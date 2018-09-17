До старта главной выставки товаров народного потребления меньше полутора месяцев
Этот важный для торговли и потребителей форум производителей и продавцов проводится уже в 22-й раз и справедливо признан эффективной деловой площадкой для демонстрации новинок и достижений, заключения интересных контрактов.
Традиционно выставка-ярмарка «Культбытхозтовары» рассматривается её участниками как эффективная площадка по созданию условий для заключения договоров поставки с торговыми компаниями из всех регионов Республики Беларусь и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также консолидации усилий частного и государственного сектора экономики с целью развития успешных предприятий и увеличения экспортных показателей регионов.
Мероприятие объединит на одной площадке сотни участников со всех регионов Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья - России, Польши, Украины. Около 150 стендов экс-понентов разместятся на трех тысячах квадратных метров выставочного павильона.
На выставке будет представлен обширный рынок товаров народного потребления в различ-ных группах:
• Товары культурно-бытового назначения, хозяйственного обихода.
• Строительные материалы и инструменты, умный дом.
• Электротовары и бытовая техника.
• Бумажная и деловая продукция
• Бытовая химия, химические удобрения, садовый инвентарь
• Посуда, сувениры, подарки, галантерея
• Товары для отдыха, дома и интерьера
Кроме того, маркетологи и собственники бизнеса смогут освежить свои профессиональные знания и прокачаться в новых трендах и механизмах маркетинга и рекламы. В рамках вы-ставки пройдет деловая программа, включающая в себя контактно-кооперационную биржу, в ходе которой состоятся организованные встречи производителей и поставщиков товаров с представителями торговых сетей Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья.
В программе:
• Диджтл- маркетинг, как механизм управления продажами.
• Crm - система, как способ автоматизации бизнеса и повышения продаж.
• Брендинг и креатив - лучшие кейсы по разработке новых торговых марок Беларуси 2017-2018 года.
• HR Branding - успешное построение HR-бренда большого и малого предприятия.
Записаться на конференцию и получать новости: можно ЗДЕСЬ.
Спешите подать заявки! Количество мест ограничено!
НЕ ПРОПУСТИ
ГДЕ: Минск, пр. Победителей, 14
КОГДА: с 31 октября по 2 ноября 2018
ПОДРОБНО: kbht.by
Выставка пройдет с 31 октября по 2 ноября.