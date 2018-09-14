Едем в Албанию считать бункеры, есть таве кози и общаться жестами

СЕГОДНЯ 22:26 2018-09-14T22:27:36+03:00

Почему по Албании надо путешествовать на автомобиле? Чтобы всегда была возможность остановиться и полюбоваться тем, что видишь вокруг! Фото: Раиса ЮДИНА

Самая малоизученная страна Европы очаровала так, что сюда захотелось вернуться еще раз [фото]

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Мое путешествие в Албанию началось с Черногории. Сюда мы прилетели из Москвы и сразу взяли в аренду автомобиль. Сдать напрокат машину, которая 10 дней будет колесить по албанским дорогам, согласилась только одна черногорская компания, накинув за это дополнительно 100 евро. Хотя на границе, которую мы прошли примерно за полчаса без лишних вопросов и штампов в паспортах, машин с черногорскими номерами было довольно много.

Албания встречает туристов дружелюбно. Правда, по-английски говорит пока только молодежь. Но язык жестов и эмоций никто не отменялФото: Раиса ЮДИНА

«В любой непонятной ситуации надо ехать»

Шкодер стал нашим первым албанским городом. Когда-то местные власти пошли навстречу горожанам и убрали с улиц светофоры, которые шкодерцев раздражали. Как ни странно, дорожное движение от этого не превратилось в хаос, но чувствовать себя уверенно в нем может либо албанец, либо человек, в котором уживаются одновременно и авантюризм, бесшабашность, и нордическое спокойствие, прагматизм. К счастью, мой друг, который во всех смыслах слова рулил нашим путешествием, оказался именно таким человеком. Его не смущали ни выезжающие на встречную полосу без всяких причин автомобили, ни велосипедисты, которые возникают здесь внезапно в любом направлении - попутном, встречном и по диагонали, ни пешеходы, которые переходят дорогу, где им удобно. В любой момент машина перед тобой может остановиться потому, что водитель увидел знакомого, с которым захотел переброситься парой слов или прикурить. Зато тебе здесь всегда дадут перестроиться, влезть в плотный поток. Никто не сигналит, если ты притормозил в раздумье или, наоборот, был слишком напорист. Оценив такую солидарность, водитель быстро проникается принципом «В любой непонятной ситуации надо ехать» - и все, что казалось хаосом, превращается в очаровательный местный колорит.

Первое впечатление о дорожном движении - хаос. Девушка на велосипеде, например, только что вынырнула по диагонали слева. Но грамотный водитель быстро принимает местные правила передвижения и начинает чувствовать все неожиданности на уровне интуиции. ПоэФото: Раиса ЮДИНА

К автомобилям у албанцев трепетное отношение. Слово lavazh было одним из первых и немногих выученных на албанском языке (он сложный настолько, что увеличить словарный запас в отпуске можно даже не пытаться). Это автомойки, которые встречаются здесь на каждом шагу. Даже в глуши. Вывеска LAVAZH красуется как над полноценной автомойкой, так и над убогим шатром, в котором рабочим и инструментом может оказаться и шланг, и ведро с тряпкой. Но албанские машины действительно очень чистые.

Мечеть в Шкодере - одна из самых красивых, что попадались в Албании.Фото: Раиса ЮДИНА

Это просто албанская деревня.Фото: Раиса ЮДИНА

То, что вы видели в Албании год назад, - уже устаревшая информация

«Плохих албанских дорог», которыми так стращали блогеры-путешественники, мы не увидели нигде, проехав больше 1000 километров. Ни в населенных пунктах, ни в горах. Наоборот! Дороги везде отличные. Мы с большим удовольствием прокатились со скоростью 100 км/ч по новенькой четырехполосной автостраде, которая закручивалась серпантином, устремляясь под облака.

Вообще, все, что пишут про Албанию в интернете, быстро теряет актуальность. Советы туристов в духе «налево пойдешь - коня потеряешь» оказываются устаревшими. Страна развивается так стремительно, что некоторые шикарные дороги даже на самых свежих картах в навигаторе значатся как неизвестные. Так же и с местами отдыха: на спутниковых картах пляж дикий, а в реальности - с лежаками и зонтиками, душем и туалетами.

Глядя на этот пляж с балкона, поверить не могли, что приехали в рыбацкую деревушку. В Албании все стремительно меняется к лучшему!Фото: Раиса ЮДИНА

остатки холодной войны охраняются чисто символически. Проникнуть на бывший военные объект в сумерках нам любезно позволили люди в военной форме. Ржавые корабли - не самые интересные экспонаты.Фото: Раиса ЮДИНА

Мусор на улице, о котором мне рассказывали год назад побывавшие в Албании друзья, встречался эпизодически, совершенно не раздражал и был объясним в основном стройкой.

Бункеры на каждом шагу - в прошлом

Строят в Албании много и с удовольствием. Страна так долго жила в изоляции и волей своего тирана Энвера Ходжи так усиленно готовилась к войне, что по окончании всего этого ужаса как будто решила вопреки всему стать яркой, нарядной и миролюбивой. Поэтому дома, выкрашенные в яркие цвета - лавандовый, коралловый, желтый, голубой, - встречаются сплошь и рядом. Добавим к этой палитре роскошные краски природы: сочную зелень всех оттенков, не пожухшую в сентябре, цветы, пронзительно голубое небо и бирюзовое море - и это просто праздник какой-то!

Албанская пастораль. Машина внизу - это, конечно же "Мерседес". Албанцы так любят эту марку авто, что "Мерседесов" здесь я видела больше чем в самой Германии.Фото: Раиса ЮДИНА

Когда-то всю эту красоту изуродовали бетонные бункеры, которые надолго стали визитной карточной страны. Правивший Албанией 40 лет Энвер Ходжа так боялся нападения капиталистов и ядерной войны, что по его распоряжению в стране было построено более 700 000 бункеров - примерно по одному на четыре человека. Но албанцы с этой ненавистной частью истории решили по большому счету распрощаться, поэтому большинство бункеров уничтожены. Те, что попадались нам по пути (в горах, в полях, на пляже), - в основном запущенные и заросшие. Некоторые взорваны и перевернуты. В имидж новой Албании они не вписываются.

Первый бункер мы увидели на второй день путешествия. Он заброшен и превращен в мусорку.Фото: Раиса ЮДИНА

А вот и целый бункерный городок.Фото: Раиса ЮДИНА

Толщина стен бункеров впечатляет. Попробуй такой стереть с лица земли!Фото: Раиса ЮДИНА

И все же албанцы стараются избавиться от этих напоминаний о временах, когда страна жила в изоляции, но в постоянной боеготовностиФото: Раиса ЮДИНА

В Тиране один из бункеров превратили в музей.Фото: Раиса ЮДИНА

Еще одна страшилка от «диванных экспертов» в отношении Албании - повсеместный криминал. Албанцы, с которыми мне приходилось пересекаться, - люди честные и порядочные. Сдачу в кафе и магазине дают до последней копейки. Оставленные на пляже или в апартаментах вещи, машина на неохраняемой стоянке, раскрытая сумка на плече - все оставалось нетронутым.

И снова интернет не успевает за Албанией. Приехали на дикий пляж - а здесь уже цивилизация!Фото: Раиса ЮДИНА

От дикого пляжа остался маленький кусочек. Но найти места на побережье, где почти нет людей, все еще можно.Фото: Раиса ЮДИНА

Мечети и костелы - в каждом поселке, а мать Тереза - в сердцах албанцев

Туристическая отрасль в стране еще очень молода, поэтому без небольших казусов не обходится. Я на все это закрывала глаза со словами «Они еще только учатся». Гостей принимают в современных, хорошо обставленных апартаментах. Выбор огромный. Цены примерно одинаковые. Апартаменты 70 кв. м на первой линии на раскрученном курорте стоили столько же, сколько в деревне у моря.

В первый раз мы остановились в поселке Шэнджин, который еще год назад в путевых заметках значился как деревушка с дикими пляжами. «Не верь интернету про Албанию», - сказали мы себе в очередной раз, увидев приличный курорт с обустроенным пляжем, набережной для променадов, с ресторанами и развлечениями. Поэтому жизнь на первой линии с видом на море обернулась ночными бдениями под громкую музыку и шум толпы под окнами.

Каждый день в Албании начинался с раннего подъема. Мы постоянно уезжали в поисках новых неизведанных мест: диких пляжей, горных пейзажей, колоритных деревушек, бункеров, уютных ресторанчиков. Словом, мест, куда редко ступает нога туриста. Поэтому в самый раскрученный в этих краях курорт Дюрес и столицу Тирану заскочили мимолетом. И тот, и другой город заслуживают внимания и более продолжительного знакомства. Оставим их на следующий раз.

По пути встречалось множество мечетей и ровно столько же костелов. Так что Албания - не на сто процентов мусульманская страна, как я думала раньше. Между прочим, известная всему миру мать Тереза - албанка. Местные очень гордятся этим фактом. «Мать Тереза в моем сердце!» - воскликнул продавец магнитиков с изображением албанской святой.

Мать Тереза и легендарный герой Скандерберг - гордость албанцев.Фото: Раиса ЮДИНА

В деревнях и городах есть как мечети, так и костелы.Фото: Раиса ЮДИНА

Не зная языка, можно съесть две тарелки супа

Обедали обычно в каком-нибудь уютном маленьком ресторанчике. Главным блюдом, конечно же, была рыба и морепродукты - и это всегда был свежий улов. Разобраться в меню, если оно не переведено на английский, сложно. Переводчик с албанского, заранее скачанный на телефон, иногда выручал. Благодаря ему мы могли отличить морского окуня от угря, а креветки от мидий. В некоторых ресторанах меню нет вообще. Просто хозяин приносит тебе тазик со свежей рыбой и морскими гадами, а ты показываешь, что тебе приготовить. Цена обеда, в который входит огромная тарелка овощного салата и порция рыбы размером «съесть - не встать», - от 7 евро с человека. В одном месте (национальном парке, за въезд в который надо было заплатить) мы пообедали дороже всего - по 25 евро с носа, заказав какое-то немыслимое количество рыбы и королевских креветок.

В Албании несложно найти уютный маленький ресторанчик с роскошным видом на окрестности.Фото: Раиса ЮДИНА

Один раз нас не спас даже переводчик, и вместо тарелки супа и второго с гарниром мы съели по две тарелки супа. Третью - бонусную - официантка принесла, когда мы, тыкая в меню на космически непонятном албанском, пытались выяснить, что же из этого было настоящим супом. Кофе албанцы обожают, готовят его превосходно. В албанской кухне много всего намешано - чувствуются и турецкие, и средиземноморские мотивы. Мои фавориты - мясо ягненка, запеченное в йогурте, и трилече (бисквит, пропитанный молоком и политый карамелью). Местные вина хороши, и пиво неплохое, но албанский бренди, названный в честь национального героя Скандерберга, - вне конкуренции.

Для любителей рыбы Албания - райское местечко. выбор огромный, всегда свежий улов и приятные цены. Вот такая порция обойдется примерно в 7 евро.Фото: Раиса ЮДИНА

Один из местных специалитетов - баранина в йогурте (сверху). Вкусно. Но баранина на гриле ничуть не хуже! Цена каждого блюда - 7-8 евро.Фото: Раиса ЮДИНА

Креветки стоят чуть дороже рыбы. И они есть не в каждом рыбном ресторане. Так же как и мидии. А вот устриц мы не нашли вовсе. Наверное, плохо искали...Фото: Раиса ЮДИНА

Все попытки выучить язык завершились запоминанием нескольких блюд (таве кози - баранина в йогурте, букэ - хлеб). Сложными оказались даже самые важные слова: «спасибо» - это «фалемындерит», «здравствуйте» - «пэршендете». И произношение очень специфическое.

Валбона - место, ради которого можно пожертвовать морем

Национальный парк Долина Валбоны - одно из тех мест, ради которых мы пожертвовали двумя днями на море. Дорога к нему с побережья долгая - по горным серпантинам и по красивейшему длиннющему озеру Коман. Ради того чтобы к 9 утра успеть на паром, пришлось проснуться в 5 утра и пережить грозу, сопровождавшую наше передвижение в горах, - зрелище не для слабонервных.

Чтобы вовремя приехать на паром, который повезет нас в Валбону, пришлось проснуться до рассвета. И каким же красивым он был в горах!Фото: Раиса ЮДИНА

Но с рассветом пришла гроза. В горах это природное явление намного круче и мощнее, чем у нас в Беларуси.Фото: Раиса ЮДИНА

Вздохнули с облегчением, загрузившись на паром (билет стоимостью 45 евро был куплен заранее через интернет), а двухчасовая поездка и прибытие в конечный пункт на нем компенсировала все волнения. Ты плывешь среди гор, которые то сужаются, то расступаются. От этой красоты захватывает дух.

На паром прибыли вовремя. Загружаемся. Машины заезжают только задним ходом.Фото: Раиса ЮДИНА

И вот то ради чего люди согласны медленно плыть два часа - озеро Коман в обрамлении гор.Фото: Раиса ЮДИНА

Здесь тебе и горы, и облака, и озеро с водой необыкновенного цвета. Все прекрасно, но прохладно. Ради этого в чемоданы пришлось положить ветровки и свитера, которые и были использованы один раз. Но без них пришлось бы стучать зубами от холода. Место не жаФото: Раиса ЮДИНА

Нереально красивое озеро Коман.Фото: Раиса ЮДИНА

Валбона - это место, где очень мало людей, много тишины, красоты и горного воздуха. Для прочистки мозгов и вдохновения - самое то!

А вот и цель нашей поездки на пароме - долина ВалбонаФото: Раиса ЮДИНА

Валбона - это безмятежная тишина!Фото: Раиса ЮДИНА

Кажется, я впервые в жизни вижу горную лаванду...Фото: Раиса ЮДИНА

В Албании , как выяснилось, множество рек и озер. И если в путешествии по горам Черногории река была событием, то здесь горные речки почти везде текли параллельно с дорогой.Фото: Раиса ЮДИНА

И каждая река интересна по-своемуФото: Раиса ЮДИНА

Эту дорогу в горах даже навигатор показывал как неизвестную. Готовились к худшему.Фото: Раиса ЮДИНА

Вот как здесь не остановиться?!Фото: Раиса ЮДИНА

В Албании, как и в Беларуси очень много озер. Но здесь они в основном горные.Фото: Раиса ЮДИНА

Роскошный автобан был построен недавно, чтобы жители соседнего Косово, где моря нет, могли быстро и с комфортом домчаться до албанских пляжей. Скорость 120 км/ч под облаками - такое не забудешь!Фото: Раиса ЮДИНА

Здесь море по колено

К морю мы возвращались уже другим путем, потому что решили остановиться южнее, в тихой сельской глуши на мысе Родонит. Отсюда в хорошую погоду видна Италия. Именно поэтому все тот же неугомонный Энвер Ходжа разместил там не только бункеры, но и военную базу. Спасибо, что не разрушил настоящие исторические ценности: древнюю крепость и церковь Св. Антония, построенную в XV веке.

Хрма Святого Антония 15 века на мысе Родонит.Фото: Раиса ЮДИНА

Храм Святого Антония.Фото: Раиса ЮДИНА

Мыс Родонит тоже был основательно укреплен бункерами и другими оборонными сооружениями.Фото: Раиса ЮДИНА

Чтобы добраться из Валбоны до моря, пришлось преодолеть длинный горный перевал и долго смотреть на море сверху.Фото: Раиса ЮДИНА

туризм в Албании только-только развивается. Они очень стараются!Фото: Раиса ЮДИНА

Древняя столица Албании - город Круя. И его главная достопримечательность - крепость.Фото: Раиса ЮДИНА

Круя сегодня.Фото: Раиса ЮДИНА

туризм в Албании только-только развивается. Они очень стараются!Фото: Раиса ЮДИНА

В этих местах берега обрывистые. Но в основном албанское побережье - это километры песчаных пляжей. Море теплое, спокойное, дружелюбное. Чтобы зайти в воду по плечи, иногда надо отойти от берега метров на 300, а в некоторых местах и вовсе идешь по воде, аки посуху.

Море по колено - это здесь!Фото: Раиса ЮДИНА

Из живности в горах мы видели только ящериц и черепашек, которые оказались на редкость шустрыми. Обещанные все тем же интернетом зайцы, которые должны были прыгать перед машиной как попкорн, не попадались.Фото: Раиса ЮДИНА

Это Тирана. город, который мы проехали мимоходом. И в который однажды обязательно вернемся. В Албании еще осталось столько интересного!Фото: Раиса ЮДИНА

Я покидала страну с четкой установкой, что обязательно вернусь сюда. Албания огромная, и совершенно не исследованной остается ее южная часть - та, что ближе к Греции. К тому времени, я уверена, говорить по-английски будет еще больше албанцев. Впрочем, трудности перевода не мешали общению даже с теми, кто говорил только по-албански. Ведь есть и переводчик на телефоне, и язык жестов, и, в конце концов, взаимное дружелюбие. Как сказал нам один молодой албанец, Албания открывается тому, кто приезжает сюда с открытым сердцем.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что почем в высокий сезон (до 10 сентября)?

Аренда автомобиля (включая зеленую карту для Албании) - 40 евро в сутки.

Бензин - в среднем 1,4 евро.

Апартаменты - 40 евро в сутки.

Билеты на самолет (лоукост из Москвы и обратно) - 250 евро.

Сытный обед или ужин на двоих - от 14 евро.

Бутылка местного вина - 4 евро, бренди - 6 евро.

Питьевая вода - 1 евро за 1,5 литра.

Сосиски в магазине - 2,5 евро за 8 штук.

Местная сим-карта с 15 Гб интернета и 1000 минут разговоров внутри страны на срок до 14 дней - 8 евро.

Платная парковка - 1,5 евро.

Два пляжных лежака с зонтиком - 2 евро на весь день.

Кофе - от 50 центов.

Денежная единица Албании - лек. Курс обмена - 120 - 130 лек за доллар