Выходные в Минске 15 и 16 сентября: салют от байкеров, молдавская свадьба и прогулочный марафон

СЕГОДНЯ 10:33 2018-09-14T10:35:31+03:00

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- Фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 пройдет в предстоящую субботу и подарит грандиозный мотопарад, на который соберутся тысячи мотоциклистов из 15 стран мира. Он стартует от Кургана Славы. А основная городская площадка, на которой с 12.00 развернется праздник, - возле Дворца спорта. В программе - концерт немецкой группы Bonfire, обилие активностей для детей и взрослых, выставка редких мотоциклов и выступления каскадеров. Вечером - салют.

15 сентября, 12.00 – 23.00, главная площадка у Дворца спорта. Вход свободный.

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- Фестиваль молдавского вина – это самое правильное знакомство с Молдовой, которая в этом году стала мировой столицей винного туризма. Гостей ожидает колоритное этническое молдавское «Подворье» и молдавская свадьба, фуд-корты, мастер-классы по приготовлению сармале и плацинды. Вечером - концерт Нелли Чобану.

15 сентября, 13.00 – 23.00, Верхний город. Вход свободный.

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- На дне еврейской культуры «Осенние праздники» можно будет попробовать еврейскую традиционную кухню, услышать зажигательную и душевную еврейскую музыку, увидеть еврейские танцы. В планах - мастер-классы, выставки, викторины, детская программа. В вечернем концерте (он начнется в 20.30) примет участие финалистка четвертого сезона телешоу «Голос», солистка театра Александра Градского Алла Рид.

16 сентября, 13.00 – 23.00, Верхний город. Вход свободный.

Самые интересные мероприятия в МинскеФото: Павел МАРТИНЧИК

- Импровизированная папина школа, а именно оупен-классы проекта «ПапаPro», открываются в субботу в ТРЦ Galleria Minsk. На один день этот торговый центр превратится в дом с «комнатами-локациями» - спальней, кухней и детской комнатой, где пройдут мастер-классы и crash-тесты, а белорусские мамы и папы смогут узнать все от первого прикорма до вопросов сексологии. Учить и учиться будут и известные в Беларуси люди, которые по совместительству папы.

15 сентября, 12.00 – 17.00, ТРЦ Galleria Minsk. Вход свободный.

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- Музыканты Большого театра Беларуси возобновляют получасовые концерты выходного дня под открытым небом. Первый осенний концерт уже в воскресенье.

16 сентября, 17.10 – 17.40, у фонтана на входе в Большой театр Беларуси. Бесплатно.

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- В «Корпусе» (пр. Машерова, 9/8) в выходные - стрит-арт-фестиваль «Брама Восень», где можно будет посмотреть на работу белорусских художников. Стена забора завода «Горизонт», разделенная на 20 секторов, будет предоставлена мастерам для создания своих работ в различных техниках. Каждый из секторов обрамляется классической картинной багетной рамой, а после появления работ снабжается классической музейной табличкой и стилизованной подсветкой. В программе фестиваля также мастер-классы и детские мастерские, баттлы.

15 и 16 октября, 12.00 – 23.00, культ. цент «Корпус» (пр. Машерова, 9/8). Бесплатно.

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- Гости экомаркета «Пастернак» гости смогут послушать лекции ведущих экспертов по здоровью, принять участие в мастер-классах и розыгрышах призов, попробовать вкусную еду из натуральных ингредиентов, протестировать натуральную косметику и узнать больше о здоровом образе жизни.

16 сентября, 10.00 – 22.00, культ. центр «Корпус» (пр. Машерова, 9/8). Вход свободный.

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- На праздник робототехники приходите с детьми во Дворец детей и молодежи. Здесь будет проходить национальный отбор на Всемирную олимпиаду роботов. В программе - соревнования команд, выставка моделей роботов, развлечения для любознательных.

16 сентября, с 9.00, Минский городской дворец детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41). Вход свободный.

Выставка моделей роботов. Фото: pixabay.com

- Марафонцы, которые не побегут, а пойдут прогулочным шагом под предводительством городского лесничего Игоря Корзуна, исследуют городские леса, закроют гештальт «Воднозеленого диаметра», пройдут нехоженую северо-западную часть Минска, погуляют по лугам и полям. Начнут с Золотой горки и пойдут в в сторону Комсомольского озера. По пути марафонцы посмотрят «Райский сад», самую длинную аллею города и многое другое интересное. Конечная точка зеленого марафона – пл. Калинина.

15 сентября, сбор на пл. Я. Коласа в 9.00. Бесплатно.

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- Экологи приглашают неравнодушных к природе принять участие в компании по уборке мусора «Зробім!» (белорусская часть всемирной кампании «Let's Do It! — World Clean-up» («Cделаем! — Глобальная уборка»). В предстоящую субботу уборка пройдет в парке им. 50 летия Октября. По окончанию уборки участников и участниц ждет душевный пикник.

15 сентября, сбор в 12.00 возле выхода из ст.м. «Партизанская». Вход свободный.

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- Международный фестиваль «Радость» с «бабушкиной лавочкой», чаем с психологом, путеводителем по православию, детской площадкой, мастер-классами и музыкальными квартирниками до 18 сентября ищите в выходные в центре Минска. В субботу здесь в «семейной беседке» открытый разговор о гражданском браке (с 15.00 до 17.00), весь день – с 11.00 до 20.00 – познавательные проекты в детской гостиной. В воскресенье с 17.00 до 18.00 – конкурс на лучшее бабушкино варенье (предварительная регистрация участниц по т.(029) 121-25-17).

15 и 16 сентября, 11.00 – 20.00. и вплоть до 18 сентября, Дворец искусств. Вход свободный.