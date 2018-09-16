2018-09-16T00:40:31+03:00
Общество

В Светлогорске люди вышли на флешмоб против «вонючего завода»

Жители райцентра утверждают, что от построенного китайцами предприятия исходит вонь, как от гнилой капусты, а власть уверяет - нарушений нет [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
На акции собралось около 200 человекНа акции собралось около 200 человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Проблема завода беленой целлюлозы в Светлогорске, к сожалению, никак не решается уже почти год. Все это время жители крупного райцентра жалуются на неприятный запах, возникший еще при проведении пуско-наладочных работ на новом заводе, построенном китайской корпорацией. Не пропал запах и после того, как предприятие ввели в эксплуатацию. Люди жалуются на ухудшение здоровья, удушье, тошноту и рвоту. Руководство завода и города уверяло, что «дурно пахнущие газы» были не вредны для здоровья, а затем и вовсе пропали. Однако местные жители говорят, что проблема по-прежнему актуальна.

Символ акции - зеленые шарики Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Символ акции - зеленые шарикиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Поэтому в субботу в центре Светлогорска прошел массовый флешмоб против «вонючего завода» - так его называют многие жители райцентра. Точнее, не против самого завода, а против того, чтобы он источал те самые «дурно пахнущие газы».

Протест возник стихийно после того, как власти не дали добро на проведение митинга - оказалось, что как раз в то время и в том месте запланирована акция БРСМ. Когда стало известно, что райисполком не разрешил массовое мероприятие, в городе и местных группах в соцсетях стали распространять объявления о флешмобе на центральной площади, призывая брать с собой зеленые шарики и надевать медицинские маски.

В Светлогорске люди вышли на флешмоб против «вонючего завода» Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Светлогорске люди вышли на флешмоб против «вонючего завода»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Однако ко времени флешмоба площадь тоже оказалась занята - там школьники репетировали танец. И тоже с шариками, но только красными.

На площадь привели детей для репетирования танца Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На площадь привели детей для репетирования танцаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пришедшие на флешмоб остались на тротуаре. Люди общались, просто стояли - ни лозунгов, на транспарантов. Но вскоре подошел милиционер с мегафоном и стал призывать всех разойтись, предупреждая, что акция не санкционирована, и ее участники могут получить штрафы или сутки ареста. Но и пенсионеры, и люди среднего возраста, и семьи с детьми оставались у площади. Лица всех участников акции на камеру снимал милиционер в штатском.

Милиционер призывал к порядку, а его в ответ - к совести Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Милиционер призывал к порядку, а его в ответ - к совестиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Неужели вам самим приятно дышать этим воздухом? У вас что, детей нет? Вы за них не волнуетесь? - пытались призвать правоохранителей к совести одни протестующие.

Другие просто улыбались:

- Мы пришли на танец детей посмотреть. Неужели и гулять по городу нельзя?

Провести митинг васти не разрешили Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Провести митинг васти не разрешилиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Через полчаса стал накапывать дождь и люди начали расходится. На пике флешмоба мы насчитали около 200 участников акции. Интересно, что именно в это время ветер принес неприятный, мягко говоря, запах.

- Это страшный завод, и людям приходится ощущать это на себе, - рассказывает «Комсомолке» о проблеме Светлогорска его жительница Галина. - Страшная вонища, глаза чешутся, першение в горле. Дети очень многие болеют горлом, хотя нам говорят, что это обычная инфекция. И после того, как заявили, что неполадки устранили, ничего не изменилось. Буквально в августе, когда была жара, у нас были открыты окна, и вдруг я проснулась ночью от удушья. В испуге поднялась и побежала на кухню, думала, что не выключила газ. А потом выглядываю в окно, а оттуда идет не просто неприятный запах, а именно вонь гнили, газа, кислой капусты…

Люди пришли с шариками и масками Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Люди пришли с шариками и маскамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По словам женщины, люди понимают, что городу надо заводы, что огромные деньги вложены и необходимо их отрабатывать:

- Но неужели нельзя что-то предпринять? Чтоб и люди жили, и завод работал? Ведь наш город почти курортный - река, лес. Но Светлогорск стал мертвым. Бордюры побелены, цветочки стоят, чистенько, красиво, а вокруг - тишина. Как на кладбище.

Многие пришли целыми семьями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие пришли целыми семьямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

НА ЗАВОДЕ УВЕРЯЮТ, ЧТО «ПРЕВЫШЕНИЙ НЕТ»

Накануне власть провела для протестного комитета экскурсию по новому заводу. Людям показали весь технологический процесс, поводили по территории предприятия, рассказали о том, что завод зарабатывает валюту.

- Сейчас все дурно пахнущие газы поступают в содорегенерационный котел и сжигаются, - уверял технолог. По-моему, запаха уже нет, все газы поступают в котел. Откуда берутся эти газы и вонь, не могу сказать.

Запахи на самом заводе он назвал локальными, а гендиректор - фоновыми, «в которых нет превышения допустимых концентраций».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Параатлет Александр Трипуть: «Золото чемпионата Европы завоевал благодаря своей девушке»
Копьеметатель стал первым на чемпионате Европы среди спортсменов-инвалидов в Берлине в августе этого года. Александр рассказал «Комсомолке», насколько важна финансовая поддержка от «МакДональдс» в Беларуси и душевная - от возлюбленной Карины
Новости 24
Авария в центре Минска: "Мазда" вылетела в подземный переход после столкновения с "Ладой"
Погода в Беларуси на субботу, 15 сентября: дождь, туман и +16
С 16 сентября в Беларуси снова дорожает топливо
Виктор Лукашенко – про Беларусь: «Собирает друзей с Запада и Востока»
МАЗ стал чемпионом международного ралли
На заводе «БелДжи» начали массово выпускать вторую модель – паркетник Geely Emgrand X7
В Минск на мотофестиваль прилетел сын Че Гевары
В Гомеле на заводе рука мужчины попала в станок
Граждане Сирии и Египта пытались пройти границу с ноутбуком вместо паспортов
Минчанин жил у знакомого, скрываясь от выплат алиментов, а тот зарубил его топором
Биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж спустя девять лет отношений
Бросили ружье, фонарь и рюкзак: браконьеры оставили улики, скрываясь от правоохранителей
Ипэшникам на межгороде разрешат возить пассажиров без конкурса на перевозки
Погода в Беларуси на субботу 15 сентября: дожди и грозы по всей стране
Хотел убежать, вырывался, кричал: в Гродно очевидцы схватили пьяного бесправника
В Минске мотоциклиста сбила легковушка, а затем переехал микроавтобус
Румас поздравил Медведева с днем рождения по телефону
Мозырского живодера задержали в Московской области
Мужчина в общественном транспорте Минска занимался эксгибиционизмом
Под Слуцком осы напали на семейную пару. Женщина умерла
Минчанин украл оборудование из фонтана у Оперного и сдал на металлолом
В Бресте на съезде с путепровода перевернулся трактор
В Борисове нашли пропавшего 11-летнего ребенка