2018-09-17T17:20:11+03:00
Происшествия

Эксперт об аварии на Сурганова, где машина влетела в переход: «Такие ДТП можно предотвратить только снижением разрешенной скорости»

Заграждения, по мнению специалиста, в таких случаях не помогут
Алеся ДОБЫШ
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К счастью, никто не пострадалК счастью, никто не пострадалФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Авария, которая произошла поздно вечером 15 сентября на улице Сурганова в Минске встревожила минчан: попасть под машину, оказывается, можно и в подземном переходе. Как не допустить повторения такой аварии?

- Все серьезные и понятные причины, по которым в городе происходят ДТП, уже исследованы, приняты меры. И теперь в Минске не случаются аварии в одном месте. Случай на улице Сурганова - из ряда вон выходящий, - уверен эксперт по дорожному движению, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник. - Сейчас стали чаще происходить ДТП, причины которых нельзя логически предугадать. Но они лишний раз напоминают нам, что Минск и Москва остаются последними европейскими столицами, где разрешенная скорость движения - 60 км/ч. Во всех остальных столицах Европы разрешена скорость 50 км/ч.

Юрий Важник считает, что устанавливать заграждения возле переходов, как это сделали в России, не эффективная мера.

- На Западе заграждения не устанавливают. Это имеет смысл делать только на МКАД, где машины движутся с высокой скоростью, - там заграждения нужно устанавливать со всех сторон. А подобные аварии в городе можно предотвратить только системными действиями по регулированию скорости.

Напомним, ДТП произошло 15 сентября в 23.35. Пьяный 47-летний водитель за рулем «Мазды» проехал на красный свет по проспекту Независимости и на перекрестке с улицей Сурганова на полном ходу протаранил «Ладу». Она ехала на зеленый.

«Ладу» развернуло на 360 градусов, и она осталась на том же месте. А «Мазду» после удара отбрасило вправо, она выехала на тротуар. Несколько прохожих каким-то чудом успели отскочить от автомобиля. А дальше машина влетела в подземный переход станции метро «Академия наук» и по ступенькам скатилась вниз.

К счастью, ни на лестнице перехода, ни внутри него никого не оказалось. Днем же в этом месте достаточно многолюдно. С водителем «Лады» тоже все хорошо, а вот его автомобиль сильно разбит.

На место сразу приехали спасатели МЧС, но их помощь никому не понадобилась. Водителя «Мазды» задержали и доставили в Советское РУВД. У него нет водительских прав. Раньше мужчину уже привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Похожие случаи не раз происходили в России. Например, в 2016 году в Москве автомобиль ехал на красный свет, столкнулся с другой машиной и въехал в подземный переход. В аварии пострадали четыре человека, в том числе один пешеход.

В декабре прошлого года тоже в Москве рейсовый автобус влетел в подземный переход на станции «Славянский бульвар». В тот момент по переходу как раз поднимались люди. Погибли 4 человека, еще около 10 получили травмы. 58-летний водитель автобуса практически не пострадал, в момент аварии он был трезв. Следствие сделало вывод, что водитель перепутал педали газа и тормоза. После аварии у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.

ДТП на проспекте Независимости в Минске.Видео ДТП на проспекте Независимости

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