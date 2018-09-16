Достопримечательности Италии: 7 лучших мест, которые должен посетить турист

СЕГОДНЯ 22:06 2018-09-16T22:07:01+03:00

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Если и есть в мире страны, в которых буквально заряжаешься счастьем, то Италия - одна из них. Она настолько красивая и разнообразная, что, побывав в одной ее области, нельзя сказать: «Я знаю Италию». У каждого ее региона - свой неповторимый колорит, своя кухня, свои песни и традиции. Не зря в Италии редкий человек скажет о себе «я - итальянец». Скорее услышишь «я - римлянин», «я - сицилиец», «я - неаполитанец».

Поэтому открывать Италию и влюбляться в нее можно бесконечно. И хорошо, когда организовать знакомство с этой страной помогает кто-то, кто давно ее любит и знает и может предложить лучшие маршруты для путешествия. Ведь по дороге в Италию можно увидеть столько интересного в других странах!

Необычайно интересные варианты знакомства с Италией мы нашли в туристической компании «Фиорино».

Неповторимое очарование Вечного города

Рим заслуживает внимания не только как столица Италии, но и как город с историей в три тысячи лет, свидетели которой сохранились здесь в немалом количестве. Именно поэтому через Рим проходят несколько маршрутов путешествий по Италии. Один из них - «Вечный город Рим» - специально создан для тех, кто хочет подольше задержаться в Вечном городе, насладиться его красотой и проникнуться духом истории.

Маленькая, но такая счастливая земля!..

Лигурия - одна из самых маленьких областей Италии. Ее называют еще счастливой землей. Культурных и природных богатств здесь столько, что хватило бы на несколько государств. Здесь очень мягкий климат, великолепные пляжи и немало городов-сокровищниц, таких как Генуя и Савона. Побывать в Генуе, заглянув по пути в Грац, Брно и другие города, или отправиться в морской круиз с остановкой не только в Савоне, но и в крупных портовых городах Испании, Франции, Португалии - выбор за вами.

Здесь дух свободы на все времена!

О регионе Венето мы знаем в основном то, что здесь находится Венеция - город-сказка с каналами вместо улиц. А межу тем это одна из самых развитых областей Италии и важнейший винодельческий регион. До сих пор по площади виноградников и общему производству вина он занимает в Италии третье место. Жемчужина этого края, конечно, Венеция, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать.

Здесь как нигде ощущается дух свободы, что и неудивительно: во все времена жители Венеции были свободными гражданами, здесь не было деления на вассалов и сеньоров. Пару лет назад в Венеции прошел референдум, на котором 89% населения проголосовали за отделение Венеции от Италии. Но из-за недостаточного количества проголосовавших референдум признали несостоявшимся и не имеющим юридической силы.

От Венеции рукой подать до островов Мурано (родина знаменитого муранского стекла) и Бурано (именно здесь плетут знаменитые венецианские кружева).

Где живут самые богатые итальянцы?

Ломбардия - самая процветающая и экономически развитая область Италии. Здесь не только высокий уровень жизни, но и изумительной красоты природа, огромное культурное наследие в каждом городе. Милан - это Кафедральный собор Дуомо, оперный театр Ла Скала, церковь Санта-Мария делле Грацие с фреской да Винчи «Тайная вечеря», десятки музеев и художественных галерей и, конечно, столица моды.

А представьте, если к знакомству с этим сокровищем добавить такие красивейшие европейские города, как Будапешт, Зальцбург, Цюрих и Женеву! Сказка, да и только.

Эмилия-Романья в северной части Италии - еще один из самых богатых регионов страны. Сыр пармезан, пармская ветчина, ламбруско, скрипки «Сесто» и «Рокки», автомобили «Ламборгини», «Феррари», «Дукати» и «Мазерати» - все это родом из области Эмилия-Романья.

Здесь принято жить ради тех мелочей, которые дают ощущение счастья. Любая трапеза для местных жителей - это настоящий ритуал, а общение даже с незнакомыми людьми - обязательная норма жизни.

Столица региона Болонья - это музей под открытым небом и знаменитый на весь мир Болонский университет. Но чаще всего Эмилия-Романья ассоциируется с курортным отдыхом. Именно здесь находится популярнейший курорт Римини, где посещение пляжа можно совместить с осмотром уникальных достопримечательностей. Здесь находится самая древняя римская арка, река Рубикон, мост Тиберия. Кстати, рядом находится карликовое государство Сан-Марино.

Красота, которая способна свести с ума

Область Тоскана - это центральная Италия, в которой расположены сокровища итальянского градостроения и архитектуры: Сиена, Пиза, Лукка, Ареццо, Сан-Джиминьяно. И конечно же, Флоренция, о которой говорят, что она может свести человека с ума своей красотой. Мало того что город необычайно красив, здесь еще находятся величайшие музеи мира: Галерея Уффици, Палаццо Веккио, Палаццо Питти, Академия изящных искусств и т. д. Тоскана - родина небывалого количества гениальных людей: Леонардо да Винчи, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Никколо Макиавелли, Галилео Галилей, Сандро Боттичелли, Микеланджело Буонарроти, Америго Веспуччи и многие другие. Именно тосканский диалект лег в основу итальянского литературного языка. Словом, Тоскана - область культурная, красивая и гостеприимная.

Итальянская экзотика

Кампания - один из самых живописных и экзотических регионов Италии. Это ее юг, и отличия от северных регионов здесь разительны. Даже в языке. Острова-курорты Искья и Капри, беспокойный вулкан Везувий, пляжи на Тирренском побережье и горы, покрывающие почти половину региона, - все это Кампания.

Столица Кампании - Неаполь, третий по величине и один из самых древних городов Италии, в то же время не похожий на всю остальную Италию. Это яркий калейдоскоп людей и культур, родина пиццы и колыбель классической неаполитанской музыки.

Если вы прибываете в Неаполь по морю (а такая возможность есть у тех, кто отправится этим летом в увлекательные круизы), то первым делом увидите Неаполитанский залив - одну из нерукотворных достопримечательностей города. Ну а потом вам откроется во всей красе его культурное наследие: замок Кастель-дель-Ово, Королевский дворец, храмы (их в Неаполе 500 - больше, чем в любом другом итальянском городе, правда, не все действующие), легендарные Помпеи, древние улицы, которые не перестраивались со Средних веков, подземелья с руинами Старого Неаполя времен Римской империи и многое другое.

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Словом, Италия - это страна, к которой надо подходить творчески и наслаждаться всем великолепием, которое она открывает перед путешественниками. Не зря все туры в Италию компании «Фиорино» - авторские, включая поездки на карнавалы (Венецианский, «Костюмированный парад кукол» в Виареджио и Битва апельсинов в Ибреа). «Раз в год можно сойти с ума», - говорят итальянцы по поводу своих карнавалов, а профессионалы из «Фиорино» обещают: «Для нашей турфирмы нет ничего невозможного! Главное для нас - подарить вам замечательный и незабываемый отдых!»

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