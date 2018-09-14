В Севастопольском парке хотят построить старообрядческую церковь. Чиновники спрашивают мнение жителей

СЕГОДНЯ 17:06 2018-09-14T17:07:15+03:00

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Севастопольский парк в столичном микрорайоне Зеленый Луг славится своими лесными массивами. Но недавно появилась информация, что в парке, в районе улицы Кутузова, хотят построить старообрядческий храм. Заказчик - религиозная община «Древлеправославный приход в честь Архангела Михаила и прочих святых небесных сил бесплотных».

Жители: «Мы не против храма, мы против строительства в парке!»

- Я всю жизнь прожил через дорогу от парка и видел, что в нем происходило. Сначала развели стройку общепита, вырезали более 20 деревьев, теперь предлагают строить церковь. И, скорее всего, также начнут вырубать деревья, - говорит местный житель Дмитрий. - Сегодня построят церковь, завтра церковный магазин, потом монастырь и прочее. Парк имеет официальный статус и охраняется законом. Почему уничтожают зеленый Минск, когда народ просит сохранить и приумножить зелень в городе?

Инициативная группа района даже создала петицию против строительства храма в парке. За пару дней под ней подписалось более 200 человек.

- Мы не против храма, мы против нарушения законодательства. В 2008 году был разработан проект детального планирования территории Севастопольского парка, проведены экспертизы и согласования. В ПДП предусмотрено, что территория парка будет благоустроена: появятся волейбольные площадки, лыжероллерная трасса, детские площадки, общепит, - говорит представитель инициативной группы Людмила Беляева-Гундорина. - За 10 лет начали только строительство общепита на Логойском тракте. Никакого храма в утвержденном плане развития парка нет. Строить объекты, не непредусмотренные ПДП, запрещено. А по генплану запрещается размещение культовых объектов, в том числе храмов и церквей, на ландшафтно-рекреационных территориях, к которым и относится Севастопольский парк.

Местные жители считают, что району нужны совершенно другие объекты. Причем за пределами парка.

- За последние несколько лет у нас закрылись или были перепрофилированы порядка 5 детских садиков. Но рядом строят новые жилые кварталы, и их жители приводят детей в перегруженные садики нашего района. Мест в садах не хватает, поликлиники тоже не резиновые. Почему бы не обсудить эту проблему? - не понимает Людмила. - В километре от места, где собираются строить церковь, есть Храм в честь Святой Троицы, неподалеку - церковь Всех Святых. Рядом с парком есть церкви для исповедующих другие направления христианства. Верующие не ущемлены в своих правах.

Чиновники спрашивают мнение жителей, часть людей уже выступают против любого строительства в зеленой зоне.Фото: Людмила Беляева-Гундорина

Администрация: «Если местные жители против, изменений в парке не будет»

С предложением о строительстве храма религиозная община обратилась в администрацию Первомайского района. Там, прежде чем дать ответ, решили узнать мнение местных жителей.

- В рамках рассмотрения обращения сейчас проводится опрос среди местного населения о целесообразности размещения храма. Мнения разделились: есть те, кто поддерживает и кто против. Пока что о выводах говорить рано, - говорят в управлении по архитектуре и строительству администрации Первомайского района. - Если большинство населения не поддержит строительство, эта информация будет передана общине, возможно, они будут подыскивать новое место. То есть никаких изменений в парке проводиться не будет. Если же местные жители будут за, то начнется подготовка к внесению изменений в градостроительный проект территории. Ведь на данный момент он не предполагает размещения храма. Также будут проводиться экологические, технические и другие экспертизы, чтобы посмотреть, возможно ли размещение такого объекта в парке.

Ознакомиться с проектом можно до 24 сентября. Посмотреть его и оставить свой отзыв можно либо в здании администрации района, либо в местных ЖЭУ.

СПРАВКА «КП»

В первой половине XVII века в России прошла реформа Русской православной церкви. Она разделила религиозное общество на согласных с изменениями и тех, кто был против. Последних стали называть староверами, позже - старообрядцами. Против них власть проводила репрессии, и те были вынуждены эмигрировать. Многие убегали из России в Речь Посполитую, на белорусских землях основали крупные центры старообрядчества, например, в районе города Браслава и Ветки в Гомельской области.

В Минске зарегистрированы две общины старообрядческой церкви: религиозная община Древлеправославной Поморской Церкви «Успение Пресвятой Богородицы» и «Древлеправославный приход в честь Архангела Михаила и прочих святых небесных сил бесплотных».