Планы правительства: не повышать пенсионный возраст, но постепенно увеличивать коммуналку

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-14T17:17:35+03:00

К 2020 году мы будем оплачивать 100% от стоимости услуг

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Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин посетил филиал №2 ОАО «Речицкий текстиль» и во время визита рассказал про коммуналку, пенсионный возраст и даже про малый и средний бизнес.

Резкого увеличения стоимости жилищно-коммунальных услуг не будет.

- Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительные в этом направлении позиции - отопление и горячее водоснабжение. На этот счет есть четкая позиция. Главой государства поставлена задача: любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей, - цитирует первого вице-премьера пресс-служба правительства.

Также Александр Турчин рассказал о планах правительства по поводу пенсионного возраста: пока что снова увеличивать его не собираются. Напомним, в Беларуси уже идет пенсионная реформа, по которой каждые полгода увеличивается срок выхода на пенсию. И к 2022 году женщины будут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины - в 63 года.

- В настоящее время ситуация складывается таким образом, что с каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста. Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране, - сказал Турчин.

Также первый вице-премьер уверен, что надо использовать личный ресурс на местах и развивать малый и средний бизнес - это будет основным генератором рабочих мест в небольших населенных пунктах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Через полтора года мы будем платить за коммуналку по полной

Правительство утвердило антиинфляционную программу, направленную на то, чтобы мы - то есть население - меньше чувствовали инфляцию.

Чиновники и Нацбанк постараются сделать так, чтобы белорусы больше доверяли статистике. Также нужно повысить доверие к белорусскому рублю, а для этого - полностью отказаться от расчетов в валюте и привязке к ней цен, тарифов, пошлин. В среднесрочной перспективе правительство собирается достичь 4% инфляции (в планах на этот год - не более 6%).

В документе прописано, когда мы будем платить за некоторые услуги по стопроцентным тарифам. В частности, с 2020 года мы будем полностью оплачивать коммуналку, то есть при субсидируемых тарифах нам осталось жить чуть менее полутора лет. К слову, к концу этого года мы будем оплачивать жилищно-коммунальные услуги на 76,3%.

За проезд в общественном транспорте мы также будем платить больше. К 2020 году городской автотранспорт население должно будет оплачивать на минимум 80%, в областях – минимум на 90%, в Минске – на 70% (еще в декабре 2017-го мы оплачивали 60%), а пригородные автобусы -– не менее, чем на 65%.