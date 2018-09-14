Генпрокуратура запретила сдавать в аренду «Победу» из-за «наделения кинотеатра несвойственными ему функциями»

СЕГОДНЯ 15:26 2018-09-14T18:03:57+03:00

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Недавно столичный кинотеатр «Победа», который сейчас на реконструкции, выставили на аукцион. Помещения площадью более тысячи квадратных метров должны были отдать в аренду на 10 лет. Начальная цена права заключения договора - 1 344,18 рубля.

Для будущих арендаторов были и особые условия из-за особого статуса кинотеатра. Например, использовать помещения можно было только под объекты общественного питания и торговли с кинозалом. И нельзя было менять историческое название. До открытия новому арендатору нужно было поработать над внутренней начинкой помещений, разработать документацию и дизайн проекта в стиле 50-х годов XX века. Помимо этого нужно было закупить материалы и произвести некоторые работы: установить внутренние дверные проемы, покрытие полов, провести внутренние отделочные работы, установить водопровод, канализацию, электроосвещение… А также кондиционеры, телевидение, локально-вычислительную сеть, интернет, систему контроля доступа, видеонаблюдение, сигнализацию.

14 сентября в Минском городском центре недвижимости должен был пройти аукцион. Однако он не состоялся, потому что владелец «Победы» - предприятие «Мінская спадчына» - снял объект с аукциона из-за предписания Генпрокуратуры. В центре недвижимости говорят, что все внесенные деньги участникам аукциона вернут.

В Генеральной прокуратуре поясняют: основанием для предписания стало нарушение законодательства о распоряжении государственной собственностью и охране историко-культурного наследия.

- В частности, произвольно изменено целевое назначение здания, которое является историко-культурной ценностью, а также научно не обосновано наделение кинотеатра несвойственными ему функциями, - говорят в прокуратуре. - В целях сохранения культурного наследия, предупреждения возможного имущественного ущерба государственным и частным интересам прокуратура приняла меры реагирования. Безусловное исполнение охранных обязательств взято на контроль.

Подробности того, какими же несвойственными функциями пытались наделить кинотеатр и что с ним будет дальше, пока не озвучивают. В Генпрокуратуре добавляют, что основные претензии в том, что в аренду собирались сдавать помещения, чтобы их использовать, как объект общепита.

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