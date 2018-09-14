«Дорога ложка к обеду». Анастасии Прокопенко вручили олимпийскую медаль спустя 10 лет

СЕГОДНЯ 17:07 2018-09-14T17:06:44+03:00

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На Олимпиаде в Пекине-2008 Анастасия Прокопенко финишировала четвертой и, образно говоря, получила деревянную медаль.

Но в марте 2017 года МОК сообщил, что после повторной проверки в анализах 35-летней украинской спортсменки Виктории Терещук, которая тогда была третьей, обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол. Ее дисквалифицировали, и бронзу постановили отдать Анастасии Прокопенко. Но процесс передачи медали затянулся.

- Наша федерация недавно написала ходатайство в Международную федерацию пятиборья, чтобы они поспособствовали вручению медали, - рассказывала нам ранее Анастасия Прокопенко. - Видимо, у МОК были такие большие столкновения с российскими спортсменами, что они забыли про остальных. На всех сайтах, в том числе в олимпийском протоколе, украинка Терещук вычеркнута, а я - на третьем месте. Украинская сторона подавала апелляцию, но суд ее отклонил. Конечно, олимпийскую медаль хотелось бы получить, хотя когда все это началось, эмоции были не те. Дай бог, выиграю еще в Токио - тогда будет две медали.

И вот ей наконец-то вручили олимпийскую медаль. Торжественная церемония вручения награды состоялась в рамках мероприятий чемпионата мира по современному пятиборью в Мехико, где Анастасия завоевала золотые медали в личном первенстве и женской эстафете. Выходит, что меньше чем за неделю Прокопенко получила три заслуженные медали, которые можно назвать самыми ценными в ее карьере на данный момент.

Мама двоих детей выиграла чемпионат мира в пятиборье

Насчет олимпийской награды у Анастасии смешанные чувства:

- Само собой, у меня сейчас ощущения радости от того, что будет медаль, - говорила нам Анастасия в 2017-м, когда появилась первая новость. - Но то, что сняли украинку, тоже нехорошо. И как говорится, дорога ложка к обеду. Одно дело, когда ты радуешься достижению в тот самый нужный момент, сразу после соревнований, на большом спортивном празднике, и другое - когда это постфактум, 10 лет спустя… Эмоции не такие сильные. Самое главное, что это будет в истории, все-таки олимпийская медаль.

Это первый случай, когда белорусам достается олимпийская медаль в результате пересмотра результатов. Была лишь ситуация, когда спустя 8 лет борец Мурад Гайдаров сменил бронзу Пекина-2008 на серебро.

А вот лишали наших медалей 10 раз (Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012), в том числе олимпийскую чемпионку в метании молота Оксану Менькову, призеров в тяжелой атлетике Андрея Рыбакова, Анастасию Новикову.

Медали у наших забирали спустя годы, а вот премиальные было уже не вернуть хотя бы потому, что такая процедура не была прописана в законодательстве (у чиновников появилось желание прописать такой механизм). Может ли сейчас Анастасия Прокопенко рассчитывать на выплату премиальных спустя 10 лет?

За бронзу Пекина-2008 полагалось 30 тыс. долларов. По горячим следам в НОКе не готовы сказать, дадут ли ей премиальные, а если дадут, то когда. Подождем возвращения, но по всем законам она их должна получить.