До старта главной выставки товаров народного потребления меньше полутора месяцев

СЕГОДНЯ 20:15 2018-09-17T20:20:04+03:00

На выставке-ярмарке можно найти все от товаров для дома, до бытовой техники и стойматериалов. Фото с сайта belexpo.by

Еще можно успеть зарегистрироваться на оптовую ярмарку «Культытхозтовары 2018», которая пройдет в Минске

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Этот важный для торговли и потребителей форум производителей и продавцов проводится уже в 22-й раз и справедливо признан эффективной деловой площадкой для демонстрации новинок и достижений, заключения интересных контрактов.

Традиционно выставка-ярмарка «Культбытхозтовары» рассматривается её участниками как эффективная площадка по созданию условий для заключения договоров поставки с торговыми компаниями из всех регионов Республики Беларусь и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также консолидации усилий частного и государственного сектора экономики с целью развития успешных предприятий и увеличения экспортных показателей регионов.

Мероприятие объединит на одной площадке сотни участников со всех регионов Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья - России, Польши, Украины. Около 150 стендов экс-понентов разместятся на трех тысячах квадратных метров выставочного павильона.

На выставке будет представлен обширный рынок товаров народного потребления в различ-ных группах:

• Товары культурно-бытового назначения, хозяйственного обихода.

• Строительные материалы и инструменты, умный дом.

• Электротовары и бытовая техника.

• Бумажная и деловая продукция

• Бытовая химия, химические удобрения, садовый инвентарь

• Посуда, сувениры, подарки, галантерея

• Товары для отдыха, дома и интерьера

Кроме того, маркетологи и собственники бизнеса смогут освежить свои профессиональные знания и прокачаться в новых трендах и механизмах маркетинга и рекламы. В рамках вы-ставки пройдет деловая программа, включающая в себя контактно-кооперационную биржу, в ходе которой состоятся организованные встречи производителей и поставщиков товаров с представителями торговых сетей Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья.

В программе:

• Диджтл- маркетинг, как механизм управления продажами.

• Crm - система, как способ автоматизации бизнеса и повышения продаж.

• Брендинг и креатив - лучшие кейсы по разработке новых торговых марок Беларуси 2017-2018 года.

• HR Branding - успешное построение HR-бренда большого и малого предприятия.

Записаться на конференцию и получать новости: можно ЗДЕСЬ.

Спешите подать заявки! Количество мест ограничено!

НЕ ПРОПУСТИ

ГДЕ: Минск, пр. Победителей, 14

КОГДА: с 31 октября по 2 ноября 2018

ПОДРОБНО: kbht.by