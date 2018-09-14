Минчанка: «За 15 копеек сделали преступницей»

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-14T17:47:19+03:00

«Городская молва» - это не просто самая популярная рубрика в газете «Ва-банкъ», но и возможность высказаться о наболевшем. И вот что рассказывают минчане…

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Приятно человеческое отношение

«Попала с внуком в детскую инфекционную больницу и была приятно удивлена, как профессионально и быстро работают врачи 10-го отделения во главе с Еленой Альбертовной Булбик, - рассказала Валентина Николаевна. - Скорая привезла меня с моим второклассником с высокой температурой и сильной головной болью. Ему моментально сделали все анализы, поместили в блок, где мне поставили кровать. Из-за всех переживаний за ребенка ночью мне стало плохо с сердцем. С опаской подошла на пост к медсестре сказать о своем недомогании и услышала: «Не волнуйтесь, сейчас вызову врача, он вас посмотрит, надо будет - дадим необходимые лекарства». Такое человеческое отношение мне, пожилому человеку, было приятно. Пролежали с ребенком в больнице 8 дней - до тех пор, пока не стали хорошими анализы».

«За 15 копеек сделали преступницей»

«Потрясена отношением к людям контролеров транспорта, - не может сдержать эмоций 68-летняя Мария Брониславовна. – В годовщину смерти мужа поехала на Западное кладбище. Возвращалась вся в слезах, своих мыслях и по ошибке вместо талона за 75 коп. пробила за 60 копеек. Контролеры сделали из меня просто преступницу. Оштрафовали. И это вместо того, чтобы просто понять и дать возможность доплатить эти несчастные 15 копеек (ведь талон у меня был и прокомпостированный). Не спала ночь от обиды и понимания, что живем мы сейчас в мире, где нет понимания и доброты к пожилому человеку».

Контейнеры требуют замены

«Два страшных старых сетчатых контейнера для пластика никак не украшают двор возле дома №8 по ул. Малинина, - говорит Ирина. - Их надо заменить на современные. Приезжали этим летом гости из-за рубежа, эти контейнеры мне были как бельмо на глазу - и обойти нельзя и проходить рядом стыдно».

Где место дачным счетчикам: в доме или на столбе?

«На наших дачах хотят вынести электросчетчики с домов на столбы, - рассказала Лидия. - Кроме того, надо поменять столбы и линии элекропередач, потому им много лет. Итог - 500 рублей и большая часть этой суммы – новые счетчики и их вынос. Зачем? Старые работаю исправно! В правлении говорят, что кто-то ворует электричество, невозможно попасть на участки проверить данные. Почему должны страдать те, кто и платит исправно и у кого калитка нараспашку? Откуда дачнику-пенсионеру взять такую сумму?»

От редакции: мы уже направили соответствующий запрос, в том числе и в «Минскэнерго», и в ближайших номерах проясним ситуацию.