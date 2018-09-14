2018-09-14T18:03:57+03:00
Минск

Генпрокуратура запретила сдавать в аренду «Победу» из-за «наделения кинотеатра несвойственными ему функциями»

Всем участникам несостоявшегося аукциона вернут внесенные деньги
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Кинотеатр «Победа» сняли с аукциона из-за предписания ГенпрокуратурыКинотеатр «Победа» сняли с аукциона из-за предписания ГенпрокуратурыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Недавно столичный кинотеатр «Победа», который сейчас на реконструкции, выставили на аукцион. Помещения площадью более тысячи квадратных метров должны были отдать в аренду на 10 лет. Начальная цена права заключения договора - 1 344,18 рубля.

Для будущих арендаторов были и особые условия из-за особого статуса кинотеатра. Например, использовать помещения можно было только под объекты общественного питания и торговли с кинозалом. И нельзя было менять историческое название. До открытия новому арендатору нужно было поработать над внутренней начинкой помещений, разработать документацию и дизайн проекта в стиле 50-х годов XX века. Помимо этого нужно было закупить материалы и произвести некоторые работы: установить внутренние дверные проемы, покрытие полов, провести внутренние отделочные работы, установить водопровод, канализацию, электроосвещение… А также кондиционеры, телевидение, локально-вычислительную сеть, интернет, систему контроля доступа, видеонаблюдение, сигнализацию.

14 сентября в Минском городском центре недвижимости должен был пройти аукцион. Однако он не состоялся, потому что владелец «Победы» - предприятие «Мінская спадчына» - снял объект с аукциона из-за предписания Генпрокуратуры. В центре недвижимости говорят, что все внесенные деньги участникам аукциона вернут.

В Генеральной прокуратуре поясняют: основанием для предписания стало нарушение законодательства о распоряжении государственной собственностью и охране историко-культурного наследия.

- В частности, произвольно изменено целевое назначение здания, которое является историко-культурной ценностью, а также научно не обосновано наделение кинотеатра несвойственными ему функциями, - говорят в прокуратуре. - В целях сохранения культурного наследия, предупреждения возможного имущественного ущерба государственным и частным интересам прокуратура приняла меры реагирования. Безусловное исполнение охранных обязательств взято на контроль.

Подробности того, какими же несвойственными функциями пытались наделить кинотеатр и что с ним будет дальше, пока не озвучивают. В Генпрокуратуре добавляют, что основные претензии в том, что в аренду собирались сдавать помещения, чтобы их использовать, как объект общепита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кинотеатру «Победа» вернут первоначальный вид: фасад - серого цвета и три зала вместо одного

Здание будет выглядеть как в 1950-х. Только здесь можно будет смотреть фильмы на кинопленке. Столичный кинотеатр «Победа» закрыли на капитальный ремонт с 1 января (читайте далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Нужно обставить новую квартиру или заменить устаревшую мебель? Приходите на выставку-ярмарку "Мебель-2018"
На выставке вы увидите не только последние новинки дизайна мебели и интерьера, но и сможете получить консультации специалистов, как сделать свой дом уникальным и уютным для жизни
Новости 24
В Минске мотоциклиста сбила легковушка, а затем переехал микроавтобус
Румас поздравил Медведева с днем рождения по телефону
Мозырского живодера задержали в Московской области
Мужчина в общественном транспорте Минска занимался эксгибиционизмом
Под Слуцком осы напали на семейную пару. Женщина умерла
Минчанин украл оборудование из фонтана у Оперного и сдал на металлолом
В Бресте на съезде с путепровода перевернулся трактор
В Борисове нашли пропавшего 11-летнего ребенка
В Толочинском районе внучка избила деда до смерти
В субботу по Минску проедут 5000 байкеров
Анастасии Прокопенко вручили бронзовую медаль через 10 лет после Олимпиады
Два человека погибли в ДТП в Зеленом Луге
Екатерина Галкина завоевала серебро на чемпионате мира
В Пружанах повесили таблички с историческими названиями улиц на разных языках
СК: в Могилевском районе 13-летнего мальчика завалило землей под мостом
В Витебске к 17 годам приговорили турка, который убил беженку
Годовалая девочка выпила растворитель в Россонах
В Минске 29-летняя аспирантка едва не покончила с жизнью из-за неразделенной любви
Видеофакт. В Светлогорске рухнула старая 60-метровая водонапорная башня
Александр Турчин: «Правительство не думает повышать пенсионный возраст»
Директор турфирмы в Гродно проигрывала деньги клиентов в букмекерских конторах
В Беларуси появился новый главный идеолог
В Беларуси утверждена новая антиинфляционная программа
В лесу под Брестом нашли тело милиционера с огнестрельным ранением‍
Не курить в кабине, входить в переднюю дверь: в Минтрансе рассказали о новых правилах пассажирских перевозок
После встречи с президентом Узбекистана Лукашенко открыл секрет
В Гродно осы ужалили пятерых воспитанников детсада
Три ДТП за день с участием мотоциклов произошли в Минске