Рио-де-Жанейро в 2016.