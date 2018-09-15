2018-09-15T19:05:04+03:00
Общество

В пятницу вечером около сотни минских тусовщиков отказались веселиться после 00:00

14 сентября во Всемирный день ответственного потребления «Аливария» запустила бесплатные автобусы от самых тусовочных улиц Минска в отдаленные спальные районы
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Маршрутные авто от Зыбицкой, Революционной и Октябрьской вернули домой до 00:00 больше 100 завсегдатаев столичных баров — тех, кто принял решение в эту пятницу пить умеренно и с нулем проблем на следующий день.

День ответственного потребления пива (Global beer responsibility day) отмечают ежегодно в середине сентября. Это масштабная акция призвана привлечь внимание к культуре пития — от количества бокалов в пабе за вечер до «запрета» засиживаться после полуночи. Мероприятия проходят в 62 странах, в том числе в Германии, Австрии, Бельгии, в Беларуси культуру ответственного потребления пива помогает формировать пивоваренная компания «Аливария».

— В этом году в день ответственного потребления пива «Аливария» решила напомнить всем белорусам, что развлекаться нужно умеренно, а один из способов контролировать себя — не засиживаться с бокалом после 00:00, — рассказывает Наталья Жук, ведущий специалист по корпоративным коммуникациям «Аливария». — Мы уже третий год подряд поддерживаем Всемирную акцию и стремимся к нулю безответственного потребления среди белорусов 365 дней в году.

Шесть автобусов «Аливария-лайнс» от трех тусовочных улиц отправились ровно в 23:00, чтобы уже к полуночи вернуть белорусов домой. Посадка осуществлялась по живой очереди, в каждом автобусе свои места заняли около 20 человек. Курсировали автобусы «Аливария-лайнс» по «зеленой» линии метро, остановки делали именно там, где появятся новые станции.

«Кондуктором» на одном из рейсов выступила популярная телеведущая и блогер Анна Бонд. Перед посадкой она предлагала пассажирам пройти тест на содержание алкоголя в крови, и с интересом определила, что каждый час Зыбицкая пьянеет где-то на одну промилле — а это не меньшее бокала 0,5 л пива!

За ноль безответственного потребления также в этот день выступили сразу 25 заведений Зыбицкой, Октябрьской, Революционной. Они дополнили свое меню информацией о GRBD и акции от «Аливария», а ровно в 00:00 сделали музыку чуть-чуть тише, чтобы напомнить всем посетителям про важность умеренного потребления.

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