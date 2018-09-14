Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский вернется на работу в банк

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-14T16:36:00+03:00

А министр промышленности, которого Александр Лукашенко хотел отправить на Оршанский инструментальный завод, туда не доехал

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Почти месяц назад, 18 августа, президент назначил нового премьер-министра и его четырех замов. Чиновники, занимавшие эти правительственные кресла, отправились в отставку. Первым отдыхать наскучило бывшему первому вице-премьеру Василию Матюшевскому. В четверг, 13 сентября, он прошел оценку соответствия квалификационным требованиям в Нацбанке. Причем сразу на пять должностей!

- Все они относятся к банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям. Это руководитель, заместитель руководителя, член коллегиального исполнительного органа, член совета директоров (наблюдательного совета), независимый директор, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Нацбанка.

Вероятнее всего, вскоре 49-летний Василий Станиславович выйдет на работу в руководство какого-нибудь белорусского банка. Тем более такой опыт у него есть: прежде чем стать вице-премьером, Матюшевский четыре года возглавлял БПС-Сбербанк. К слову, до сих пор свободна должность председателя правления Банка развития, которую раньше занимал нынешний премьер-министр Сергей Румас.

Будут ли новые назначения у экс-главы правительства Андрея Кобякова и трех других его замов, пока неизвестно. Но не исключено, что некоторые чиновники могут отправиться на пенсию: официально сейчас мужчины могут сделать это с 61 года, а госслужащие - даже раньше, при нужной выслуге лет. А ведь, например, Андрею Кобякову сейчас 57 лет, Анатолию Калинину - 59, Василию Жарко - 62, Владимиру Семашко - 68.

Помимо руководства правительства сменились и четыре министра. Об их новых рабочих местах, как и о том, будут ли они трудиться вообще, тоже ничего не известно. Впрочем, бывший министр экономики, 62-летний Владимир Зиновский, во время представления нового главы ведомства заявил, что «на печке отдыхать рано». Так что, возможно, мы еще увидим его на новой должности.

Неизвестна судьба и бывшего министра промышленности 62-летнего Виталия Вовка. Он лишился должности со скандалом после августовского визита Александра Лукашенко на Оршанский инструментальный завод.

- Скорее всего, министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - заявил президент.

Мы дозвонились на завод, чтобы выяснить, пришел ли в итоге к ним работать провинившийся министр.

- Его кандидатура ни на какие должности не поступала, - ответили на предприятии.

КСТАТИ

Куда раньше уходили со своих должностей высокие чиновники?

Обычно бывшие главы правительства все-таки устраиваются на новую работу. Например, экс-премьер Михаил Мясникович меньше чем через месяц после увольнения был назначен председателем Совета Республики и возглавляет его до сих пор. Сергей Сидорский переехал в Москву и стал министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

Иногда бывшие премьеры занимают должности в коммерческих компаниях. Например, Владимир Ермошин, который возглавлял правительство в 2000 - 2001 годах, после этого стал руководителем представительства МТС в Беларуси.

Да и заместители премьер-министров чаще всего уходят не на пенсию, а на другие правительственные должности. Например, тот же Сергей Румас, который был вице-премьером при Михаиле Мясниковиче, после этого возглавил Банк развития, а потом и сам стал премьер-министром.