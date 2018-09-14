Посол Израиля: «Побеждать ситуацию - одно из определяющих качеств нации»

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-14T17:17:35+03:00

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Посол Государства Израиль Алон Шогам приехал в Беларусь в феврале 2017 года. Накануне фестиваля, который состоится 16 сентября, он рассказал читателям «Комсомолки», из-за чего в Израиле не вялят мясо и почему важно отслужить в армии, чтобы стать хорошим программистом.

«СПОРЫ О ТОМ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИЗРАИЛЬСКАЯ КУХНЯ, ИДУТ ДО СИХ ПОР»

- Будет ли на фестивале 16 сентября еда?

- Да! Израильская кухня (до сих пор идут споры, существует ли она в чистом виде) - это и фаршированная рыба под острым томатным соусом, и вареный нут (мы называем его хумус), и драники… В Израиле это обычная домашняя еда: мама готовит блюда из Туниса, теща - из Беларуси. Но когда это подают в ресторане в Лондоне, все видят шедевр. Рыба с мятой? Вау!

В Израиле очень развита культура уличной еды. У нас круглый год жарко. Одно дело - зайти в кафе с кондиционером, и совсем другое - взять что-то, чтобы съесть на ходу. Это редко мясное блюдо, готовят скорее легкое, освежающее, прохладное - какие-то салаты, что-то запеченное. Стараются меньше жарить.

В Беларуси ситуация обратная: если летом уличную еду еще можно найти, то зимой сезонные помехи вносят свои коррективы. И это понятно: трудно делать то же самое круглый год, надо ставить и убирать оборудование, это неудобно.

У нас другая концепция из-за климата: плитой и печью стараешься пользоваться как можно меньше - жарко. Дома кондиционируются круглый год, включать огонь на три-четыре часа просто нелогично. Стараются готовить на скорую руку: что-то быстро поджарить, окунуть в масло, запечь за 20 минут. Но если блюдо сложносочиненное, например холодец, то его стараются готовить нечасто, и уж точно не летом. Даже зимой на улице 15 - 20 градусов.

- Получается, благодаря климату у вас правильное питание! Чем меньше обработки, тем здоровее…

- С одной стороны. А с другой - есть много вкусных мясных блюд, которых, бывает, не хватает. Вообще все, что связано с длительным приготовлением (сыры, колбасы, вяленое мясо), у нас меньше распространено. В Беларуси никому не придет в голову охлаждать мясо, когда его вялят: повесил - оно висит. А в Израиле оно на 40 градусах просто сварится. Чтобы не тратить ресурсы, этим просто никто не занимается, и люди едят овощи. Географические нюансы.

«В БЕЛАРУСИ ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 10 - 14 ДНЕЙ»

- В Беларуси для нас интересны два вида туризма: светский (пожить в +20 вместо привычных +40 около воды, около леса) и наследнический. Люди приезжают, чтобы увидеть места, где росли их бабушки, дедушки. Маршрут на несколько дней, который включает в себя четыре-пять таких мест, - это не только любопытство, но и философия. Правда, есть вопрос с транспортом: почему-то авиабилеты сюда все еще очень дорогие.

- Можно через Вильнюс летать.

- На прошлой неделе я был в Радуни, где отмечали годовщину со дня смерти известного раввина и моралиста Хафец-Хаима. Туда приехало четыре автобуса людей, прилетевших из Израиля в Вильнюс, и четыре автобуса с прилетевшими в Киев. Но если бы они могли бы попасть за те же деньги в Гродно, они прилетели бы напрямую и уже оттуда отправились бы по своим маршрутам.

Посол Израиля в Беларуси уверен: у израильтянина, который к нам приедет на две недели, не будет недостатка в развлечениях, нет смысла совмещать поездку с другой страной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У израильтянина, который приезжает в Беларусь на 10 - 14 дней, не будет недостатка в развлечениях. Нет смысла совмещать поездку с другой страной. В следующем году у вас пройдут Европейские игры, и я уверен, что это многих заинтересует. К вам прилетит наша спортивная команда, для них эти соревнования в том числе и подготовка к Олимпийским играм.

- За кого болеют в Израиле, какой спорт самый популярный?

- Спорт в Беларуси намного сильнее развит, чем в Израиле. Есть такой анекдот: «Первый американский президент-еврей проходит инаугурацию, а его мама наклоняется к своему соседу и говорит: «А его брат - врач». Понимаете, еврейская мама хочет, чтобы один ее сын стал врачом, а другой - адвокатом.

Спорт менее популярен, им занимаются индивидуально. Пока считается, что жить только со спорта ты не можешь, нужно иметь специальность. А в 18 лет человек должен приостановить свою карьеру и пойти в армию. С этой точки зрения спортсменам не очень хорошо, зато это положительно влияет на другие сферы.

- Как?

- В отличие от белорусской тенденции, когда парень или девушка идет в университет, чтобы через пару лет передумать и начать искать что-то другое, молодежь в Израиле идет в армию. Там решается, чем они будут заниматься, и если у них это получается хорошо, после армии они идут в академию и там доводят навык до совершенства.

В отличие от Беларуси, где парень или девушка идет в университет, чтобы через пару лет передумать и начать искать что-то другое, молодежь в Израиле идет в армию. Фото: txapela.ru

Это очень помогает в компьютерной области: правильнее стать хорошим программистом, а потом научиться создавать ПО, чем сначала выучиться на инженера, а потом пять лет писать какую-то программу. За три года в палатке людям приходят отличные идеи - ICQ, Viber… Это тот случай, когда для того, чтобы создать что-то классное, нужна зрелось, и армия ее дает.

«В ИЗРАИЛЕ САМОЕ СТРАННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В МИРЕ»

- Израиль славится инновациями в продукции, которую производит на экспорт. Это часто восхищает: «О, как вы догадались сделать именно так?» А по-другому не получилось бы. Как выращивать картошку, когда мало земли и воды? В вертикальных стенках! В Израиле самое странное сельское хозяйство в мире. Последнее, что мне показали, - изобретение человека, который взял четыре большие канализационные трубы, просверлил в них отверстия, повесил под наклоном (чтобы вода перетекала из одной в другую) и посадил там помидоры. Получилась помидорная стена! Теперь теплица, где стоит 20 таких сооружений, дает примерно в 5 - 7 раз больше плодов. Он победил природу! Побеждать ситуацию - одно из определяющих израильских качеств.

У нас очень маленькая страна - 21 тысяча кв. км. Она чуть больше Минска и чуть меньше Минской области. 9 миллионов людей живут на этой территории без воды и почти без леса. Поэтому, как у нас говорят, приходится пользоваться маленькой 400-граммовой недвижимостью, которая есть у каждого из нас в голове. Мы всегда говорим об этом, когда показываем Израиль, потому что это не всегда возможно отразить в рамках фестиваля. Технологии - это важно, потому что это выход, когда нет других ресурсов.

В Беларуси, как мне объяснили, «импровизация» значит «неподготовленность». А в Израиле она считается одним из самых больших достижений: человеку удалось добиться результата, хотя все условия были против, не должно было получиться. Нет винтика? Взял невидимку для волос, сделал винтик - работает! Этот подход хорош в небольших вещах, но сейчас мы занимаемся разработкой спутников, и импровизация в этом вопросе - это не так правильно.

Недавно Израиль запустил в космос один из самых маленьких спутников в мире. Когда у инженеров спросили, как им удалось добиться такого минималистичного решения, они ответили: нам сказали, что в нашем распоряжении одна обувная коробка. Поэтому мы убрали все, что занимало место: например, заменили кабели технологией Bluetooth. Все эти истории - штрихи, которые помогают понять Израиль.

«НЕТ НИКАКОГО «НЕУДОБНО, ОН ЖЕ НАЧАЛЬНИК», ВСЕ ЛЮДИ РАВНЫ»

- В Израиле смешанная социальная структура: даже если люди друг другу не родня, они общаются так, будто они родственники. Это влияет на социальное расстояние между людьми. Пример: будущий студент может служить в армии вместе со своим будущим профессором и быть старше его по званию, например, его командиром, и при этом и в армии, и в академии они будут обращаться друг к другу по имени. В Израиле не существует формы «вы». Все в посольстве называют меня просто Алон. Имена-отчества, должности - это странно для нас, в Израиле такого почти нет.

«Русскоговорящим, которые приезжают в Израиль, мы упорно это объясняем: нет никакого «неудобно, он же начальник».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это влияет на процессы: в Израиле самый младший сотрудник может прийти к самому главному начальнику и что-то рассказать, если он думает, что это может его заинтересовать. В Китае, где я четыре года работал до Беларуси, такое расценили бы как несоблюдение субординации. Тут, я знаю, это тоже не принято: студент не может прийти к декану или ректору и сказать: «Мне ваша идея не понравилась». То же самое на работе. Русскоговорящим, которые приезжают в Израиль, мы упорно это объясняем: нет никакого «неудобно, он же начальник». Иерархия существует только в армии, да и там условная. Разве что генерала называют по должности и имени, но даже это редкость.

С другой стороны, решения у нас могут приниматься дольше: если у кого-то появляется идея, все возвращаются на несколько шагов назад и думают снова. Поэтому многие вещи решаются на ходу. Условно: мы можем знать, что 16-го числа у нас мероприятие, но что именно там будет, мы решим 14-го. Расскажем 15-го. На ваше счастье, фестиваль в Минске организует еврейская община Беларуси, поэтому все уже известно. На фестивале будет представлена еврейская традиционная культура, можно даже сказать - официальная. Современная (хай-тек, инновации, Тель-Авив, кафе, пляжи) - в меньшей степени.

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