КГБ не интересовалось минским рок-клубом в 1980-х, зато концерты срывал милиционер в полушубке

СЕГОДНЯ 16:23 2018-09-14T16:24:13+03:00

В Минском рок-клубе группы нередко выбирались из андеграунда и без контроля от КГБ. На фото: группа Владимира Заиченко (в центре). Фото: Архив Владимира Заиченко

С главой столичного рок-клуба «Комсомолка» разбирает сцены из фильма «Лето» и выясняет, почему наши музыканты не копировали Виктора Цоя [фото]

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В недавней ленте Кирилла Серебренникова взаимоотношения между рок-легендами Виктором Цоем и Майком Науменко развиваются на фоне концертов и встреч в Ленинградском рок-клубе. Эту смесь Дома культуры с залом на 200 мест и системой членства а-ля союз композиторов создали в 1981-м. В рок-клуб входили легендарные группы «Алиса», «Аквариум», «Кино».

Науменко и Цой в фильме "Лето" собирали полные залы Ленинградского рок-клуба. Фото: Кадр из фильма

Еще раньше подпольные ленинградские импресарио пробовали узакониться в советской системе. Им это удалось только при поддержке КГБ. Говорят, именно чекисты выделили рокерам аппаратуру на 12 тысяч долларов и пробили для них помещение. Генерал-майор советского КГБ в отставке Олег Кулагин и бывший глава Ленинградского рок-клуба Николай Михайлов позже подтверждали, что многие участники затеи были агентами «конторы». Таким образом госструктура контролировала «анархические тенденции».

Владимир Заиченко с конца 1980-х более 20 лет возглавлял Минский рок-клуб. Фото: Архив Владимира Заиченко

В белорусской столице четыре года спустя после создания ленинградского тоже появился свой рок-клуб. Сначала он назывался «Няміга» (во главе с журналистами Витовтом Мартыненко и Анатолием Мельгуем), потом стал Минским рок-клубом. Изначально в него входили 8 групп, затем их стало 26. Лидером избрали гитариста Владимира Заиченко. Клуб стал стартовой площадкой, в частности, для «Бонды», из которой потом появились «Крама» и «Уліс», группы «Мроі» (сейчас N.R.M.), Flat.

И все же сравним события в фильме «Лето» и реалии Минского рок-клуба.

ЦЕНЗУРА

Как в фильме?

Чтобы вступить в рок-клуб, Цою с товарищами надо залитовать тексты (пройти цензуру) у присматривающей за музыкантами дамы. Да и в принципе, рядом с рокерами постоянно крутятся молодые понимающие комсомольцы, накоротке общающиеся с КГБ.

В Ленинграде, чтобы залитовать тексты, самых строптивых артистов отправляли за компотом, как в фильме "Лето". А в Минске литовка порой и не требовалась. Фото: Кадр из фильма

Как в Минске?

- Наш рок-клуб организовался на добровольной основе, - замечает Владимир Заиченко. - Ни комсомол в советское время, ни союз композиторов не брали нас под крыло. А минские люди в погонах, наверное, были заняты другими делами.

Казначей клуба собирал ежемесячно по рублю с носа (а в каждой группе по 4 - 5 человек - получалось больше сотни), на которые рок-клуб закупал аппаратуру и арендовал залы для концертов, ведь своей площадки не было. В какой-то момент Владимир решил собрать заявления о вступлении в рок-клуб – для порядка, говорит он.

- И литовки текстов никто не требовал. Но мне в голову пришло, что надо это сделать. У меня даже хранится блокнотик с названиями и тексами песен, которые в свое время залитовали, кстати, без вопросов. Наверное, из всех групп только «Мрое» доставалось. Причина - белорусский язык. Однажды в газете опубликовали: в гримерке группы нашли 126 пустых бутылок из-под пива. Правда, через пару месяцев, когда «Мроя» резко поднялась, появилось опровержение.

БУЙНЫЕ ФАНАТЫ

Как в фильме?

Девушки забираются в окно ДК на ленинградской улице Рубинштейна. Затем они пробираются мимо дружинников в уже забитый зал и раскрывают плакат в поддержку группы «Зоопарк». К ним тут же подходит дежурный и просит по-хорошему свернуть агитацию. Да и вообще, танцы не приветствуются.

Так выглядели зрители белорусских рок-концертов. На снимке - момент рок-фестивале в Ракове, 1987 год. Фото: Архив Николая Таранды

Как в Минске?

Порой минских рокеров привлекали выступать на официальных мероприятиях. Скажем, в 1987-м послушать группу Заиченко в ДК железнодорожников пришли делегаты съезда комсомола Беларуси.

- Конечно, собрались не только они. И под дикий визг в зале можно было просто стоять с электрогитарой и в кожаной куртке, - смеется Заиченко. - Такой же восторг увидел, когда впервые побывал на концертах Ленинградского рок-клуба. Кстати, это был уникальный случай: две недели подряд мы играли новогодние вечера в конце 1987 года.

Попробуйте найти на этом снимке 1987 года участников группы "Мроя"! Фото: Архив Николая Таранды

Концерт для делегатов не предвещал беды, но после своей программы Владимир заметил, что народ притих и пристально смотрит на сцену.

- Оборачиваюсь, а там милиционер в шапке, полушубке, валенках с галошами. «Кто старший? У вас в зале сидят наркоманы!» - заявляет страж порядка. - «Мне сказали, что делегаты», - говорю ему я. Но милиционер гнет свое: «Нет, наркоманы! Они орали так громко, что двое упали без сознания, за ними «скорая» приехала Короче, я закрываю ваш концерт».

Собственно, на этом их тоже особо не узнать! Фото: Архив Николая Таранды

А дальше милиционер вместо того, чтобы аккуратно вытянуть вилку, рванул за провод. Он порвался, а вилка осталась в розетке.

- Мы не против были - свое сыграли. А люди и вправду кричали и отрывались по полной: два человека хватали третьего за руки и ноги, выбрасывали его на сцену и туда-сюда возили. Я такого никогда больше не видел! Тогда волосатые ребята вроде нас вызывали воодушевление, - говорит Владимир.

БЕЛОРУСЫ ИМЕЛИ СВОЕ ЛИЦО

Как в фильме?

Герои Цоя и Науменко подаются как уже проверенные временем легенды, которые оказались символами разных течений в русском роке.

Из группы "Бонда", состоявшей в Минском рок-клубе, со временем образовались "Крама" и "Уліс". Фото: Архив

Как в Минске?

Владимир говорит, что наше рок-движение при сходности временных рамок развивалось самостоятельно, а не как часть всесоюзного:

- Наши группы более своеобразные, чем московские, ленинградские или свердловские. Таких команд, как «Мроя», «Уліс», «Крама» и Flat, у восточных соседей нет. А вот среди московских или ленинградских групп были очевидны западные ориентиры. Скажем, «Мастер» косил под Judas Priest, «Ария» - под Iron Maiden.

Группа "Мроя" была одной из звезд Минского рок-клуба. Фото: Архив

У минчан были контакты с Ленинградским рок-клубом и Московской рок-лабораторией, лично у Владимира была большая дружба с группами «Мастер» и «Круиз». Правда, не всегда столичные штучки производили впечатление отличных музыкантов.

- Я возил пару групп на фестиваль в Крым. Оказалась там и московская команда «Металлакорд». Жара стояла страшная, все в шортах и майках, а эти - в кожаных куртках и высоких сапогах. Строили из себя неимоверных героев, а когда вышли на сцену, бренчали, как дети в 8 классе.

Зато фэны российские умели удивить:

- Как-то я вывозил две минские группы в Свердловск на фестиваль «Металлопластика». Там было пара команд из Челябинска и Свердловска, которые напоминали нашу «Мрою». Выходили в штанах-шароварах с шашками на поясе, пускали ядовитый синий дым и пели песни с уклоном в русскую тему. Так вот, тогда стояла настоящая уральская зима, мороз, а ребята-подростки приходили в одинаковых кожаных шортах, кедах и кожаных безрукавках. А на них винтами были прикручены таблички с надписью heavy metal.

От имени Минского рок-клыба Владимир Заиченко представлял белорусский рок на многих фестивалях.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

С «Наутилуса» сбежали на Uriah Heep

Московская рок-лаборатория в 1987-м пригласила минчан на свой фестиваль. Но когда наши прибыли, то наткнулись на афишу Uriah Heep - это была первая гастроль западной группы в СССР.

- В рок-лаборатории играла куча интересных групп и исполнителей - от «Наутилуса Помпилиуса» до Александра Малинина. Но на один из дней мы cбежалі на Uriah Heep. Сцена находилась далеко от публики, а перед ней - пространство аж до зрительских трибун. Вокалист Берни Шоу решил пойти в народ с радиомикрофоном. Но только он сделал пару шагов, как по бокам зала открылись двери, и его отделили от зала милиционеры - неповоротливые, в зимних тулупах, валенках и ушанках. У артиста даже голос дрогнул посреди песни! Когда Uriah Heep приезжали в Минск спустя 15 лет, вспомнили этот момент. Берни Шоу спросил: «Зачем это было надо? Я что секреты какие-то пойду выведывать?»

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Концерт, посвященный 30-летию Минского рок-клуба планируется в клубе "Муленж Руж" 26 ноября. Сыграют ряд команд (или их участники), которые участвовали в этом движении. На сцене ждут «Краму», Владимира Гончарова (в 1980-е - «Магистрат»), Игоря Голицына, Андрея Иванова («Зартипо»), Виктора Наумика (раньше - «Акцент»), Пита Павлова (от имени N.R.M.), Tornado, Madera Hard Blues, Road Dogs, 40+/-, Сергея Занимонца («Роза ветров»). Сыграет и сам Владимир Заиченко (Infanta).