Новую специальность нужно выбирать всего по трем параметрам

СЕГОДНЯ 22:06 2018-09-16T22:06:30+03:00

Чтобы сменить профессию и не прогадать, надо подойти по науке и учесть три простых фактора [спойлер: в тексте есть формула]

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«Комсомолка» попросила экспертов поделиться критериями выбора программы дополнительного образования и выяснила, почему переподготовку и повышение квалификации часто выбирают женщины.

За круглым столом «Комсомолки» о дополнительном образовании взрослых говорили консультант главного управления профессионального образования Министерства образования Татьяна Кривонос, ректор Белорусского государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством Владимир Шевченко, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Международного университета «МИТСО» Ольга Хорошко.

Слева направо: Татьяна Кривонос, Владимир Шевченко, Ольга Хорошко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна Кривонос: Дополнительное образование в Беларуси представлено широким спектром образовательных программ. Переподготовка поможет получить новую квалификацию или профессию, востребованную на рынке труда, а повышение квалификации - более высокий разряд или усовершенствовать навыки. Есть программы стажировки руководящих работников и специалистов, а также обучающих курсов.

Ольга Хорошко: Важно, что переподготовка дает возможность повысить свой уровень и получить новую квалификацию в короткий срок - всего за 1,5 - 2 года, заочно.

Татьяна Кривонос: А если говорить о переподготовке, то перечень специальностей достаточно широкий - без малого их 400. И он постоянно обновляется: аннулируются невостребованные специальности, а только за последние два года в госклассификаторе добавилось 11 новых специальностей.

- Какие специальности сейчас востребованы?

Татьяна Кривонос: Конечно, это специальности сферы IT-технологий: например, веб-дизайн, программное обеспечение информационных систем, а также управленческие специальности.

Ольга Хорошко: В Институте повышения квалификации и переподготовки кадров международного университета «МИТСО» ведется переподготовка для лиц, имеющих высшее образование, реализуются образовательные программы повышения квалификации и программы обучающих курсов. И взятый в стране курс на развитие цифровой экономики в Беларуси дал толчок для выбора новых направлений - так, например, в марте этого года мы провели повышение квалификации по теме "Правовые и экономические аспекты работы с криптовалютой и блокчейн-проектами", где спикерами выступили представители Парка высоких технологий, отечественных и зарубежных IT-компаний, активное участие приняли наши университетские преподаватели.

ЖЕНЩИНЫ БОЛЕЕ АКТИВНЫ В ПОИСКЕ НОВОГО МЕСТА НА РЫНКЕ ТРУДА И АКТУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

- Интересны наблюдения менеджеров: слушатели, получив новую специальность в рамках программ переподготовки, идут работать по ней или все-таки остаются в старой сфере?

Ольга Хорошко: В ИПКиПК «МИТСО» идет подготовка по правоведению, управлению персоналом, экономике и управлению на предприятии промышленности, логистике, международному праву. В этих сферах у людей есть возможность развиваться и быть конкурентоспособными на рынке труда. Поэтому слушатели, как правило, держатся за эти специальности. Зачастую логисты или специалисты HR проходят переподготовку по правоведению или правоведы идут на переподготовку по логистике, управлению персоналом, экономике и управлению на предприятии промышленности, т. к. возникает такая необходимость в их профессиональной деятельности, либо они строят серьезную карьеру в своей же сфере, и без этих новых знаний не обойтись.

Владимир Шевченко: Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством работает на реальный сектор экономики. Мы даем дополнительное образование в технических областях знаний. Сегодня специалистов в области технического регулирования и метрологии на предприятиях явно не хватает. И хотя образование у нас платное, перспективность дальнейшего применения полученных знаний мотивирует слушателей и работодателей на обучение в нашем институте.

Кстати, еще лет десять назад более половины специалистов обучались за средства работодателей. Сегодня это лишь 20% - остальные слушатели учатся за свой счет. Однако хотелось бы, чтобы работодатель хотя бы частично помогал своим работникам получать новую специальность или совершенствовать навыки.

- Кто приходит за дополнительным образованием? Можно ли дать какой-то обобщенный портрет слушателя?

Ольга Хорошко: К нам идут разные слушатели - у каждого своя причина получить диплом по новой специальности, а ИПКиПК «МИТСО» пользуется хорошей репутацией на рынке в сфере переподготовки правоведов, логистов и экономистов - ведь вузу уже порядка 88 лет, есть большой опыт, прекрасный профессорско-преподавательский состав, хорошая практическая база. Кроме того, как вуз Федерации профсоюзов Беларуси, мы нацелены также на подготовку профсоюзных кадров. Наши выпускники и выпускники других вузов часто обучаются у нас - ведь специальности востребованные, и, получив дополнительный диплом о переподготовке на уровне высшего образования, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда. Если говорить о возрасте, самые юные слушатели - те самые выпускники, но учатся в ИПКиПК «МИТСО» и те, кто гораздо старше.

Владимир Шевченко: В БГИПКиПК Госстандарта часто приходят учиться женщины во время отпуска по уходу за ребенком. Они получили первое образование, немного поработали, но вскоре хотят найти себя в другой сфере. Отсюда реальный интерес к переподготовке - за два-три года в декрете дамы получают новую специальность.

Еще к нам поступают военные, иностранцы. В странах бывшего СССР нет аналогичного учреждения образования, а наш диплом признается и в других странах. Уже в нашем институте успешно отучились слушатели из Пакистана, Азербайджана, Латвии.

- Однако вернемся к гендерной теме. Можно ли сказать, что переподготовку выбирают чаще женщины, а не мужчины?

Ольга Хорошко: Я сказала бы так: женщины быстрее реагируют на изменения и более мобильны. Но в ИПКиПК «МИТСО», например, специальность «правоведение» пользуется спросом и у мужчин.

Владимир Шевченко: Женщинам проще решиться на обучение. С одной стороны, они более авантюрные, а с другой, наверное, и более прилежные. Пойти за дополнительным образованием, когда у тебя уже есть диплом, это опять влезть в зачеты, курсовые и экзамены. На это действительно надо решиться. И декретный отпуск как раз таки помогает воспользоваться подобной возможностью.

Если говорить конкретно на примере нашего БГИПКиПК Госстандарта, то на специальности, связанной с менеджментом («стандартизация, сертификация управление качеством»), больше женщин. А «метрология и метрологическое обеспечение», наоборот, более мужская.

Ольга Хорошко: Если мы говорим о гендерном аспекте, давайте вспомним: среднестатистический портрет безработного семь лет назад - это женщина 35 лет с двумя детьми. А сегодня это мужчина с высшим образованием в возрасте преимущественно от 40 до 45 лет. Наверное, это говорит как раз о том, что женщины более активны, гибки и готовы признать, что чего-то не знают. Мужчины в этом плане более консервативны.

ИДЕТЕ НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ? ОПРЕДЕЛИТЕ СУММУ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕБЯ И ПРОСЧИТАЙТЕ РИСКИ

- Какие преимущества переподготовки? На что обратить внимание тем, кто думает поступить на такую программу, но еще сомневается?

Ольга Хорошко: Получить новую квалификацию можно за короткий срок: сегодня переподготовка длится от полутора до двух лет в зависимости от специальности. Слушатели станут обладателями диплома государственного образца: это важно, когда вы идете устраиваться на работу. И стоимость обучения для всех доступная - от 1400 до 1500 белорусских рублей за весь период обучения (!). Для инвестиции в себя это немного. Обучение заочное - что важно, например, для работающего человека. За весь период учебы - 4 сессии. Группы переподготовки формируются круглый год по мере поступления заявлений.

Владимир Шевченко: При желании изменить сферу своей работы и для этого пройти переподготовку, будущий слушатель стоит пред выбором: куда есть смысл идти? Я бы к принятию решения подошел по классике - SWОT-анализ. Строится матрица, оцениваются риски, возможности и последствия. Смотрим, какие возможности дает диплом о переподготовке по конкретной специальности, оцениваем рынок труда. Также анализируем стоимость обучения, знания, которые уже есть. И тогда принимаем взвешенное решение. Что бы ни говорили, переподготовка базируется на фундаменте высшего образования. У нас был анекдотичный случай, когда слушатель на занятиях по технической специальности на знак интеграла спрашивал преподавателя: «А что за червячок вы нарисовали?»

Татьяна Кривонос: Я согласна с коллегами: нужно исходить из рынка труда и понимать, куда ты пойдешь, видеть перспективы и смотреть на возможность роста, ознакомиться с квалификационными требованиями к должности, на которую хочешь претендовать.

А из формальных признаков следует отметить, что переподготовка специалистов требует лицензии. Скажем, организациям, которые не являются учреждениями образования, такое право не предоставлено. Да и не всякие учреждения образования имеют право реализовывать это. Белорусские слушатели подобных программ защищены законодательством и перед заключением договора имеют право ознакомиться с документами, лицензией, с учебно-программной документацией. Замечу, по каждой специальности переподготовки разработан образовательный стандарт, который регламентирует содержание курса.

- Наверное, сегодня актуален и вопрос рассрочки платежа за обучение. Возможно ли такое у вас?

Ольга Хорошко: В ИПКиПК «МИТСО» - поэтапная оплата, слушатель вносит сумму за обучение (от 1400 до 1500 белорусских рублей) не сразу, а четырьмя платежами, перед каждой сессией. Если у человека, например, возникают финансовые трудности, мы идем навстречу и рассматриваем каждую ситуацию индивидуально.

Владимир Шевченко: Такой же подход и у нас - в БГИПКиПК Госстандарта оплата в шесть этапов за два года. Мы боремся за каждого слушателя, но было пару прецедентов, когда человек не ходил на занятия, не работал на них, имел задолженности по экзаменам и зачетам. С такими слушателями мы расстаемся без сожаления.

САМЫЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ - ТЕ, КТО СТРОИТ КАРЬЕРУ ЗА ДЕНЬГИ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА

- А слушатели на переподготовке и повышении квалификации дисциплинированные?

Владимир Шевченко: Особенно те, кто платит за себя сам. Это люди, которые заплатили из своего кармана, чтобы построить карьеру. А если пришел не за знаниями, а только за дипломом, работодатель быстро разберется, и никакая бумажка не поможет. Поэтому стараются ходить на занятия. Однажды на госэкзамен женщина пришла вместе с мужем на серьезном сроке беременности. На следующий день после экзамена родила. Вместе со свидетельством о рождении получила и диплом.

Но если специалист во время учебы параллельно занят еще чем-то, например решением производственных вопросов, ему сложнее освоить программу обучения. Мы, конечно, с этим боремся. Иногда я лично связываюсь с директором предприятия: вы направили работника учиться, а его, скажем, непосредственный начальник не отпускает на учебу. После этого как штык на занятиях!

Татьяна Кривонос: Переподготовка все-таки рассчитана на взрослых людей, которые осознанно делают выбор, понимают, что им потом работать. А в учебном плане только те дисциплины, которые пригодятся непосредственно по специальности, ничего лишнего.

Ольга Хорошко: Чтобы слушатели могли совмещать учебу с работой, мы подстраиваем расписание специально под них: занятия проходят преимущественно во вторую смену.

- Требования работодателей влияют на программу переподготовки и повышения квалификации?

Татьяна Кривонос: У нас есть образовательные стандарты, которые регламентируют содержание. В типовых учебных планах предусмотрен компонент учреждения образования - 100 часов, которые учреждение может использовать по своему усмотрению. Добавить новые дисциплины или сделать больше уже проверенных. Все зависит от контингента слушателей. Поэтому возможность влиять на содержание программ допобразования взрослых есть.

Владимир Шевченко: Потребитель для нас не только слушатель, но и работодатель. И поэтому без учета ожиданий потребителя учебные программы не формируются. В противном случае этот специалист будет никому не нужен.

Возможно, совершенствованию образовательных программ будет способствовать начатая в стране работа по разработке профессиональных стандартов. Они дополнят квалификационные справочники по профессиям и должностям. Образовательные стандарты - это сфера системы образования, а профессиональные - сфера работодателя. Здесь многое будет зависеть от того, насколько серьезно к разработке профстандартов отнесутся работодатели. Они смогут формировать компетенции будущих специалистов, а учреждения образования будут вынуждены перестраиваться настолько, чтобы этим компетенциям соответствовать. И тогда будет четкая привязка к тому, что хочет работодатель.

Ольга Хорошко: Мы сегодня говорим о том, что знания набирают тенденцию быстро устаревать, поэтому мы все на пути того, чтобы открывать новые специальности переподготовки. Если открытие специальности инициирует заказчик, то разрабатываемая образовательная программа формирует необходимые данному специалисту компетенции с учетом его требований. Так, например, сейчас мы для Федерации профсоюзов Беларуси открываем новую специальность переподготовки «социальное партнерство и право».

Татьяна Кривонос: В законодательстве определено, что содержание непрерывного профессионального образования - это компетенция госорганов. Поэтому содержание образовательных стандартов обязательно согласовывается с соответствующими госорганами.

А КАК У НИХ?

В Могилеве учат дистанционно, а популярностью пользуются специальности по переработке молока и мяса

В Институте повышения квалификации и переподготовки кадров Могилевского государственного университета продовольствия также учат взрослых. Получить новую специальность или повысить квалификацию приходят люди разных возрастов - от 18 до 55 лет. И здесь тоже среди слушателей больше женщин.

Особенно пользуются спросом специальности «Экономика и управление на предприятии промышленности», «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности», «Технология хранения и переработки молока и молочных продуктов», «Технология хранения и переработки мяса и мясных продуктов».

- В нашем Институте современная учебная база: мобильные компьютерные классы с необходимым программным обеспечением, интерактивными и мультимедийными системами обучения и тестирования, классы свободного доступа к интернет-ресурсам, справочно-правовым системам, электронным учебно-методическим базам, электронной библиотеке, - рассказывает директор Института Елена Урбанчик.

Плюс к этому обучение проходит не только в университете, но и в лучших профильных предприятиях и организациях республики. Слушателям показывают выставочные образцы продукции, проводят дегустации.

- Дополнительное профессиональное образование сегодня превращается в отдельное направление образования, объем которого значимо растет, - комментирует Елена Урбанчик. - Одна из новейших тенденций развития системы - создание сети массовых онлайн-курсов. Было бы здорово создать и реализовать национальный проект «Доступное дополнительное образование взрослых».

В 2011 году на базе Института появился Центр дистанционного обучения, а в 2012 набрали первых слушателей заочной формы на специальность переподготовки «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности». Сегодня обучение прошли уже 6 групп. Занятия проходят в режиме реального времени онлайн.

- Дистанционное обучение становится достойной альтернативой традиционным лекциям в аудитории, - уверены в институте. - Могут воспользоваться и специалисты, не имеющие возможности оставить рабочее место, и люди, желающие получить престижное образование, но не имеющие достаточно средств, чтобы оплатить дорогостоящее очное обучение. Наконец, дистанционное обучение - это один из наиболее удобных способов получения образования для людей с ограниченными физическими возможностями, ведь очное обучение для них затруднено.

Плата за обучение в Институте осуществляется поквартально или ежемесячно. Для работников МГУП есть скидки.

- Жаль, что пока не предусмотрены банковские кредиты на обучение в учреждениях дополнительного образования взрослых, - рассуждает Елена Урбанчик.

НЕ ПРОПУСТИ!

Начало занятий по специальностям переподготовки - с 24 сентября 2018 года.