Ремонт в минской квартире-студии за три месяца и $16 000: бирюзовые стены, гардеробная за $600 и картины по 39 рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-14T12:56:25+03:00

В проекте «Реальный ремонт» мы рассказываем, как белорусы обустраивают свое жилье [фото]

Хозяйка квартиры в комплексе «Маяк Минска», где мы побывали, - молодая романтичная девушка Ирина, работающая в IT-сфере. Она живет в том самом доме, в котором голливудская звезда Стивен Сигал выкупил все квартиры на 25-м этаже. Пока мы болтали с консьержкой, увидели в шахматке владельцев квартир имя актера. Правда, знаменитого соседа девушка пока в доме не видела.

Стены украшают молдинги.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обустройство однокомнатной квартиры-студии площадью 44 квадратных метра хозяйка доверила столичному дизайнеру Екатерине Ярославцевой. Одно из главных требований заказчицы к дизайнеру - ремонт должен быть стильным, но недорогим.

Вместо шкафа-купе за $3000 - гардеробная в пять раз дешевле

С порога обращаем внимание на интересное сочетание цветов.

- Стоит использовать максимум три цвета в интерьере, - дает совет дизайнер. - В этой квартире я сочетала белый, серебристый и бирюзовый с акцентами черного цвета. Скажу честно, пыльно-бирюзовый цвет подбирала долго и нашла только в одном строительном магазине Минска.

Тумбу под телевизор и бар в гостиной купили в магазине.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пыльно-бирюзовые стены дизайнер декорировала молдингами - декоративной деталью в виде накладных планок. Это создает впечатление элегантности. Стены также украшены несколькими абстрактными картинами. Стоили они всего по 39 рублей, но в интерьере выглядят отлично!

- Сначала мы хотели заказать фотопечать, но стоило это 100 рублей за холст. Чтобы не раздувать бюджет, нашли такой выход, - объясняет дизайнер. - Хорошо сэкономить удалось и на гардеробной. Хозяйка квартиры рассказала, что любит путешествия и шопинг, поэтому место для одежды должно быть вместительным. Система шкафа во всю стену стоила $3000, поэтому мы решили сделать самостоятельную гардеробную с отдельной входной дверью. В итоге вся работа обошлась в $600 ($250 - работа строителей, $350 - ДСП-конструкция).

Кухня с фасадами из пластика обошлась в $1300.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обивку для кресла поменяли, а шкаф для обуви привезли из Украины

Отлично удалось сэкономить и на шкафе для обуви насыщенно бирюзового цвета - его привезли из Украины за 100 долларов. Точно такой же в Беларуси стоит около $500. Взять на заметку также стоит еще один лайфхак от дизайнера.

- Это мебель Заславской фабрики, - показывает Екатерина стильное кресло в бирюзовых оттенках. - В магазине оно выглядело непривлекательно: из искусственной кожи, странной расцветки. Но мы заказали его в другой ткани, и посмотрите, как оно заиграло!

Практически вся мебель в кухне и гостиной - белорусская. Кухонный гарнитур и диван сделаны на заказ, тумбу под телевизор и бар в гостиной купили в магазине.

Чтобы кресло за $190 вписалось в интерьер, на нем заменили обивку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дизайнер не скрывает восхищения от плитки в ванной комнате:

- У нее такой красивый декор, а купили всего по 25 рублей за квадратный метр. Это польский производитель, но коллекция продавалась с хорошей скидкой. Ванна - акриловая, дорогого бренда и очень качественная. Правда, небольшого размера, как раз для миниатюрной хозяйки. Стоила она 300 евро, а стандартного размера той же марки - уже 600, - рассказывает Екатерина.

Дизайнер уверена: не обязательно иметь большой бюджет, если есть желание и смекалка. На то, чтобы воплотить проект в реальность, ушло три месяца.

Молдинги создают впечатление элегантности.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шкафчик для обуви заказали в Украине за 100 долларов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зеркало продавалась с подставкой, но дизайнер решила прикрепить его к стене.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Небольшую ванну купили за 300 евро. Такая же, но стандартного размера стоит 600.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Плитка в ванной стоит 25 рублей за квадрат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сделать гардеробную оказалось выгоднее, чем шкаф во всю стену.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дизайнер уверена: не обязательно иметь большой бюджет, если есть желание и смекалка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вид из окна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт обошелся примерно в $16 000, в том числе:

$800 - услуги дизайнера

$3000 - отделка (стены, полы)

$1400- плитка во всей квартире

$1300- кухня

$1000 - электрика

$ 3650 - бытовая техника, светильники, декор

$800 - стройматериалы

$500 - сантехника

$600 - гардеробная

$460 - межкомнатные двери

$500 - диван

$190 - кресло

$360 - тумба под телевизор, бар в гостиной

$350 - акриловая ванна

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